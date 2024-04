Mazinho: «He hecho un máster con el filial durante siete años»

Nadie garantiza con contundencia en el CD Tenerife que Asier Garitano vaya a cumplir su contrato hasta el 30 de junio. Una posible repetición de la imagen deshonrosa que se dio en Zaragoza podría llevar al consejo de administración a un relevo quirúrgico, caso en el que cual sería una alternativa real la promoción de un técnico de la casa. En el caso de Leandro Cabrera, su trabajo al frente del B concluiría el 12 de mayo si logra el ansiado ascenso a Segunda RFEF, así que estaría libre para hacerse cargo del equipo profesional hasta el 2 de junio. Sobre tales conjeturas, el profesional isleño respondió ayer con total respeto.

«Yo ahora mismo me limito a trabajar día a día y que el equipo donde esté, donde estoy metido, consiga el objetivo. Es eso lo que me ocupa y me preocupa. Como cualquier trabajador de cualquier empresa, si quieren subirme de puesto, seguiré siendo el mismo de siempre y trabajaré muy duro. Estoy orgulloso de estar en el club de la Isla, en el de todos, y es un privilegio estar aquí. He hecho un máster en las siete temporadas del B», fue su respuesta. Asimismo, explicitó que su gran anhelo es subir con el filial.

«Conmigo fueron claros desde el principio. Tanto la directiva como el área de cantera quería subir al B y vamos en ese camino. Estamos haciendo las cosas bien, los números son positivos y falta el último tramo. No descartamos la vía del playoff, el camino largo, que aquí todo el mundo juega y hay que respetar a la competencia», adujo ante la pujanza de equipos como Las Palmas Atlético, Yaiza o Lanzarote.

Además, se refirió al posible tránsito de jugadores del filial que suban al primer equipo: «Estamos en una estructura de equipo profesional y nosotros no somos la prioridad. Lo esencial es que los futbolistas del Tenerife puedan competir en dinámica profesional. Tienen que estar preparados para la llamada del míster. En ese periodo de formación, no somos lo primero, si bien también queremos resultados. Que los nuestros participen arriba es un objetivo que estamos cumpliendo», adujo.

«Lo que tenemos claro es que en este tramo hay que hilar fino e ir a por todas. No podemos perder el rendimiento que estamos dando, si bien aún hay margen de mejoría. Además, confiamos en recuperar a futbolistas de la enfermería», apuntó respecto a la misión que les espera en las jornadas finales. «Con tanto equilibrio que hay, esperábamos un final tan apretado. Después de un mal resultado como el último, te quedas con cara de tonto porque el gol te llega en el minuto 93.

Pero cualquier habría firmado llegar así» reseñó tras el varapalo del 1-1 ante el Arucas. «Seguimos en la misma tarea: somos de los equipos menos batidos y a los que menos crean. Sí nos está penalizando que en errores puntuales nos hacen gol, pero me quedo con que este tramo queremos ser fiables y aprovechar las que tengamos. Ahora , ojalá podamos llegar a la última jornada con ese objetivo a la vista», cerró.

«Los entrenadores de la categoría sabíamos que todo se iba a igualar muchísimo al final. Ningún equipo está salvado todavía, y además nadie quiere relajarse por el posible arrastre con los descensos desde Segunda RFEF. Hay enfrentamientos directos, duelos con mucho voltaje... y a ver qué pasa, porque aquí todo el mundo tiene la mosca detrás de la oreja», fue otro de sus mensajes. Antes, no descartó que pueda darse el caso de que Loïc baje a ayudarles «porque tiene ficha del filial y a nadie van a caérsele los anillos si eso se da», concluyó Mazinho.

