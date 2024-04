La mayor disidencia de las FARC se niega a seguir dialogando si no se regresa a un alto el fuego

El Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, aseguró este lunes, a través de uno de sus frentes de guerra, que si el Gobierno colombiano no restablece el cese al fuego bilateral no continuarán los diálogos. "Creemos que la única posibilidad de seguir adelante es que se declare el cese al fuego bilateral a nivel nacional y que busquen mecanismos para establecer una mesa de negociaciones que represente toda la unidad fariana", aseguró un disidente del Comando Conjunto de Oriente, que opera en el este del país.

El Gobierno colombiano suspendió el cese al fuego bilateral en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca el mes pasado en respuesta a los ataques contra una comunidad indígena que dejaron una lideresa asesinada y dos heridos.

El Gobierno aseguró que esta medida no afectaba a los diálogos, que comenzaron el año pasado con esta disidencia comandada por 'Iván Mordisco', un exlíder de las FARC que no firmó el acuerdo de paz. Sin embargo, el EMC ha pedido al Gobierno en varias ocasiones que restablezca esta medida e incluso llegó a amenazar con atacar posiciones militares y policiales. Ahora, en este nuevo anuncio, las disidencias alegan: "debido al incumplimiento del Gobierno, lamentablemente no ha sido posible continuar los diálogos cuando hay una ruptura del cese al fuego unilateral por parte del Gobierno nacional".

Este mismo lunes, la Fiscalía informó que desde que se levantó el cese al fuego las autoridades colombianas han capturado a 68 supuestos disidentes de las FARC, y que en estos 20 días se han incautado más de 80 armas de fuego, 15.650 unidades de munición de diferentes calibres, 285 proveedores, entre otros elementos.

Las disidencias denunciaron hoy que, aunque la medida se estableció para tres departamentos, las fuerzas militares están atacando a unidades del EMC en todo el país, por lo que las órdenes del Gobierno no están llegando a las filas militares.

Una relación tormentosa

La relación entre el Gobierno y el EMC ha estado marcada desde el principio por rifirrafes que han llevado al diálogo establecido entre ambos al borde de la terminación. Ya durante 2023 se produjo una primera suspensión del cese el fuego pactado en aquel momento por el asesinato de cuatro menores indígenas reclutados por el EMC; mientras que la propia instalación oficial del diálogo de paz se vio retrasada por la falta de acuerdo entre delegaciones.

El EMC está liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, quien no firmó el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC.