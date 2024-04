La paradoja canaria: un imán del talento foráneo que expulsa a los cerebros locales

Canarias forma a sus jóvenes para luego dejarlos marchar. Esa es la realidad de una comunidad que se sitúa a la cola en talento en España al no ser capaz de retener a sus jóvenes mejor formados debido a su insularidad, la dependencia del turismo y la escasa inversión en innovación. No obstante, se da una paradoja, pues a la par que las Islas sufren una fuga de cerebros, son también un imán para el talento foráneo situándose como la octava comunidad más atractiva. Aunque esa captación no compensa ni de lejos la huida de trabajadores formados. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del Mapa del Talento de España 2023, publicado ayer por la Fundación Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

¿Cómo es posible que el Archipiélago sea visto como un lugar para que se instalen personas con alto nivel formativo mientras los locales huyen del lugar? Un ejemplo claro es el de los nómadas digitales, empleados que pasan en las Islas la mitad del año gracias al trabajo remoto. El procedimiento para convertirse en nómada digital se agilizó el 1 de enero de este año a través de la Ley de Startups –una norma que regula el funcionamiento de las empresas tecnológicas emergentes–. Pero los nómadas no son los únicos que se instalan en las Islas, también los opositores de distintas ramas profesionales tienen a la región como destino favorito para hacerse con una plaza. La calidad de vida, con un buen clima que acompaña casi todo el año e invita a disfrutar del ocio al aire libre, funciona como tractor. El problema es que este tipo de asalariados no incorpora su talento a las empresas isleñas o lo hace durante un corto período de tiempo.

Los motivos por los que no se logra retener el talento son diversos: desde la insularidad, pasando por el reducido gasto en I+D+i –Canarias es la penúltima en inversión, solo por delante de Baleares–, pasando por la falta de diversificación económica. El estudio pone el foco en lo problemático que es apostar todo al turismo, especialmente cuando la mayor parte de la población «se concentra en empleos vulnerables y con alta temporalidad». El propio presidente de Canarias Fernando Clavijo lleva meses defendiendo la necesidad de subir los salarios para redistribuir la riqueza.

La temporalidad y los salarios del sector servicios actúan como repelente para los jóvenes formados

El Mapa del Talento en España tiene tres regiones muy diferenciadas. El norte de España y Madrid están a la cabeza en captación y retención del talento gracias, en buena medida, al atractivo de sus salarios y a economías menos dependientes del sector servicios. La región intermedia incluye el noroeste peninsular, Baleares y la Comunidad Valenciana, que se sitúan a mitad de tabla en todos los parámetros y, por último, el centro sur peninsular y Canarias como los territorios menos avanzados.

Al margen de estas dificultades estructurales de la economía isleña, el informe señala que las universidades canarias tienen parte de responsabilidad en la falta de talento porque están peor posicionadas en los estudios que las comparan con otras academias. Además, se alerta de una baja formación de la población en lo que al ámbito empresarial se refiere. Los isleños tienen espíritu emprendedor pero pocos conocimientos al respecto.

La brecha laboral se reduce a la baja

Uno de los escasos puntos positivos de Canarias respecto a la captación de cerebros es la baja brecha laboral. Pero este dato es engañoso. Comisiones Obreras ya alertó el pasado febrero de que la igualdad de salarios en las Islas funciona «a la baja», es decir, el motivo por el que la brecha es más reducida que en el resto del Estado es que el salario medio es también más bajo. Las trabajadoras canarias cobran un 11,5% menos que sus homólogos masculinos. En cuanto a las oportunidades de liderazgo para las mujeres, Canarias se sitúa a mitad de la tabla al ocupar la novena posición.

El único aspecto relativo al «conocimiento» en el que el Archipiélago sale bien parado es en la ocupación de puestos de alta dirección. En las Islas abundan los oficiales y gestores senior, pero escasean los investigadores y los graduados en las ramas STEM –ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas–.

La población canaria está a mitad de tabla en digitalización pero sus docentes se sitúan a la cola

Sorprenden, eso sí, las habilidades digitales de la población isleña. Canarias es la séptima comunidad que mejor se desenvuelve en las tecnologías que tienen que ver con la información, la comunicación, la resolución de problemas y las habilidades de software. Por el contrario, los docentes isleños son los terceros a la cola en habilidades y recursos digitales, solo por delante del profesorado de Navarra y Castilla-La Mancha.

También es una fortaleza el «nivel saneado» de las finanzas públicas del Archipiélago pues eso permite hacer un mayor gasto en salud. De hecho, Canarias es la Comunidad Autónoma donde más se redujo la deuda pública en 2023. Y con mucha diferencia. Bajó en 660 millones de euros, un 9,2%, según datos del Banco de España (BdE). Algo que, se lamenta en el estudio, todavía «no se traduce en mejores indicadores de dotaciones sanitarias».

