Roberto López: "Solo podemos pedirle disculpas a la afición por estos meses"

Al igual que sus compañeros, Roberto López (Zaragoza, 24/4/00) no encuentra una explicación clara a la caída del Tenerife en una temporada a la que le quedan nueve jornadas. «Por falta de esfuerzo y ganas no es», asegura el autor de seis goles y cuatro asistencias en Liga. «La diferencia está en que al principio salían las cosas y ahora no».

¿Cómo han sido los días posteriores al 3-1 en Zaragoza?

Después del batacazo que tuvimos, hemos tratado de recuperarnos lo antes posible porque seguimos en la competición y jugaremos en casa este domingo contra un rival que es muy duro (Eibar).

¿Qué conclusiones saca de la derrota en La Romareda?

Sabíamos que iba a ser un partido que nos podía acercar un poco a la zona de la clasificación en la que están los mejores, y nos llevamos una decepción. Encajamos un gol demasiado pronto. La puesta en escena no fue buena en los primeros 15 minutos. A ellos les anularon un tanto, a continuación nos marcaron el primero, luego tuvieron una ocasión más... Nos supimos reponer con el gol de Ángel, pero creo que la acción del contragolpe que acabó en el 2-1 es algo que no nos puede pasar.

Después del partido, Asier Garitano aseguró que habría cambiado a todo el equipo a la media hora y no solo a Sipcic y a Nacho. ¿Le pareció excesivo?

No, no. Entiendo el cabreo de Asier. El equipo no salió bien, no estuvimos a la altura de un partido que nos podía acercar un poco a la zona en la que están mejores. Creo que la liamos en ese sentido.

Cuando pasa algo así, ¿se habla a fondo en el vestuario o se pasa página y ya está?

Intentamos pasar página y corregir errores repasando las jugadas en vídeo. A partir de ahí, intentamos crecer lo máximo posible en función de esos fallos.

Ángel Rodríguez comentó en La Romareda que era el momento de olvidar la lucha por llegar a la promoción para asegurar cuanto antes la permanencia. ¿Comparte ese análisis?

Sí. Estamos centrados en el partido ante el Eibar. Es lo único que nos importa. Son tres puntos fundamentales para intentar cerrar la permanencia cuanto antes y no vernos en una situación peligrosa.

¿Se rebaja la presión al dirigir el objetivo a una meta más cercana en lo que queda de Liga?

El primer objetivo para esta temporada era sumar 50 puntos. Quien no lo vea así, igual está confundido. A partir de ahí, la intención era llegar lo más arriba posible. Como dijo Aitor Sanz el miércoles, no es lo mismo quedar octavos que decimocuartos. Pero lo más importante es reponernos, porque creo que somos un muy buen equipo, y crecer.

Afirma que el primer objetivo era sumar 50 puntos...

A ver, creo que, al final, es la cifra que queremos asegurar todos los equipos lo antes posible para vernos bien en la clasificación. Una vez conseguido eso, puedes empezar a pensar en llegar más arriba. En nuestro caso, ahora nos corresponde alcanzar los 50 puntos y mirar al Eibar a la cara, porque es un rival muy complicado.

Por lo bien que empezó el Tenerife la Liga, suena a poco.

Sí. Hicimos muy bien las cosas al principio, al igual que ahora, con la diferencia de que antes nos acompañaban los resultados y en los últimos meses no ha sido así. Pero el equipo ha seguido trabajando en la misma línea en todo momento. Lo que pasa es que esta competición tiene estas cosas: pierdes dos o tres partidos y te ves abajo, y vuelves a ganar y parece que te metes otra vez arriba.

¿La fórmula es la misma que en las primeras jornadas?

El esfuerzo del equipo en cada entrenamiento es el mismo que el de las primeras semanas. Por falta de esfuerzo, no es. Te tienes que hacer fuerte en las dos áreas, que es lo que decanta los resultados. Pero puedo asegurar que las ganas y el compromiso siguen siendo los mismos que en el comienzo.

¿Tiene su propia teoría de por qué se fue apagando el equipo?

Creo que el trabajo del grupo ha sido bueno. Cuando los resultados no fueron los mejores y se acumularon las lesiones, todos remamos en la misma dirección.

¿Entiende que el aficionado esté decepcionado?

Solo podemos pedir disculpas por estos meses en los que, igualmente, todos juntos hemos pasado un bache muy malo. Y que intenten animar lo máximo posible, porque el esfuerzo que estamos realizando ahora es el mismo que el de antes, pero no nos están saliendo las cosas igual de bien. Por falta de esfuerzo y ganas, no es.

¿Cómo recibió las pitadas dirigidas a Asier Garitano en los dos últimos partidos en casa?

Cada aficionado tiene su postura, pero creo que debemos remar todos en la misma dirección. Ahora mismo necesitamos a la gente más que nunca, que se evada un poco de todas estas situaciones.

¿Qué respuesta se puede esperar del Tenerife ante el Eibar? ¿Deberían notarse en el campo diferencias entre un candidato al ascenso y un equipo que está en la mitad de la clasificación?

Tenemos que subir la intensidad, que es algo que no hubo en La Romareda. Hay que hacerle frente a un equipo que viene muy bien. No nos tienen que ganar por intensidad. En ese aspecto, tendremos que igualar o superar al rival. Luego, las áreas determinarán lo que pase en el partido.

En el plano individual, ¿considera que la cesión al Tenerife está resultando beneficiosa?

Sí. Creo que he hecho muy buenas cosas para el Tenerife. Esta temporada de cesión me ha ayudado mucho a crecer dentro de un grupo humano muy bueno. Me ha venido muy bien esta etapa.

Ya son seis goles y cuatro asistencias en Liga. ¿Conforme?

Me gustaría haber aportado algún gol más y dado alguna asistencia más, pero pienso que son buenos números. Quedan nueve partidos para acabar bien el año tanto individual como colectivamente, que es lo más importante.

¿Hay muchas diferencias entre una temporada cedido en el Mirandés y el Tenerife?

Sí. Son experiencias muy distintas. El Mirandés es un equipo que te ayuda mucho a crecer. Al final, igual te quita la presión que puedes tener otro club mucho más grande, por gente o ciudad, como el Tenerife. La de Miranda fue una etapa de crecimiento. La gente es muy cercana y te ayuda. En Tenerife hay más presión, pero es algo que también me ha ayudado bastante para evolucionar.

¿Lo valoró a la hora de aceptar la oferta del Tenerife?

Sí, también. Cuando se presentó la propuesta, insistieron mucho en que viniera. Y también puse de mi parte para venir. Ha sido una cesión positiva para mí. La presión que hay en Tenerife es normal, es por querer estar con los mejores. Por las circunstancias que se han dado, no se ha podido estar a ese nivel. Convivo bien con esa presión, estoy a gusto. Lo que tenga que venir, que venga.

El Tenerife se reservó una opción de compra de sus derechos si lograba el ascenso aPrimera División. Supongo que se verá la próxima temporada en su club de origen, la Real Sociedad.

Sí. Tengo contrato con la Real Sociedad –hasta 2025– y volveré para intentar hacerme el sitio que he buscado en estos dos años con las cesiones al Tenerife y al Mirandés. Ellos definirán mi futuro.