El CD Tenerife ya perfila la próxima temporada: la intención es que Javi Alonso salga cedido en verano

Primera decisión tomada. La comisión deportiva del CD Tenerife ya ha acordado que Javier Alonso Bello (Adeje, 1 de agosto de 1998), uno de los jugadores con dorsal profesional en la plantilla del representativo, salga cedido a un nuevo destino –previsiblemente de Primera RFEF– durante la próxima temporada. En el club estiman que ésta es la mejor fórmula posible para completar la puesta a punto tras la grave lesión de la que fue intervenido en verano, tras producírsele una fractura (en la rodilla izquierda) en un amistoso de pretemporada disputado contra el Eldense en La Nucía.

Solo unos días después, el consejo de administración –en voz de su presidente, Paulino Rivero– anunciaba que el club «no dejaría a nadie atrás», en alusión a la renovación de contrato que le ofrecerían al sureño, que aceptó el gesto de buena voluntad por parte del Tenerife. El canterano tenía contrato entonces hasta el 30 de junio de 2025 y su vinculación con la institución fue ampliada por un año más.

En la hoja de ruta ya fijada en aquel momento, se pautó que fuese intervenido por el especialista que él eligiese (el doctor Mikel Sánchez, el mismo que le había operado de la otra rodilla) y más adelante se decidió que recuperase en invierno el dorsal que había dejado vacante –por decisión propia– para que el club pudiese utilizarlo en la ventana estival.

Alonso recobró el número 8 al cierre del mercado invernal, fue inscrito de nuevo ante LaLiga y su primera convocatoria tras la lesión se produjo mucho antes de lo inicialmente programado. Las buenas sensaciones que había hallado en sus entrenamientos con el grupo fueron el preludio de su incorporación a la lista de citados para el reciente Tenerife-Huesca en casa. Solo unos días después, el pasado viernes Javi emprendía su primer desplazamiento con sus compañeros en este nuevo curso. Fue a un destino tan apetecible como el Stage Front Stadium, aunque nuevamente se quedó sin jugar frente al Espanyol.

La intención es que tenga minutos en alguno de los partidos que faltan –sobre todo si los últimos son completamente intrascendentes a efectos clasificatorios– para así ponerlo en el escaparate, que surjan pretendientes de inferior categoría(o incluso de Segunda División) y que recupere sensaciones antes de salir a préstamo en verano. Mauro Pérez manifestaba esta misma semana que Alonso solo tendrá protagonismo si estos envites ya son de mero trámite, es decir, con el equipo blanquiazul ya fuera de la pugna por la promoción y también salvado matemáticamente.

«Si me preguntas si quiero que vuelva a jugar, egoístamente te diría que este año no. Eso significaría que aún estamos en la pelea por algo ilusionante. Ahora bien, si no es el caso, entonces sí, porque supondría para el chico dar pasos adelante en una recuperación que va mucho mejor de lo previsto», explicitó Mauro. Entretanto, Asier Garitano ha comentado que Javi no está aún «en su mejor condición», pero sí trabajando con el grupo. «Sus primeras convocatorias han supuesto un gran estímulo para él, para el grupo para todos», reseñó el entrenador.

Proveniente del filial, JaviAlonso debutó con la elástica del primer equipo en la campaña 2018/19 con su concurso en dos partidos oficiales. Un año después, elevó su cuota de protagonismo y fue partícipe de 11 compromisos con la blanquiazul; y su mejor temporada vino a renglón seguido, en el curso que empieza Fran Fernández y le revela Luis Miguel Ramis. En aquella campaña firmó 24 partidos, 17 titularidades y más de 1.500 minutos. No obstante, la primera de sus lesiones graves se interpuso en su camino y se enfrentó a su primera temporada completamente en blanco (2021/22).

La siguiente fue la de su recuperación. Parecía que Javi veía la luz al final del túnel, una vez supo revertir una doble situación fatal. Por un lado, la recuperación de su primera visita al quirófano;por el otro, un incidente extradeportivo durante la pandemia por el que pidió perdón, y en el que se vio envuelto junto a su compañero Alberto. Sea como fuere, parecía que volvía a sonreír. Ya había tenido minutos en los amistosos estivales a las órdenes de Asier cuando la que crujió fue su otra rodilla. Ahora, el club confía en que una cesión le vendrá bien para volver más fuerte.