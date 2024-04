Las lesiones musculares, una pesadilla para Waldo Rubio

Las lesiones vuelven a cruzarse en el camino del Tenerife. No con el alto número de jugadores afectados durante el tramo del calendario de noviembre y diciembre, pero sí con tres que no podrán competir en lo que queda de temporada, Álvaro Jiménez, Fernando Medrano y Álvaro Romero, y ahora con la preocupación añadida del estado de Waldo Rubio, el último en caer. El extremo solo pudo participar 17 minutos en el reciente partido ante el Albacete. Notó un pinchazo a la altura de los gemelos de la pierna derecha y pidió el cambio. El lenguaje corporal –salida con la cabeza gacha, uso de la camiseta para taparse la cara al sentarse en el banquillo...–, fue significativo. Sospechaba que no era algo leve. Más tarde, en la sala de prensa del Carlos Belmonte, el entrenador Asier Garitano relacionó el problema con una rotura muscular. Lo hizo con la precaución de no poder confirmar el diagnóstico, pero sí con indicios claros de lo que podía haber pasado. «Debemos tener cuidado al hablar tan rápido de estas cosas cuando no sabemos de medicina», aclaró antes de compartir las sensaciones de Waldo. «Por lo que nos ha comentado el chico, es algo muscular en el gemelo», detalló para ampliar la información con la intuición de que se trataba de una rotura. «Pero primero hay que hacerle unas pruebas médicas», advirtió el técnico vasco.

En el peor de los casos, Waldo estará alrededor de un mes sin poder competir –si hay rotura muscular–. O lo que es lo mismo, lo tendrá difícil para volver a jugar en una Liga a la que le quedan siete jornadas. El último partido, contra el Valladolid, tendrá lugar el primer fin de semana de junio en el Heliodoro Rodríguez López.

De ser así, terminará su segunda temporada en el club con 23 encuentros de Liga disputados, ocho menos que el curso anterior.

Las lesiones han ido condicionando la trayectoria de Waldo en el equipo tinerfeño. Casi desde el principio. Su primer inconveniente se produjo, casualmente, en el estadio Carlos Belmonte, pero no el pasado domingo, sino el 9 de octubre de 2022. En su séptima presencia seguida en las alineaciones del técnico Luis Miguel Ramis, acusó una rotura fibrilar del bíceps femoral del muslo derecho y se vio obligado a parar. En esa etapa se perdió seis encuentros.

Reapareció el 19 de noviembre en una visita del Huesca al Heliodoro. Pero no tardó en retornar a la enfermería. Después de jugar cuatro partidos de Liga, sufrió una recaída. Entre unas cosas y otras, el atacante tuvo que esperar a la reanudación de la competición tras las vacaciones de invierno para subir otra vez al tren en marcha de la Liga. Esta vez sí lo hizo con plenas garantías. Solo faltó una vez y fue por sanción.

Waldo empezó la temporada 23/24 como había terminado la anterior, con protagonismo y continuidad en las alineaciones. Se convirtió en un titular fijo para Asier Garitano, una pieza esencial en el tramo en el que el Tenerife alcanzó el liderato de la clasificación. Y justo cuando mejor estaba, cayó lesionado. Fue en el estadio de su anterior club, el Real Valladolid, el 4 de noviembre de 2023. El motivo, una rotura de los isquiotibiales del muslo derecho, según desveló el club unos días más tarde. Contando solo la Liga, Rubio encadenó ocho encuentros siendo espectador por el citado problema físico. Volvió a tener minutos el 20 de enero, en el duelo contra el Sporting en el Rodríguez López, pero lo hizo sin sentirse del todo bien, sin la seguridad suficiente para competir con la regularidad que necesitaba para retomar su línea habitual de rendimiento. Esa intermitencia acabó el 16 de marzo, coincidiendo con el partido frente al Huesca en casa. Al fin pudo ser titular y repetir en los cuatro encuentros siguientes, ante Espanyol, Real Zaragoza, Eibar y Albacete. Pero en el Carlos Belmonte fueron solo 17 minutos.

Waldo, con contrato con el club hasta junio de 2027 tras la renovación firmada el pasado verano, queda pendiente de los resultados de las pruebas médicas para saber si llegará a tiempo de mejorar sus números en la 2023/24.