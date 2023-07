Cuando los relojes marcaban las ocho y veinte de la tarde, con el calor aún haciendo estragos en la intemperie multitudinaria del Puerto de Málaga, una furgoneta negra echó el freno. Y un simpatizante de Vox, que agitaba un abanico de cartón con las siglas del partido, anunció con tres palabras el aterrizaje del candidato a la presidencia del Gobierno al que presumiblemente votará el 23 de julio, Santiago Abascal: "Aquí está el capo", dijo antes de que los aledaños del vehículo se convirtieran en un hormiguero que recibía al esperado líder bajo la sombra emblemática y baldía -por las altas temperaturas- de La Farola. Abascal llegaba a un enclave que no le resultaba desconocido y no tardó en rebelarse contra "los vestigios del bipartidismo". Atacó al Gobierno de Pedro Sánchez y lo calificó como "una farsa en la que hemos visto de todo porque él sigue mintiendo compulsivamente". A su vez, le reprochó a Alberto Núñez Feijóo su oferta a Sánchez en el 'cara a cara' para que gobierne la lista más votada: "Ya no me atrevo a decir que esta legislatura termina el 23 de julio, ya no podemos contar con el PP y el señor Feijóo, pero creo que recapacitarán si Vox consigue en las urnas una fuerza considerable", expresó. Además, se zafó de las críticas populares "por no haberle regalado nuestros votos en Murcia".

"Ya no me atrevo a decir que esta legislatura termina el 23 de julio, ya no podemos contar con el PP y el señor Feijóo, pero creo que recapacitarán si Vox consigue en las urnas una fuerza considerable" "Que te vote Pedro Sánchez, no lo van a hacer los electores de Vox", le espetó al partido de Feijóo. Abascal regresó con consistencia a la oferta de Feijóo en el debate a dos: "Vimos cómo el PP renunciaba a la alternativa y le ofrecía un pacto a los socialistas ante los varios millones de personas que estaban viendo la televisión; estuvimos ante un señor Feijóo que nos preocupa extraordinariamente y que renunciaba a una mayoría con Vox si tiene un escaño menos que el PSOE", añadió antes de aseverar que la petición del voto útil para el PP "es la misma cantinela de siempre". Abascal se enfrentó a la insistencia de otros partidos para "hacer ver que Vox es un peligro para la Constitución" y desacreditó cualquier tipo de alianza entre el PP y el PSOE: "Los pactos de estado hay que construirlos con todos los españoles, a los hay que preguntarle en referéndum por muchas cosas: por la soberanía energética y la inmigración, por ejemplo", recalcó . "Este Gobierno es una farsa" Abascal reiteró que "este Gobierno es una farsa". "Lo hemos visto todo, hasta cambiar la política exterior a las órdenes de Marruecos, que decide nuestra política externa mientras nuestra política interna la deciden los burócratas de Bruselas, los separatistas catalanes y ETA", agregó. A juicio del líder de Vox, "el peor crimen que puede cometer un político no es llevarse el dinero a casa, eso es pecata minuta comparado con coger un pedazo de territorio y destruir la unidad de un país, y hemos visto a este Gobierno sacando de la cárcel a golpistas", enfatizó. "Hemos visto a este Gobierno volar presas en tiempos de sequía, lo hemos visto comprarle más que nunca a Rusia, lo hemos visto desenterrando a muertos, hemos visto a este Gobierno privando de la libertad de expresión a catedráticos o destruyendo la inocencia de los niños poniéndolos a aprender con sus lobbys cosas que no deberían saber", insistió Abascal. Hace poco más de un año, unos trece meses y medio para ser más exactos, Abascal estuvo en el mismo lugar de Málaga: en la zona portuaria del Muelle Uno situada junto a La Farola. Y se abrazó a Macarena Olona en la antesala de unas elecciones andaluzas que no les deparó, precisamente, un desenlace idílico. Ahora que ambos ya no están caminando juntos, el adelanto de las elecciones generales está generando estampas que dan idea de lo mucho -y lo rápido- que cambia la política. Cuando en la recta final del acto le tocó subirse al atril, el recibimiento a Abascal continuó y los gritos de 'presidente' convivieron con algún 'que te vote Txapote' o 'Viva España'. "Dejarme hablar que ayer no me dejaron", dijo bromeando sobre su ausencia en el 'cara a cara' entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Abascal empezó con un intento encaminado a desmontar una presunta campaña de demonización de los postulados de Vox. "Cuando un hombre mata a una mujer, yo le llamo asesinato, no violencia de género, porque no hay nada peor que quitarle la vida a una persona, sea hombre o mujer, joven o mayor; siembran las sospechas sobre que no defendemos a nuestras madres y nuestras mujeres, tenemos que soportar todos los días ese mensaje de demonización y si estamos aquí es por vosotros, si no no podríamos soportar todos los días esto", dijo refiriéndose al público -que estuvo en ocasiones especialmente faltón y abusó del que te vote Txapote- en el preciso instante en el que un espontáneo casi ocupa su lugar en la tarima. Intervención de Patricia Rueda En una intervención previa, la hasta ahora diputada por Málaga Patricia Rueda, que repite como número 1 al Congreso de los Diputados por esta provincia, arengó al público para que le gritara a Abascal 'presidente, presidente'. Rueda se remitió a la subida de su partido en 2019, cuando se convirtió en tercera fuerza en las elecciones generales, y se encomendó "a lo que está por venir". "Vox está más vivo que nunca", indicó antes de enumerar "los problemas" que tiene la provincia de Málaga. "Los socialistas dicen que a esta provincia le va muy bien con este Gobierno pero no es así y, mientras, los del PP dicen que quieren gobernar en solitario, pero el 28 de mayo hubo una mayoría social que apostó por Vox y ya somos la alternativa, expulsaremos al peor Gobierno de España y lo vemos a conseguir entre todos", añadió. En los primeros compases del acto, el presidente de Vox Málaga y parlamentario andaluz, Antonio Sevilla, pronunció unas palabras de bienvenida y, tras recordar los resultados de las recientes elecciones municipales en la provincia, proclamó que "ahora la meta es expulsar al socialismo del Gobierno de España". A continuación, la hasta ahora senadora andaluza por designación autonómica y candidata al Congreso de los Diputados por Madrid, la cordobesa Pepa Millán, sostuvo que "falta un último empujón para llevar al Gobierno de la nación el cambio de rumbo emprendido por Vox en los ayuntamientos y las comunidades". "Pedro Sánchez, el PSOE y sus socios han traído la ruina a miles de familias y han roto la concordia", añadió.