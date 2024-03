Sergio González: "Debemos ser cautos y pensar en el corto plazo"

Sergio González Martínez (Cartagena, 14 de mayo de 1997) se resiste a dar por perdida la temporada. Pone por delante la obligación de amarrar la permanencia, pero no renuncia a «luchar con los mejores».

¿Cómo está siendo la semana posterior al 4-2 en Santander?

Estamos tranquilos y con ganas de ganar el sábado al Huesca. Estamos preparando bien ese encuentro para poder sacarlo adelante.ç

¿El de El Sardinero es uno de esos resultados que duelen más con el paso de los días? Lo digo por su efecto en la clasificación. De estar a cinco puntos del sexto clasificado han pasado a alejarse a ocho. Ha sido como arrancar al equipo de la pelea...

Sí, claro. Es un resultado doloroso. Habíamos planteado la semana para llevar a cabo un plan que sí pudimos realizar durante 80 minutos en los que lo hicimos bien. Pero al final se nos fue todo, a pesar de ponernos dos veces por delante en el marcador en un campo tan difícil como El Sardinero. Claro que salimos dolidos. Pero hay que levantar la cabeza y centrarse en el trabajo para intentar darle la vuelta a la situación.

¿Qué conclusión extrae de ese tramo de 9 minutos en el que el Racing fue capaz de marcarle tres goles al Tenerife?

Ellos tienen un muy buen equipo y cuando aprietan, sufres. Pero creo que no estuvimos bien a partir del 1-2. Era cuestión de tener calma y manejar los tiempos. Esa habría sido la clave para mantener la ventaja, incluso en el inicio de la segunda parte, cuando ya íbamos 0-1. Creo que eso fue lo que nos falló. Por eso estamos tan jodidos. Tenemos claro en qué debemos mejorar. Lo estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir y sepamos manejarnos mejor en ese tipo de situaciones de juego.

Quedan 12 jornadas, están a ocho puntos del sexto y tienen un margen de diez sobre el decimonoveno. ¿Hacia dónde mira?

La prioridad es el corto plazo. En este caso, el partido contra el Huesca. Será un encuentro complicado contra un rival que viene bastante bien. La prioridad es ganar este sábado y plantearnos lo mismo en la siguiente jornada. Dentro de un mes ya veremos hacia dónde podemos mirar. Ahora mismo no conviene desconcentrarse ni pensar en otra cosa que no sea el partido más cercano.

Por lo que dice, ¿se trata de amarrar cuanto antes la permanencia y evitar una etapa final del calendario problemática?

Tenemos que amarrar la permanencia cuanto antes. Y todo pasa por ir sumando puntos, de tres en tres cada jornada si es posible. Si lo conseguimos, podremos pensar en otras cosas. Pero ahora tenemos que ser realistas. No estamos en una mala situación, pero debemos ser cautos y pensar solo en el corto plazo, en ir ganando.

¿Que le diría al tinerfeñismo?

El fútbol va de emociones, de ganas, de pensar que sí se puede y de verlo luego todo negro si no ganas un partido. A la gente le pido que siga enganchada a nosotros. Este equipo va a seguir peleando y dándolo todo por esta camiseta y por este escudo. A veces no salen las cosas como uno quiere, pero tenemos que seguir e intentar darle la vuelta a la situación que se produjo en el próximo partido.

La intención no se discute...

Siempre hacemos las cosas para tratar de ganar. En Santander estuvimos cerca de lograrlo. Y vas a cualquier campo y tienes a 300 o 400 personas apoyándote, con frío, lluvia, con horas de viaje... Eso es de agradecer. Nos gustaría que lo siguieran haciendo, porque nosotros lo notamos en campo y peleamos para dar alegrías a la gente. Insisto en el mensaje de que este sábado acudan al estadio a apoyar; nosotros nos lo vamos a dejar todo en el campo para ganar y brindarle el triunfo a la afición.

Se supone que están haciendo lo mismo que en las diez primeras jornadas, cuando la racha era diferente e incluso llegaron a ser líderes. ¿O no es así?

Sí. Pero los resultados se dan o no sin saber muy bien por qué. Nosotros estamos trabajando igual que en septiembre o en octubre. Planteamos los partidos de la misma manera, en función de cómo podemos hacerle más daño a los rivales. A veces tenemos más acierto que otras, y también pasa que los rivales pueden estar más o menos certeros en lo que hacen. Y no hay que olvidar algunas decisiones que no nos han favorecido. Sea como sea, en estos últimos meses no nos han salido las cosas.

Si la temporada acaba más o menos como está ahora, ¿será una decepción para el equipo?

¿Qué te digo? Sí. Por cómo empezó, todos pensamos que íbamos a poder estar arriba peleando con los grandes. Si, al final, acabamos en la mitad de la clasificación, en parte sí será una decepción, porque creo que tenemos una muy buena plantilla. Pero vamos a seguir peleando para que eso no suceda y llegar a las últimas jornadas luchando con los mejores.

En el anterior partido en casa, ante el Mirandés, sonó una pitada dirigida a Asier Garitano. ¿Cómo lo lleva el entrenador?

¿Se agradece desde dentro que el club haya sido paciente con el técnico y no haya tomado ninguna medida drástica?

Sí. Al final, estamos hablando de confianza en un proyecto aunque, últimamente, las cosas no estén saliendo como nos gustaría a todos. Se ve que hay estabilidad y confianza en los jugadores y en el cuerpo técnico. Es de agradecer.

En su caso, ¿se aísla de lo que se publica en las redes sociales o se comenta en los medios?

Creo que conviene mirar lo menos posible las redes. De todas formas, lo que se dice te acaba llegando por un lado o por otro. Pero es mejor intentar aislarse un poco, tanto en las buenas como en las malas, y continuar tu camino.

¿No le afecta?

Llevo varios años en esta profesión. Al final te llegan algunos comentarios y tu estado de ánimo puede cambiar en función de lo que se diga, pero eso no siempre es positivo. Por eso llevo un tiempo evadiéndome un poco de las redes sociales. No las miro mucho.

De todos modos, diría que usted es un futbolista valorado por el entorno. ¿Lo percibe así?

Sí. Me siento bastante querido por la afición, por los compañeros, por el club... Lo digo por el trato que recibo. Estoy muy a gusto en el Tenerife y en la Isla. Es cierto que me siento muy bien aquí.

En la primera vuelta fue titular 16 veces en Liga. En lo que va de segunda, solo cuatro. ¿Se considera un futbolista comprensivo cuando le toca pasar del once inicial al banquillo?

Lo comprendo. Cuando salí del once, entendí que el equipo no estaba ganando y había que hacer cambios. Ahora estoy volviendo a tener la oportunidad de ser titular. El entrenador siempre me ha dado confianza. Debemos entender todas las situaciones y aportar también estando en el banquillo y en los entrenamientos. Y tratar de aprovechar cada oportunidad que tengamos de participar y ayudar.