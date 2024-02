El Tenerife calca su puntuación del curso pasado con Ramis

[object Object]

Asier Garitano, técnico del Tenerife, volvió a remarcar en los medios oficiales del club que «el punto obtenido en Alcorcón es importante». «Ahora queremos sacar un segundo partido consecutivo en casa [tras el 1-0 al Eldense]. No sé si lo hemos hecho durante todo el año, a ver si mejoramos eso también», apuntó el vasco, consciente de que han dejado volar demasiados puntos en el Heliodoro Rodríguez.Respecto al duelo de Santo Domingo, reiteró que «se puso feo desde el principio por la climatología». «Tenías que adaptarte, además el campo no estaba en muy buenas condiciones y el rival en esos parámetros es sólido. Nuestro equipo estuvo bien. Luego teníamos que esperar nuestro momento, sabiendo que ellos suelen ser fuertes al inicio, y hubo situaciones en la segunda parte donde llegué a ver cerca el 0-1», relató Asier. «Tras la llegada de Luismi veía próxima esa posibilidad porque ya estábamos llevando el partido a su lado. Tuvimos la ocasión clara de Corredera y en Alcorcón siempre es relevante ponerte por delante. Ha ocurrido justamente lo contrario en un golazo de Jacobo y nos hemos repuesto. Con lo que nos cuesta remontar y ante un rival que no había encajado, lo he visto perdido; pero el equipo insistió e hizo un buen tanto», añadió el míster.Para Garitano, el equipo fue voraz y buscó el tanto de la remontada. «Hemos afrontado los últimos minutos con ambición. Eso muestra lo que es el equipo. El punto fue justo y la derrota habría sido un castigo excesivo», apuntó. Por último, agradeció a la afición desplazada a Alcorcón «su esfuerzo y comportamiento».