Tenerife y Zaragoza, los más viejos del lugar

El 2 de junio de 2013, el Tenerife certificó su regreso a Segunda División después de pasar un par de temporadas en la categoría inferior. Lo hizo con Álvaro Cervera en el banquillo. Un día antes, el Real Zaragoza se había despedido de Primera como colista de la clasificación tras jugar cuatro campañas seguidas en la principal competición. Se suponía que iba a ser un hasta luego para los de La Romareda.Pero no. Los dos equipos blanquiazules entraron en 2013 como novatos en la ahora llamada LaLigaHypermotion con la aspiración compartida –una obligación en el caso de los aragoneses– de luchar por el ascenso. Tenían motivos de sobra par sentirse candidatos a subir. Ya se sabe, el peso de la historia y demás. Y en esas llevan desde entonces. Ya son once cursos consecutivos los que acumulan en un entorno que nadie más conoce tan bien, al menos en esta etapa que ya supera una década. De hecho, los clubes que se enfrentarán el domingo en La Romareda son los únicos que han permanecido en Segunda desde el ejercicio 13/14.

Y no son pocos los que, con mayor o menor presencia, han pisado la categoría de plata en estas once temporadas. Ni más ni menos que 59 equipos diferentes, contando a Tenerife y Real Zaragoza, dos ilustres que solo habían coincidido antes en Segunda cuatro veces. En todas, los aragoneses lograron dar el salto a Primera: 71/72, 77/78, 02/03 y 08/09; la última, con los isleños como compañeros de viaje hacia la conquista del objetivo.

De ahí, a convivir once años seguidos en la renombrada LaLiga Hypermotion, de 2013 en adelante. Y sin ser verdaderos rivales directos en nada, salvo en quedar un poco mejor en la zona media de la tabla, como ahora, un aliciente menor para unos y para otros. Casualidad o no, como si de vasos comunicantes se tratara, cada vez que el Tenerife se clasificaba para la promoción de ascenso, el Zaragoza agotaba las jornadas últimas sin incentivos deportivos. Y al revés. Cuando les tocaba ilusionarse a los de La Romareda, los del Heliodoro avanzaban sin pena ni gloria hacia el cierre del calendario. En ese pulso, ganan los aragoneses con tres participaciones en el playoff, en los cursos 14/15, 17/8 y 19/20. En el primero superaron al Girona y cayeron en la final ante la UD Las Palmas de Paco Herrera. En los dos siguientes, no pasaron de las semifinales tras enfrentarse al Numancia y al Elche. Por su parte, el Tenerife alcanzó dos veces la final de las eliminatorias para llegar a la máxima categoría, en 2017 y 2022, con el Getafe y el Girona como obstáculos insuperables.

El Real Zaragoza ha intentado huir de Segunda con 17 entrenadores distintos. Uno de ellos, Víctor Fernández, asumió el cargo en dos momentos diferentes, al final de la 18/19 y en la Liga posterior, y en el presente ejercicio, tras relevar a Julio Velázquez hace dos jornadas. En ese recorrido, los dirigentes ordenaron doce despidos.

En el Tenerife ha habido un poco más de paciencia con los técnicos. La lista está formada por doce, incluyendo al interino Juan José Sesé Rivero como puente entre Aritz López Garai y Rubén Baraja, en la 19/20. Y el número de destituciones también es menor: siete.

En el baile de banquillos hay algunos puntos en común. Quitando el caso de Víctor Fernández, que dirigió al representativo en los diez partidos de Liga iniciales de la campaña 97/98, las conexiones llevan los nombres de Raúl Agné y Baraja. Los dos estuvieron al frente del Tenerife antes de probar suerte, sin éxito, en el Zaragoza dentro del período analizado.

Se trata de dos clubes que, desde que coincidieron por primera vez en una misma competición, han sido rivales en 60 partidos. Su relación empezó en la temporada 60/61, en una eliminatoria de la Copa de España que se tuvo que resolver con un encuentro de desempate, con signo favorable a los isleños. Pero, ¿cómo ha sido el balance en estas once últimas campañas? En su 'empeño' de parecerse en casi todo, presentan la misma cantidad de empates, victorias y derrotas. Siete en cada caso para un total de 21 duelos. La cifra se redondeará este domingo en La Romareda para romper mínimamente un equilibrio que parece diseñado a propósito. Eso sí, los tinerfeños no vencen desde diciembre de 2021: aquel 0-2 con goles de Elady y Mollejo. En las cuatro citas posteriores, un 1-1 en esa misma campaña en el Heliodoro, un 0-2 en la 21/22, también en el Rodríguez López, el 1-1 con el que se completó el calendario en La Romareda, y el 0-1 de la tercera fecha del presente ejercicio, cuando parecía que, esta vez sí, el Zaragoza había dado en la tecla para mandar en una categoría que continúa consumiendo su tiempo. Porque, lo más probable, es que forme parte de ella en la 24/25 –le saca seis puntos al decimonoveno a falta de diez jornadas para el final–, lo mismo que un Tenerife que transita por las medianías. Seguirán siendo los más viejos del lugar.