Garitano estalla: "Es de mala gente, de querer hacer daño"

Asier Garitano aprovechó la protocolaria pregunta acerca de los jugadores que causarán baja en el siguiente partido, en este caso, ante el Eibar, para confesar que él mismo estaba molesto. El motivo, la publicación en redes de una canción creada para pedir su dimisión y la posterior difusión en algunos medios de comunicación.

El entrenador habló de falta de respeto y de acoso, y también de un movimiento que resulta peligroso para el Tenerife. Además, apuntó que no es la primera vez que sucede en el entorno del club.

Sin que nadie le formulara una pregunta al respecto, Garitano entró de lleno en la cuestión para expresar su malestar: «Salió creo el martes una noticia en la Televisión Canaria respecto a mí, ficticia, artificial, que se quitó rápidamente, pero que la tele la hizo pública. Y creo que este medio no está para eso. No habla bien ni de la tele ni de la gente de deportes que fue incapaz de contrastar esa situación. No con eso, los periodistas más cercanos a nosotros se hacen eco de esa situación muy rápido, la difunden, se ríen de la situación, y eso ya me parece una falta de respeto grande hacia mi persona, y eso no habla muy bien ni de los valores periodísticos de esa gente ni de los valores humanos. Es de malas personas, de mala gente, de querer hacer daño. Y cuando una persona quiere hacer daño y es mala gente y mala persona, y tiene medios y quiere hacerlo, se convierte en peligrosa. Peligrosa para mí en este momento y también para la imagen del club. Me ha tocado a mí. Creo que es una situación que ha ocurrido con algún que otro entrenador, con algún que otro jugador. Ha ocurrido con empleados del club. Y seguramente nos puede ocurrir a los que estamos cerca. A partir de ahí, creo que esas molestias, se me van a quitar. El domingo voy a llegar en buenas condiciones, seguro», comentó el técnico.

Linchamiento o acoso

Las siguientes preguntas en la rueda de prensa previa al partido ante el Eibar, giraron en torno a lo mismo. «Entiendo esta profesión con unos límites de que puedas no estar de acuerdo con muchas situaciones y puedas ser crítico, con un análisis deportivo que es necesario en el mundo del fútbol. Pero ahora mismo todo eso se ha pasado a no sé si un linchamiento, pero sí a un acoso personal. Ahora me toca a mí y creo que, sobre todo, es peligroso para la imagen del club», insistió.

Asier admitió que se trata de una situación que no puede controlar. «Sé que gente que tiene medios para difundir y no es buena, puede hacer daño a las personas, a las instituciones. Es lo que está pasando aquí. Pero no lo voy a controlar, lo tengo perdido. Yo y cualquier persona», afirmó antes de señalar que está «perfecto», a pesar de todo. «Voy a llegar a los domingos en perfectas condiciones».

Por último, calificó la semana como «extraña», pero no como la más dura de su estancia en la Isla. «Porque no estoy mal. Hay una realidad en la calle, el aficionado es muy amable. Hay gente crítica que te dice cosas de fútbol».