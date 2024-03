Aviso para los desempleados: esto es lo que debes comprobar antes de pedir el paro

Aunque parezca una broma, muchos desempleados no están informados sobre las condiciones que deben cumplir para poder solicitar el paro. Los dos requisitos para todos ellos son: estar dados de alta en la Seguridad Social, y también, estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Sin embargo, existen más obligaciones que no son sabidas por la mayoría de los posibles beneficiarios del subsidio, y que también son esenciales para ellos.

¿Cómo se solicita el paro?

Todas las personas que quieran cobrar el subsidio por desempleo deben estar afiliadas a la Seguridad Social y haber cotizado un mínimo de 180 días en los últimos 6 años. Sin embargo, el período de cotización puede variar dependiendo de la edad y del tipo de desempleo. Las personas demandantes del paro tienen que estar en situación de desempleo involuntario, esto es, que no deben haber renunciado a tu trabajo voluntariamente o haber sido despedido por motivos disciplinarios.

Por último, deberán inscribirse como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esto se puede hacer de forma presencial en una oficina del SEPE, por teléfono o por internet. Todos deben tener en cuenta que el plazo para solicitar el paro es de 15 días hábiles desde la fecha del fin de la relación laboral. Muchas personas tampoco saben que si se presenta la solicitud fuera de plazo, se puede perder parte de la prestación.

El documento indispensable para pedir el paro

Quizás parezca una tontería, pero no lo es. Los demandantes del ingreso por desempleo tienen que tener el DNI en vigor, y no puede estar caducado. Esto no es solo indispensable para el paro, sino para el resto de subsidios o pensiones que ofrece el Estado. Los futuros beneficiarios deberán comprobar la fecha de vencimiento antes de acudir a las oficinas de la administración.

Por suerte, si está caducado, también se puede presentar la documentación, pero siempre que se haya pedido cita para la renovación. En estas situaciones, se puede portar el comprobante de la cita previa en las sedes del SEPE, y las oficinas encargadas de emitir el DNI deberían, en la medida de lo posible, agilizar el proceso de renovación de manera inmediata.

Estos son los documentos de identidad válidos para solicitar cualquier prestación por desempleo:

Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI).

Documento Nacional de Identidad (DNI). Extranjeros de la Unión Europea (UE):

Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE).

Número de Identidad de Extranjeros (NIE) más el pasaporte.

Extranjeros de países no pertenecientes a la UE:

Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE) más el pasaporte.

Los desempleados nacidos en España solo pueden acudir con el DNI, porque según indica la Ley de Seguridad Ciudadana, "el DNI único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular". Tampoco está permitido presentar el pasaporte, porque este solo está preparado para la comprobación personal fuera del territorio español, o dentro del mismo se reside en el extranjero. El carnet de conducir tampoco es válido porque "solo demuestra la capacidad para manejar vehículos", según la ley citada anteriormente.