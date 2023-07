La candidata de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados por Las Palmas, María Fernández, alerta que “Madrid está cada vez más lejos” para las necesidades de Canarias y, en su paso por la Cámara Baja en el último tramo de la legislatura, se ha dado cuenta de que existe un “desprecio absoluto” por las singularidades del Archipiélago y cada ley y cada decreto que se debate en las Cortes “hay que pelearlo” para que no se olvide a Canarias por parte de los partidos nacionales. En una campaña y unas elecciones generales que se presentan más polarizadas que nunca Fernández asegura que “el voto más útil es defender y pensar siempre en Canarias como hace CC”.

Fernández se mostró muy crítica con el pacto de las flores ya que, en su opinión, “Canarias ha estado más abandonada que nunca”. “El PSOE y el pacto de las flores han tenido más poder y más dinero que nunca en estos cuatro años pero, sin embargo, con hechos y no con relatos Canarias se ha sentido abandonada en la crisis migratoria y no me alegra que el pacto se haya callado y no haya molestado al Estado con nuestros problemas”. Advirtió que CC, ahora que vuelve a gobernar la Comunidad Autónoma, “gobierne quien gobierne seguiremos luchando por los mismo de siempre, con fuerza hay que no solo mantener nuestro fuero histórico o los convenios de infraestructuras, sino que hay que actualizarlos y mejorarlos”.

María Fernández fue la protagonista del Foro Prensa Ibérica celebrado en el Hotel Santa Catalina organizado por los periódicos LA PROVINCIA y El Día con la presencia del próximo presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo; el secretario insular de CC de Gran Canaria, Pablo Rodríguez -encargado de presentar a Fernández- y otros dirigentes orgánicos y publicos de CC en las diferentes instituciones, junto a empresarios, directivos y representantes de ONG y de la sociedad civil.

La también consejera en el Cabildo de Gran Canaria, que compaginará ambos cargos si logra el acta de diputada, fue categórica con la “linea roja” de su formación: “No investiremos a un gobierno donde esté Vox”, aunque también destacó que lo importante no es la investidura de un presidente en sí mismo sino los debates y las votaciones en el Congreso semana tras semana.

En crecimiento

La dirigente nacionalista destacó que CC de Gran Canaria está en pleno crecimiento y que los resultados de los comicios del 28-M así lo demuestran. Con la alianza a la que ha llegado la formación nacionalista con otros partidos y fuerzas locales e insulares se sumaría más de 80.000 votos, por lo que Fernández vaticina que si todos los electores mantiene su sentido del voto del 28-M CC podría lograr hasta cuatro diputados en el Congreso. Fernández enfatizó que Canarias “se la juega” en estos comicios frente a los que quieren “homogeneizar” las políticas en todo el Estado.

En relación con la ruptura de las negociaciones con Nueva Canarias (NC), Fernández aseguró que los dirigentes de este partido “no se quisieron sumar” a la gran alianza nacionalista que auspiciaba CC y que incluso ella misma estuvo dispuesta “a dar un paso a un lado” para facilitar el acuerdo. Para la dirigente nacionalista la ruptura producida en su momento en el nacionalismo canario, sobre todo en Gran Canaria, “es una pelea entre unos cuantos señores mayores” hace casi 20 años y que ahora CC en la isla se ha ido renovando y empieza a crecer “mientras otros pierden poder”.