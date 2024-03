"Es una mentira rotunda": un excapitán del CD Tenerife desmonta uno de los mitos que más enfada a la afición blanquiazul

No hay temporada en la que algún técnico o un futbolista de un club peninsular no haga algún comentario relacionado con las supuestas pegas de viajar a Canarias para jugar un partido de fútbol. Que si el clima, que si el cambio de hora... Esa sospecha se coló este jueves en la rueda de prensa del entrenador del Huesca, que es alguien que conoce bien las ventajas y los inconvenientes de la insularidad. Antonio Hidalgo no esperó a que terminara la pregunta sobre este asunto. «Es una mentira rotunda», dijo.

El barcelonés habló por propia experiencia. De hecho, fue futbolista del Tenerife en dos etapas, de la Liga 00/01 –la del ascenso con Rafa Benítez– a la 04/05 y en la temporada 10/11. En total, 160 partidos como blanquiazul, y también muchas horas en aeropuertos y en hoteles. Por eso aprovechó la ocasión para desmontar el cuento. «Nosotros vamos una vez a las Islas, y cuando está LasPalmas, son dos, mientras que ellos salen cada 15 días», argumentó Hidalgo. «Yo estuve siete años en el Tenerife y sé lo que es viajar a la Península», afirmó antes de aportar la anécdota de las quejas que le solía plantear al delegado de equipo del club blanquiazul. «Le decía a Víctor Padrón que parecía que los viajes los organizaba el rival», contó Antonio. «Ellos tienen esa singularidad y son los grandes perjudicados porque tienen que salir cada dos semanas, normalmente con un vuelo a Madrid para desplazarse luego a otra ciudad, hacer noche, pasar hasta cuatro días fuera de casa... Y nosotros iremos de Zaragoza a Tenerife y volveremos después del partido. En nuestro caso, seguramente es más cómodo este viaje que el que podemos hacer a Ferrol», concluyó.

Excompañero de Gallego