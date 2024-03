Las noticias que deja el triunfo del CD Tenerife en el Heliodoro

«El gol es lo más importante en el fútbol y lo que tengo que trabajar más», adujo Luismi Cruz, gran protagonista de la tarde en el Heliodoro Rodríguez. Forzó el penalti que abrió la cuenta y firmó un espectacular tanto para el 2-0, providencial en una primera mitad para enmarcar.

«No creo que necesite reivindicarme», apuntó el de Puerto de Santa María, quien se limitó a contestar que jugará con el rol y los minutos «que decida el míster». Tras varias semanas consecutivas sin presencia en las alineaciones de Asier Garitano, ayer logró incrustar su nombre en la alineación titular y brilló desde los compases iniciales. En la zona mixta del Heliodoro, dijo que «no es momento» para distraerse con su posible compra, pero sí dejó entrever que le gustaría quedarse «por más tiempo» en la Isla y en el club.

355 partidos

Aitor Sanz se retiró lesionado en el transcurso de la primera mitad y fue reemplazado por Nikola Sipcic. Desde aquel momento, el balcánico ejerció como central y Sergio pasó al mediocampo. Para el madrileño, fue su partido oficial número 355 con el representativo, cifra que le ubica solo a dos partidos de Felipe Miñambres.

El astorgano jugó 357 con el primer equipo blanquiazul y forma parte del podio de honor de la centenaria historia blanquiazul, solo por detrás de los también históricos Alberto Molina y Toño Hernández. Parece seguro que Aitor subirá al tercer escalafón a lo largo de este curso, pero la fecha la definirá el alcance de su lesión. Por lo pronto, parece improbable que pueda estar disponible para el duelo del domingo contra el Real Racing en El Sardinero (13:00 horas).

En su rueda de prensa, Garitano dejó entrever que podría tratarse «de una lesión muscular en la zona de los isquiotibiales y los gemelos», a la espera de que las pruebas médicas determinen cuántos partidos estará sin jugar.

Medrano, KO

El encuentro también dejó malas noticias para Fer Medrano, a quien se le reprodujo la lesión en el hombro que se ha convertido en un problema recurrente para el lateral madrileño, quien tuvo que dejar su sitio a Nacho. La última vez que se revisó la zona afectada, los médicos le advirtieron de que tendrá que acostumbrarse a entrenar y competir con el riesgo de que la luxación se le reproduzca, como así ocurrió en el transcurso de la segunda mitad.

Sergio González, felices 100

Sergio González Martínez (Cartagena, 1997) fue la feliz novedad en la composición del once inicial. Más allá de la esperada apuesta por Luismi Cruz, el ex del Cádiz celebró su partido número 100 con la elástica del representativo con la condición de titular. Tras cumplir un mes fuera de los onces de Garitano, el técnico apostó por su presencia como central (luego, pasó a la medular con la lesión de Aitor). Lo llamativo fue la demarcación inicial, pues Asier había insistido en varias oportunidades en la conveniencia de utilizarle como pivote. Así había sido la mayoría de las veces.

Sergio fue el escogido por el cuadro técnico como acompañante de un incombustible José León, que se afianza en los planes blanquiazules y rubricó su cuarta titularidad consecutiva. Tras dejar atrás su grave lesión, el madrileño vuelve a estar próximo a su mejor nivel -incluso marcó un gol en la victoria providencial ante el Eldense- y es fijo en la alineación del Tenerife. Eso sí, con distintas parejas. Contra el Villarreal B fue Sipcic, en los tres compromisos siguientes con José Amo (ausente por sanción) y, por último, con Sergio González.

El gran damnificado en las rotaciones de Asier es el central balcánico, que no había salido en la foto desde la triste actuación colectiva en La Cerámica. No obstante, ayer sí tuvo cabida en el partido por el infortunio que sufrió Aitor. Así, el que más ha visto decrecer su cuota de partidos y protagonismo es Loïc Williams, que esta semana recibía la notificación de su preconvocatoria con la Sub 21. Frente a su condición de futbolista muy relevante en la primera vuelta, la segunda está siendo aciaga para el ex del Atlético Paso, que ya suma ocho partidos seguidos sin aparecer en una alineación. En cuanto a Sergio, su centenario confirma la estabilidad y regularidad que han caracterizado su periplo en la Isla. Llegó a préstamo por parte del Cádiz, en una apuesta personal de Juan Carlos Cordero; y el club no tardó en proponerle un contrato largo que le convirtiera en propiedad del representativo. También con la nueva directiva han sido tenidos en cuenta su alto rendimiento y su condición de hombre de equipo. Polifuncional, útil como central (sobre todo con Ramis) y este año como pivote (excepto en los partidos recientes frente a Andorra y el de ayer), González no pone pegas a ninguno de los roles que le asigna el banquillo. En su partido 100, empezó en un sitio y acabó en otro. Lo que más importa: fue con victoria.