Castilla: "Es complicada pero no imposible la exención al impuesto del queroseno"

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, aseguró este viernes que "es complicada pero no imposible" la exención del Archipiélago al impuesto del queroseno que Bruselas aplicará sobre los vuelos intraeuropeos. Durante un encuentro en la Cámara de Comercio grancanaria, Castilla señaló que es una cuestión que debe defender el Estado ante la Unión Europea (UE) debido a que Canarias tiene "argumentos de sobra" para que no se aplique el gravamen a los vuelos entre las Islas y el continente. ¿Cuáles? Ser una región ultraperiférica y depender económicamente del sector turístico. Además, la responsable del área reclamó al estado un plan específico de conectividad para las Canarias con el fin de evitar la desventaja competitiva frente al resto de España.

La propuesta del Ejecutivo isleño se basa en incluir los vuelos con Europa dentro de la exención que ya poseen sobre el impuesto los vuelos con la península y entre islas. "Es una lucha entre estados y espero que el Gobierno Central haga el trabajo que tiene que hacer y ayude a Canarias", indicó Castilla. A partir de 2027, la consejera recalcó que Europa "probablemente" converja con la regulación de lucha contra el cambio climático denominada Corsia de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). "Ahí ya no nos podremos defender como región ultraperiférica", lamentó.

Visitantes

Solo entre enero y febrero, aterrizaron 1,7 millones de visitantes extranjeros en el Archipiélago, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra podría peligrar con el gravamen debido al aumento del precio de los pasajes. "No nos hemos podido salvar de la tasa y nos preocupa el efecto que puede tener sobre nuestros principales mercados turísticos emisores", apuntó Castilla. El mes pasado, los turistas internacionales provinieron mayoritariamente de Alemania, Reino Unido y Francia. Además, la política insistió en que el Gobierno de Sánchez debe crear un plan específico de conectividad aérea para las Islas, que evite la desventaja competitiva frente a Baleares, Península y el resto de destinos turísticos internacionales. "No se sabe cuáles serán las consecuencias de la tasa, quizás se empiecen a programar más vuelos a otros países y menos a la Canarias", declaró Castilla, y añadió que "luchará hasta el final y en la medida que le corresponda" para que no ocurra.

No obstante, la consejera vaticina "un invierno prosperó a pesar de toda la incertidumbre reinante" debido a la "buena" programación de los touroperadores y las aerolíneas. También apuntó que este año, en meses de temporada alta como noviembre, se prevén 2.422 vuelos semanales, 189 conexiones más en comparación con 2022.

La Cámara de Comercio de Gran Canaria presentó este viernes a la Consejera la nueva comisión de Turismo de la institución y las líneas de trabajo a seguir. Uno de los objetivos principales es la colaboración público-privada para ejecutar de forma eficiente los fondos europeos Next Generation. En especial, el presidente de la comisión, Santiago de Armas, destacó la necesidad de aunar fuerzas para trabajar en un plan de rehabilitación de centros comerciales en Playa del Inglés y Maspalomas y en una estrategia de fortalecimiento de la actividad comercial en estas zonas. Asimismo, aseguró que desde el organismo impulsarán la creación de una Escuela Internacional del Turismo y el establecimiento en Canarias de la Agencia Turística Europea y de la sede de la Convención de Islas Turísticas Europeas.