El subsidio destinado a personas mayores de 52 años se presenta como una solución para aquellos que han alcanzado esa edad y han agotado todas las prestaciones disponibles. Sin embargo, recientemente se ha dado a conocer una medida que impedirá que algunos desempleados puedan acceder a esta ayuda.

Según informan, para poder solicitar este subsidio, es necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos haber cotizado por desempleo durante al menos seis años al régimen general de la Seguridad Social. Esta condición afectará negativamente a aquellos profesionales que han trabajado como autónomos, ya que es muy probable que se vean obligados a cerrar sus negocios al no poder sostenerlos económicamente. Si no cuentan con los seis años de cotización en el régimen general como asalariados, no podrán acceder a esta ayuda.

En consecuencia, esta medida perjudicará a aquellos que no cumplan con los requisitos establecidos, dejándolos sin la posibilidad de recibir el subsidio destinado a los mayores de 52 años, lo que podría generar dificultades adicionales para quienes se encuentran en una situación económica desfavorable.

Requisitos para cobrar el subsidio

Para poder percibir el subsidio destinado a mayores de 52 años, se establecen requisitos específicos. En primer lugar, es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la solicitud del subsidio. Además, se exigirá haber cotizado por desempleo durante 6 años en el régimen general.

Este último requisito ha generado cierta controversia, ya que impedirá que muchos profesionales accedan a esta prestación. Los más afectados serán los trabajadores por cuenta propia que hayan cotizado mayoritariamente en este régimen durante su vida laboral.

Como resultado, una persona que haya cotizado exclusivamente como autónomo durante 30 años no podrá solicitar el subsidio para mayores de 52 años, debido a la ausencia de esos 6 años de cotización como empleado en el régimen general. Es importante destacar que el régimen de cotización de los autónomos no cubre la cotización por desempleo, sino solo para la prestación por cese de actividad. Esto crea una barrera para aquellos profesionales que, aunque hayan cotizado durante muchos años, no cumplen con los requisitos específicos para acceder a esta ayuda destinada a los mayores de 52 años.

¿Cuánto cobran?

Las personas mayores de 52 años que hayan agotado las prestaciones del paro y cumplan con los requisitos establecidos podrán acceder al subsidio correspondiente. Este subsidio ofrece una ayuda de 480 euros mensuales que se mantendrá hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

Durante este periodo, es posible que la ayuda se interrumpa si surge algún empleo, aunque es complicado para este grupo reincorporarse al mercado laboral debido a las dificultades asociadas a su edad.

Es importante destacar que este subsidio es único en cuanto a cotización a la Seguridad Social para optar a una pensión de jubilación. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se encarga de ello, cotizando el 125% de la base mínima de cotización de cada año, que en 2023 se mantiene en 1.166,70 euros, lo que elevaría la base de cotización a 1.458,37 euros.

Además, sobre esta cuantía se aplicará una cotización por contingencia común, que alcanza el 28,3%. El SEPE asume esta cotización al momento de abonar esta prestación destinada a las personas mayores de 52 años.

Mejores condiciones para autónomos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha sido el último grupo en levantar la voz para reclamar mejoras en las condiciones y coberturas de los trabajadores por cuenta propia. Su insistencia radica en que no buscan tener más protección que los profesionales asalariados.

Sin embargo, lo que no comprenden es que en esta nueva norma se ha establecido una limitación que les impide a los autónomos en ciertas circunstancias acogerse a ciertas ayudas. Esto ha generado una denuncia por parte del colectivo, quienes sienten que las decisiones políticas los han dejado en cierta medida desatendidos y maltratados.