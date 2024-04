Cuerpo confía en que las empresas devuelvan sus sedes a Cataluña de forma "natural"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado confiado este jueves en que las empresas que llevaron sus sedes de Cataluña a otras autonomías por el proceso independentista de 2017 las devuelvan a su comunidad de origen gracias a la agenda catalana del Gobierno. "La certidumbre hacia adelante y la apuesta por el proceso de convivencia es lo que va a hacer que este proceso de vuelta sea un proceso natural", ha afirmado durante una entrevista en 'La Sexta'.

Cuerpo, así, ha venido a descartar que el Ejecutivo vaya a tomar iniciativas para empujar a las compañías -como CaixaBank, Sabadell o Naturgy- en esa dirección. "Aquí la normativa es muy clara en cuanto al libre establecimiento de las empresas y yo creo que este marco está también en nuestra propia legislación doméstica", ha contestado a la pregunta de si pensaba presionar legalmente a las empresas.

"La mejora en la convivencia en estos últimos años ha sido positiva para el crecimiento y para la economía catalana. En 2018, cuando hablábamos con los inversores extranjeros y las agencias de calificación internacionales, estaban muy preocupados por la inestabilidad en Cataluña y eso ha desaparecido, esa incertidumbre", ha abundado.

Acuerdo con Junts

El acuerdo de investidura de PSOE y Junts incluye elaborar un "plan para facilitar y promover" el regreso a Cataluña de las sedes de las empresas que se fueron. Y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se abrió hace unas semanas a tomar medidas para que "no se produzcan ingenierías fiscales para que, declarando la actividad principal en un sitio, el domicilio social esté en otro".

Cuerpo, en cambio, ha venido siendo menos claro en este sentido. "Aquí hay un marco genérico, que nos viene de Europa, sobre el libre establecimiento de las entidades, de las empresas. Y bajo este marco, que está en el tratado fundacional de la Unión Europea, es donde cada país desarrolla su normativa doméstica. En nuestra ley de sociedades de capital se establecen los criterios que tiene que cumplir una empresa a la hora de domiciliar su sede en la comunidad autónoma o en la localidad que sea. Estos criterios están relacionados con la presencia de sus principales órganos directivos, de su principal actividad…. Y en el marco del cumplimiento de estos objetivos es donde vamos a estar. Esa certeza y seguridad para las empresas va a estar. Y no se trata solo de un elemento relacionado con una comunidad autónoma, sino con todas", aseguró en una reciente entrevista en El Periódico de Extremadura, del Grupo Prensa Ibérica.

Preguntado sobre si revertiría el cambio de la ley de sociedades de capital que favoreció en 2017 el cambio de sedes de empresas, al trasladar la decisión de la junta de accionistas al consejo de administración, Cuerpo apuntó: "El punto de partida respecto al texto que se pueda cerrar en este ámbito tiene que ser el de mantenimiento de las condiciones específicas de determinación de la sede de las entidades. A partir de ahí, el cumplimiento de estas condiciones, que no van a cambiar, supone de facto, que las sedes que ya estén establecidas en cualquier comunidad autónoma no van a tener ningún elemento diferencial respecto a la normativa anterior, independientemente del resto de elementos sobre quién determine o no el cambio".