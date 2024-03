Ignacio Stampa: "El tándem Delgado & Garzón decidió echarme del caso Villarejo y el actual fiscal general hizo de verdugo", por Ernesto Ekaizer

"Posiblemente, algún desconocido había calumniado a Joseph K. pues, sin que este hubiese hecho nada punible, fue detenido una mañana". Así empieza 'El proceso', la obra incompleta que Max Brod, el amigo del autor, Franz Kafka, salvó de la hoguera en los años veinte, y que narra la ficción del laberinto judicial del protagonista. Por supuesto, la realidad puede superar a la ficción. Esa es la pintura desoladora que transmite el libro del fiscal Ignacio Stampa, 'El complot' (La Esfera de los libros), sobre la confabulación que lo apartó de la investigación de uno de los casos más sonados de la historia reciente de la justicia española: la telaraña del caso Tándem o Villarejo.

En su caso, se trata de una operación -en la que EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del mismo grupo editorial, anudó gran parte de los hilos desde principios de 2021- por la cual, según documenta, la ministra de Justicia primero y luego fiscal general del Estado, Dolores Delgado y su pareja, el exjuez y abogado Baltasar Garzón, formaron un tándem que consiguió, con la instrumentalización alegre de no pocos medios de comunicación, apartarle de la Fiscalía Anticorrupción el 27 de octubre de 2020 y por esa vía, del caso Villarejo que investigaba desde dicha institución junto con el fiscal Miguel Serrano; un fiscal más veterano que se juramentó, en el momento en que la guillotina caía sobre la cabeza de Stampa, abandonar esa causa, hecho que tuvo lugar en septiembre de 2023. La ejecución, que fue supervisada en detalle por Delgado desde la Fiscalía General del Estado, contó con un “verdugo”: el entonces secretario técnico de la Fiscalía y actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz. He aquí la conversación que mantuvo EL PERIÓDICO DE CATALUNYA con Stampa (Madrid, 1973), que sigue ejerciendo en la Fiscalía de Madrid.

-¿Por qué decidieron echarle del caso Tándem-Villarejo?

-Para dañar el procedimiento judicial. Más allá del aspecto personal quienes inician las diligencias desde cero son, por así decir, el cerebro de una investigación. Me tocó ser el primer fiscal nombrado y las diligencias no empiezan en la Audiencia Nacional, sino en la Fiscalía Anticorrupción.

-¿Quiénes estuvieron detrás de esa decisión?

-Por los hechos, la que fuera ministra de Justicia y fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y su pareja [y ahora marido] Baltasar Garzón, abogado de tres encausados, directamente y/o a través de su bufete. Le ha tocado ser verdugo al secretario técnico, vamos, al fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortíz, el actual fiscal general del Estado.

-A su compañero, Miguel Serrano, lo propone usted y se queda a cargo del caso hasta septiembre de 2023. Él y su pareja, también fiscal, tenían una buena relación personal en el pasado con Dolores Delgado.

-Es evidente que apartarnos a ambos era un descabezamiento tan obvio que ya era demasiado.

-Estamos en una variante española de 'lawfare' o guerra sucia en el terreno judicial. Delgado decía a sus pares en el Gobierno que usted era el “garganta profunda”, que filtraba información a los medios.

-Es falso. Pero sabe usted qué es lo peor: que saben que era falso. Fue una coartada.

Ignacio Stampa. / José Luis Roca

-Fue Garzón quien inició la cruzada contra los fiscales en los medios a través de comunicados en los que excluía explícitamente de las filtraciones al juez y al juzgado número 6.

-Desde el comienzo puso la diana en los fiscales.

-Es decir: desde dentro del procedimiento, siendo parte, Garzón abrió el fuego; y desde arriba, la Fiscalía General del Estado, afinó, para usar un término del ínclito Jorge Fernández Díaz, las cosas.

-Para proteger, así creía ella, a su pareja, abogado en el asunto, y podía estar afectado.

-En cierto momento dice usted que ha sido una tropelía.

-Bueno no puedo recordar todo lo que escribo, pero sí. ¿Por qué lo dice?

-Es una palabra muy cervantina. En 'El coloquio de los perros', una de sus novelas ejemplares, habla de la ciencia de la tropelía. Y dice sobre objetos y personajes que no parecen ser lo que son: “Es aquella ciencia que llaman tropelía, que hace parecer una cosa por otra”.

-Pues es lo que han hecho Dolores Delgado y Álvaro García cuando engañaron al Consejo Fiscal, su órgano asesor, el 24 de noviembre de 2021. Ella no había intervenido en ninguna ocasión en mi liquidación. Aplicaron la tropelía como ciencia. Sí. Hicieron lo que me vaticinó Villarejo cuando el 23 de octubre de 2020 hice un registro en su celda de Estremera y me preguntó: "Pero, ¿tú aquí? ¿Todavía no te han echado? ¡Qué acojonada debéis tener a mi amiga Lola [Dolores Delgado, fiscal general del Estado]".

Ernesto Ekaizer es autor del libro Operación Jaque Mate. Cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo, mayo de 2023, y ha llevado la investigación del caso Stampa en El Periódico de Catalunya desde 2021.