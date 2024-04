Elady Zorrilla: «El CD Tenerife no se parece ni un 10% al del principio de temporada»

Le ha venido la cesión al Huesca como anillo al dedo.

Sí, la verdad es que cuando elegí venir en enero tenía muy claro que acertaba. Hemos tenido una racha muy buena que se cortó el domingo en Ferrol, pero estoy muy contento, esa es la realidad.

¿Qué se encontró a su llegada en enero?

Cuando llegas a un sitio nuevo, todo se ve diferente. La gente ha sido muy acogedora conmigo y me han permitido integrarme fenomenal desde el primer día. Al final, estoy jugando en punta, que es donde quería jugar; y estoy contento con lo que estamos logrando, que no era fácil. Quedan siete partidos y serán de infarto seguramente, pero estamos bien.

¿Está teniendo en Huesca la confianza que no le dieron en el CD Tenerife?

Sí. Después de un buen primer año no logré encontrar la misma versión en el segundo, desgraciadamente. En Huesca la única condición que puse es que quería jugar en punta, porque en el Tenerife cuando me salieron bien las cosas y estuve a gusto, en mi salsa, fue en esa demarcación. Aquí se está demostrando que me encuentro más cómodo en el sitio de nueve. A mi modo de verlo, eso está marcando el buen rendimiento que estoy dando.

A su salida no pudimos preguntarle cómo se sustanció su desvinculación. Al menos de puertas afuera, la primera señal de que algo ocurría fue su exclusión de la convocatoria para el derbi contra Las Palmas.¿Fue una sorpresa?

De los últimos cinco partidos antes de Navidad, había jugado cuatro de titular. Y no habíamos perdido más que uno. Ya no fue tanto una sorpresa por que se tomase esa decisión, que en fútbol se dan a veces ese tipo de situaciones y habría que preguntarle a quienes las toman. La realidad es que amí ya en Navidades se me comunica que mejor me busque una salida y yo no pongo ni una pega. Siempre estuve dispuesto a ayudar al club desde que se me puso eso encima de la mesa. Se me dijo que no contarían conmigo y me emplazaron a buscarme mi mejor versión fuera de aquí. Así se me comunicó, así se me dijo y así se dieron las cosas. Al final no vale de mucho que lo hubiera llevado de otra manera. Somos personas, y tenemos que ayudarnos entre nosotros: en este caso lo hice yo con el club que me paga.

¿Le molestó quedarse fuera del derbi contra Las Palmas? ¿Quién le comunica la decisión?

Sí, eso es lo único que me chocó un poquito, si te soy sincero. Las formas siempre fueron buenas. El día que se me comunicó la decisión, lo hacen Juan Guerrero y José Miguel Garrido. Les agradecí que fuera con tiempo, y que vinieran de cara. Es lo único que yo les pedía. Al final son situaciones del fútbol y toca asumirlas. Yaceptarlas, aunque no estés de acuerdo. Pero también les dije que no habían sido las maneras más apropiadas. Se podía haber buscado una salida, pero conmigo ayudando al equipo hasta el último día. Desde el 17 de diciembre fíjate que no participo más con el equipo, y hasta el 27 de enero no me voy. Pienso sinceramente que eso no ayudó al equipo precisamente, ni al vestuario. Yo en ese tiempo podía haber jugado algún partido, o haber salido aunque fueran diez minutos. Lo habría hecho encantado porque yo soy una persona que, por el club al que pertenezco, doy todo sudor y me entrego por la camiseta hasta el final.

¿Cree que su bajo rendimiento en esta temporada estuvo condicionado por la demarcación que le asignaron?

Es el único pero que puedo ponerle a Asier Garitano. Se lo dije en persona. Creo que me trató con respeto siempre que estuve allí, pero obviamente durante toda la pretemporada jugué en punta;y mis primeros 10 ó 12 partidos de liga fueron en banda derecha, donde no sé jugar, donde no me adapto, donde no he jugado en mi vida. No soy lo suficientemente rápido para jugar ahí y se lo dije, pero obviamente hay un míster que te pone donde quiera y ya está. No hay otra. Esa es la única cosa que puedo decir de Asier Garitano. Se lo dije, que no estaba a gusto, y aún así insistió en ponerme ahí. Pero mira, a mí nunca me mintió, me fue de cara y no voy a achacarle que fuera injusto conmigo. Si le preguntas a otro compañero te dirá otra cosa;lo único que puedo decir es que en banda derecha no he jugado nunca, ese es el único pero.

