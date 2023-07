El apartado sobre los pactos y la gobernabilidad no se escapó del tono bronco del resto del debate. Alberto Núñez Feijóo llegó a las once pasadas de la noche habiendo hecho ya la propuesta que plantea desde hace meses: que ambos se comprometan a dejar gobernar a la lista más votada el 23J. El candidato del PSOE se niega a aceptar la idea porque, insistió Pedro Sánchez, el propio Feijóo no ha cumplido esa norma estos días en Extremadura, donde ha aceptado que su candidata, María Guardiola (PP), pueda convertirse en presidenta de la Junta pese a que el más votado fue Guillermo Fernández Vara (PSOE). Para conseguirlo, Guardiola ha llegado a un acuerdo con Vox.

Ese pacto con la ultraderecha y el que ha alcanzado el PP también en la Comunidad Valenciana y en centenares de ayuntamientos de toda España fue la principal crítica lanzada por el líder del PSOE a su contrincante. Según las encuestas, Feijóo solo tiene asegurada su investidura si cuenta con el apoyo de Vox. Pero, según Feijóo, el jefe del Ejecutivo no es quien para dar "lecciones" sobre pactos. El gallego acusó a Sánchez de "gobernar" con el "brazo político" de ETA. El jefe de los populares recordó que hace justo 26 años, el 10 de julio de 1997, la banda terrorista secuestró al concejal del PP Miguel Ángel Blanco. "Esta noche estaba maniatado y amenazado de muerte", recordó Feijóo. "Terrible, todos los españoles estuvimos con Blanco y su familia", apuntó Sánchez, interrumpiéndole. "Yo jamás voy a gobernar ni pactar con el brazo político de quienes lo planificaron, ejecutaron y aplaudieron. Por eso usted no puede dar ninguna lección [de pactos] y se lo digo en representación de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles", acabó Feijóo. Pedro Sánchez desaprovecha el debate y Núñez Feijóo resiste en un agrio enfrentamiento Broma con la mayoría absoluta El candidato socialista le rebatió que la frase de que él "gobierna con Bildu" es mentira. Sánchez le retó a que le dijera un solo nombre de un dirigente aberzale "aupado" por el PSOE, algo a lo que el dirigente del PP no respondió. El presidente del Gobierno, por contra, sí que dio los nombres de vicepresidentes de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, entre otros, que son de Vox y ostentan esos cargos gracias al PP. El primero, dijo Sánchez, es un "negacionista" del cambio climático. El segundo, "franquista". Para el político conservador, las acusaciones de que es un "radical" por los pactos con Vox puede acabar con una mayoría absoluta como la que ha logrado Juanma Moreno en Andalucía e Isabel Díaz Ayuso en Madrid. "Tenga cuidado", le advirtió. Santiago Abascal, Yolanda Díaz... las reacciones al cara a cara entre Sánchez y Feijóo Referencia velada al 'narco' En este apartado de pactos también llegó la única referencia velada que hizo Sánchez a la relación de amistad que su oponente tuvo en los años 90 con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico años más tarde de aquellos veranos compartidos con Feijóo, que ya entonces era número dos de Sanidad en la Xunta de Galicia. La justicia incautó las casas y los yates que Feijóo conoció y disfrutó. El presidente del Gobierno se la lanzó así: "Yo estoy en condiciones de explicar hasta el último céntimo de euro de mi cuenta corriente; absoluta transparencia. Puedo explicar cada uno de mis viajes, por tierra, aire y mar, todos. Con quien he ido, adónde he ido… En mi móvil nunca verá un mensaje a un malhechor, como sí ocurrió con el señor [Mariano] Rajoy [a Luis Bárcenas]. Yo no soy perfecto, he cometido errores, he tenido un mandato difícil, inédito, una pandemia y una guerra a las puertas de Europa… Pero yo soy un político limpio".