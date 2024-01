Luis Yeray Gutiérrez, tras convertirse en secretario general del PSOE de La Laguna en 2018, tomó como primera decisión romper el pacto con CC. Y Coalición se opuso el pasado mandato a la forma de hacer política del PSOE. ¿Cómo le explica el nuevo acuerdo a un vecino que lo aborde por la calle y le recuerde esas posturas antagónicas?

Los partidos políticos tienen que tener altura. El municipio de La Laguna estaba viviendo un momento en este mandato en el que no había estabilidad, y esta era más que necesaria para poder garantizar el buen desarrollo y afrontar los grandes retos que se nos venían por delante, como, por ejemplo, el Plan General, seguir trabajando en materia de vivienda, actuar sobre los grandes problemas de movilidad que tenemos en el municipio o la mejora de los servicios básicos de la ciudadanía.

¿De qué manera ha recibido el acuerdo la militancia de CC?

La militancia, por supuesto, apoyó la propuesta. El respaldo siempre ha sido pleno porque Coalición Canaria es una organización política que tiene como único interés el del municipio y de los laguneros.

Rubens Ascanio, en su artículo La decisión lagunera y el regreso al pasado, sitúa el pacto más vinculado a intereses en torno al Hospital Universitario de Canarias que como una derivada del apoyo nacionalista a Pedro Sánchez. ¿Ha influido algún tipo de trasfondo sanitario para esta alianza?

En absoluto. Eso no tiene ningún tipo de sentido ni de razón. El señor Rubens Ascaño lleva durante estas últimas semanas hablando de que volvemos al pasado. Todo lo contrario: este es el pacto que quieren los laguneros. Hablamos de que ambas organizaciones políticas suman casi el 70% de los apoyos que los votantes depositaron en las urnas el 28 de mayo. Eso es una realidad. Los laguneros castigaron a don Rubens Ascanio, probablemente por esas formas de hacer política, y cayó casi un 45%. Los vecinos decidieron que pasara, como bien le gusta decir, a ese rinconcito de pensar.

Entre CC y PSOE hubo un pacto tranquilo (2011-2015) y otro (2015-2018) que fue muy convulso. ¿Qué espera de los próximos años?

Ambas organizaciones políticas tenemos claro que el bienestar de los laguneros está por encima de todo. Vamos a tener un buen pacto. Esto es un gobierno único, sólido, con una lealtad mutua y un alcalde; es un gobierno que va a velar por que el municipio siga conservando su sello de calidad.

¿Quién es Fran Hernández? ¿Cómo se presenta?

Soy una persona humilde, sencilla, que vengo de un barrio de La Laguna, vinculado al folclore desde muy pequeño y que he estado trabajando en el tejido social del municipio. Soy una persona con vocación de servicio.

Usted se personó en la denuncia del caso Laycas, en torno a contratos del pasado mandato en el Ayuntamiento de La Laguna. ¿Eso dificultó su entrada como concejal en el pacto?

Nos personamos en la causa porque necesitábamos saber qué estaba ocurriendo. No podíamos tener acceso a esos expedientes porque, por falta de tiempo, la comisión de investigación de la contratación menor no llegó a finalizar y eso nos obligó a personarnos en la causa. Se pronunció el juzgado de primera instancia y dijo que no había nada. En ese mismo momento, CC, que cree en la justicia, lo primero que hizo fue retirarse de la causa. Eso fue lo que hicimos; porque la política nunca se debe judicializar.

¿Le sigue preocupando la forma de contratar durante el pasado mandato, los fraccionamientos de contratos...?

El juzgado de primera instancia dijo que no había absolutamente nada y que había habido una gestión y un procedimiento acorde a ley. Y eso es más que suficiente para que nosotros entendamos que se hizo de manera correcta.

En las últimas fechas han apuntado desde el PSOE que la aprobación del presupuesto es inminente. ¿Qué propuestas destacaría de las presentadas por CC para este documento?

Hemos planteado iniciativas acorde a dos criterios: unos presupuestos sociales, por un lado, y la inversión en los diferentes pueblos y barrios y que haya equidad, por otro. El PSOE lo ha recibido de una manera muy positiva, y vamos a seguir trabajando para aportar porque no ha finalizado el proceso.

¿Cómo es el Plan General de Ordenación que quiere su partido político?

Queremos un Plan General que sea participativo. Su aprobación es clave y fundamental para garantizar el desarrollo del municipio.

¿Cuáles son sus prioridades en Servicios Municipales?

La Laguna cuenta con unos servicios municipales óptimos, pero tenemos muchísimas cosas que mejorar. En cuanto al servicio de limpieza, está prácticamente empezando a ejecutarse el nuevo pliego de condiciones, que contempla muchísimas mejoras. Ya hemos tenido contacto con los técnicos para hacernos una visión general de cómo está la situación.

Participación fue un área conflictiva durante el pasado mandato, con una solución para el nuevo Reglamento de Participación que se demostró ineficaz y numerosas quejas de colectivos que se sentían ninguneados. ¿Qué tiene previsto hacer?

Participación Ciudadana y Coalición Canaria siempre han ido de la mano. De hecho, nuestras formas en política no se entienden sin la participación. Vamos a trabajar de manera incansable para sacar lo antes posible el tan ansiado Reglamento de Participación Ciudadana. Hay que añadir que una de las referencias de La Laguna es el movimiento civil organizado. Voy a iniciar en las próximas semanas unas reuniones con todo el tejido social organizado del municipio y haremos encuentros en cada uno de los pueblos y barrios para que la gente pueda participar, escuchar y nutrirnos de esas necesidades para buscar las soluciones que nos piden nuestros vecinos.

¿Se ha reunido con el alcalde en la negociación del pacto?

Yo con el alcalde tengo una relación magnífica, cordial y hablamos prácticamente a diario de todos los temas del municipio.

Pero el mandato pasado sí que hubo alguna tensión cuando lo cesaron como presidente de la Comisión de Convivencia Ciudadana... ¿Eso ya está olvidado?

Sí, por supuesto que sí.

¿Se ve encabezando la lista de CC en las elecciones de 2027?

Ahora mismo no estamos en eso. CC ha entrado al gobierno y lo que importa es trabajar por y para nuestro municipio.