Ha dicho Aitor Sanz que uno de los problemas capitales del Tenerife ha sido el mal manejo de la ansiedad. Desde fuera, ¿cuáles cree que son las causas del hundimiento del equipo?

Desde fuera se ven las cosas diferentes. Yo conozco a mucha gente de la que hay en el vestuario y sé que el equipo no se ha dejado ir. Conozco bien a Sergio González, a Enric, a Waldo, a Ángel, al propio Aitor... Sé que no se han dejado llevar. Estando fuera, me cuesta hablar de ansiedad. Lo que sí he visto es que este equipo no se parece ni un 10%al de las diez primeras jornadas. Honestamente, no creo que Aitor tenga ansiedad. Los demás, tampoco. Habría que buscar otras respuestas, pero si lo dice el capitán, le haremos caso. La realidad es que tienen muy buenos jugadores, además con muchas tablas y con mucho recorrido en Segunda División. ¿Ansiedad?Si me dices que en un chaval de 20 años, tal vez. Pero no creo que ese haya sido el problema.

¿Y cuál ha sido?

No lo sé, si lo supiera... Pero en las diez primeras jornadas este equipo era un espectáculo, jugara quien jugara. Con ritmo, con velocidad, de equipo de verdad, que buscaba un objetivo e iba a por él. La realidad es que el Tenerife ha pegado un bajón y no se ha rehecho. Ha tenido algún partido bueno, pero la sensación no ha sido buena conforme a la plantilla que hay. Fíjate en jugadores como Luismi, o Ángel. Es que tienen nivel para otra categoría. La realidad es que el equipo no ha estado bien.

¿Le molestaron las falsedades que pudieron vertirse sobre usted a través de las redes?Por ejemplo, las referidas a una situación de sobrepeso que no existía.

No, el tiempo es muy valioso como para perderlo en gente que se esconde detrás de un perfil falso en Twitter. De hecho, ni uso esta social. Me da exactamente igual lo que digan los anónimos. Yo sí sé cómo estoy. ¿Gordo?Quien me ve en persona sabe que eso es verdad. Yeso me ha pasado 80.000 veces en Tenerife. El primer año nadie me veía gordo, ni el segundo ni el tercero. Cuando las cosas iban bien, me decían que volaba. Cuando iban mal, que si estaba gordo. Ojalá todo me habría salido bien siempre, pero eso no es posible. Entonces no sería fútbol, sería la perfección.

Habla del Tenerife como algo que siente muy suyo, de hecho aquí hizo muy buenos partidos y marcó muchos goles. Ha de volver en junio, ¿se ve con la blanquiazul otra vez?

Por mí, la cesión es solo un punto y seguido. Tengo un año de contrato y otro opcional. La ilusión mía está intacta y todos los días que me pongo una camiseta doy el máximo. El que me conoce, lo sabe;el que me ve jugar aquí en Huesca, también. Si vuelvo a vestiar los colores del Tenerife, voy a dar el máximo cada vez que se me dé la oportunidad. Y por supuesto tengo esa confianza de que el próximo año puede ser un gran año.

Aprovecho para preguntarle por Antonio Hidalgo, un técnico que está de moda y que ya tiene pretendientes para la próxima temporada. ¿Qué puede decirnos del Hidalgo entrenador?

No sé cómo era como futbolista, pero puedo imaginármelo. Como entrenador va a tope, es todo intensidad, sabe que ésta es su gran oportunidad y quiere aprovecharla. Con el Sabadell ya se vio de lo que es capaz, pero no tuvo suerte al final. Pienso que es un gran entrenador. De esas personas con las que vas a full, un profesional por el que vale la pena ir hasta el final, como voy yo siempre.