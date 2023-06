Asier Antona no compartirá la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma, el popular Asier Antona, fue el que más respaldos alcanzó en la capital palmera, sumando un total de siete concejales, pero siendo necesario que alcance acuerdos que le permitan garantizar la gobernabilidad, de los que señala que quedará excluida la posibilidad de compartir la Alcaldía.

Y es que Antona no descarga «ninguna de las sumas, por tanto, yo no cierro a ninguna opción para dar estabilidad». Hay que recordar que en el consistorio capitalino fueron elegidos 17 ediles, correspondiéndole otros cinco al PSOE, cuatro a Coalición Canaria (CC) y uno a Nueva Canarias (NC).

Por eso, el popular señala que, como ganadores de las elecciones, «le corresponde la tarea de liderar los acuerdos para dar estabilidad al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma», para lo que niega tener líneas rojas para alcanzar ese pacto, «ni con el Partido Socialista ni con Coalición Canaria».

Considera fundamental «oír a ambos partidos y a partir de aquí, aunque aún no he hablado con ninguno de sus dirigentes, tomar la decisión», añadiendo que «ellos saben muy bien cuál es el eje programático que tengo para Santa Cruz de La Palma». A ese respecto, señaló que «lo presente mucho antes de iniciar y arrancar la campaña electoral». Refiriéndose al pacto por Santa Cruz de La Palma, «y en base a eso tenemos que llegar a un acuerdo», apuntó.

Se refirió también al ámbito insular, en el que dijo que su partido «está liderando también conversaciones y por tanto esto también está acondicionado a lo que pase en otros ámbitos».

El PSOE tiene cinco ediles en el Consistorio capitalino, CC cuatro, y uno Nueva Canarias

Pero refiriéndose a la capital, insistió en que «lo que no es negociable es la Alcaldía», justificándolo en que «el Partido Popular gana las elecciones claramente en Santa Cruz de La Palma y le saca una diferencia muy sustancial de dos concejales al Partido Socialista, y a Coalición Canaria le sacamos 1.000 votos de diferencia».

Por todo ello considera que «no hay razones para compartir la Alcaldía, pero seremos generosos y tendremos altura de miras, pero indudablemente hay cuestiones innegociables», recalcó.

Todo ello es resultado de la que Antona considera «una campaña más cercana, muy de puerta a puerta, barrio a barrio», en el que apreciaron las sensaciones de un triunfo que dijo «era esperado por el cariño que nos mostraba la gente». A ese respecto señaló que «cada apretón de manos, cada abrazo que damos o la puerta que se abría era una inyección de ilusión», viéndose después reflejado en las urnas del pasado domingo, por lo que se mostró «enormemente agradecido a Santa Cruz de La Palma y a sus vecinos».

Antona asegura que la ciudad es <<un diamante en bruto y hay que sacarle más rendimiento>>

«Ahora -apuntó- tenemos una enorme responsabilidad y un vértigo de lo que no vamos encontrar», siendo importante para Asier Antona el devolver el respaldo recibido convirtiendo a Sana Cruz de La Palma en «una sociedad pujante y una verdadera capital económica, turística, patrimonial y del ocio para la juventud».

Sobre la peculiaridad democrática de la ciudad, con un ayuntamiento en el que no se ha registrado ninguna mayoría absoluta en la historia democrática, Asier Antona señaló que aspira a que «en el próximo mandato poder conseguir ese apoyo mayoritario con el respaldo de los vecinos de Santa Cruz de La Palma».

En referencia al futuro y la apuesta de trabajo que propone para su mandato, recalcó que «a esta ciudad le falta mucho, le falta convertirla en atractiva para invertir y para vivir», recordando que «si uno quiere venir a vivir a Santa Cruz de La Palma lo primero es que no tiene a donde, porque no hay vivienda disponible». Además, indicó que hay que hacerla atractiva, señalando que «aquí no pueden llegar la gente y decir que le da pereza llegar a la ciudad porque no tiene aparcamiento».

Por ello apuesta por convertir a Santa Cruz de La Palma «en el orgullo que fuimos en el pasado, recordando que somos capital y siempre miramos por el espejo retrovisor de lo que fuimos, repitiendo todo aquello de que fuimos el primer ayuntamiento democrático, el tercer puesto del imperio y donde primero se instaló la luz eléctrica, pero a partir de eso hay que vivir el futuro».

Por último, Asier Antona considera que la ciudad es «un diamante en bruto y hay que sacarle el máximo rendimiento».