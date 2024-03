El club zanja el ‘caso Nacho’

–

Si había caso Nacho, queda zanjado. El CD Tenerife ha optado por atajar internamente y con ciertas dosis de discreción el malestar surgido el comportamiento aparentemente pasivo del lateral madrileño entre los minutos 97 y 99 del partido contra el Mirandés. Las imágenes de las que dispone el representativo puede verse cómo el defensa sube a atacar abandonando su posición natural –cuando el marcador favorecía a su equipo y el duelo estaba a punto de finalizar– y luego, tras volver el esférico al rival, regresa al trote a su propio campo.

La secuencia fue tan llamativa que luego se le preguntó a Asier Garitano si Nacho estaba lesionado. El profesional vasco fue elocuente en su respuesta, aseguró que él también pensaba que Martínez había sufrido algún percance y que le había preguntado una vez acabó el partido, siendo negativa la respuesta del futbolista. Su actitud dio que pensar y llevó a los responsables de la parcela deportiva a tomar cartas en el asunto.

Según ha podido confirmar EL DÍA, el propio Asier y a continuación un alto cargo del club se dirigieron en privado a Nacho para pedirle su visión de lo sucedido y con la intención de obtener garantías de que un comportamiento así no fuera a repetirse. Las fuentes consultadas por este periódico prefieren no hablar de negligencia, pero sí de una situación indeseada y que no puede reproducirse en ninguno de los 13 partidos que faltan. La casi segura ausencia de Fer Medrano (por una luxación en el hombro) abrirían las puertas del once nuevamente a Nacho, que cotiza a la baja en las alineaciones del míster. Pero alguna de las decisiones adoptadas ayer –subieron al canterano Matías Pezzolesi, que es central– invitan a pensar que pueda reubicar a Loïc, o jugar Buñuel a pierna cambiada.

El club deja en manos de Garitano cualquier decisión relativa a la alineación de Nacho o de cualquier otro futbolista. Eso sí, aseguran que no hay ninguna opción de renovación. En su día no hubo acuerdo y es un asunto que va a retomarse.

Amo defiende «la unidad» del grupo

En un contexto de dudas sobre la cohesión grupal en el Tenerife, la voz de José Amo se unió a las de Corredera y Waldo, que en las últimas horas también habían expresado que el equipo está «unido» y se han hablado «las cosas que se tenían que hablar de puertas adentro».En este sentido, el central sevillano

se perfila titular en El Sardinero ante la posible reubicación de Sergio González

expresó que éste es uno de los grupos «más sanos» donde ha tenido la oportunidad de convivir y competir. «Sumar siete de nueve puntos es una alegría para nosotros y sobre todo para nuestra gente», dijo respecto a la buena racha blanquiazul. «La segunda vuelta es siempre muy dura. Ahora tenemos un partido contra un rival que está haciendo muy bien, sobre todo en su campo. Pero queremos regresar con los tres puntos», reseñó el zaguero.