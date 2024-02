Waldo Rubio volvió a tener minutos ayer en la segunda mitad del duelo contra el Andorra. Fue poco más de media hora la que tuvo para demostrar que sus sensaciones vuelven a ser felices, como antes de la lesión, si bien el resultado colectivo no acompañó y tampoco el pacense pudo aportar puntería las veces que se vio con opciones de anotar. «Vengo de una lesión bastante difícil, he estado mucho tiempo para recuperarme y la idea era volver a jugar cuanto antes. Afortunadamente voy aguantando las cargas de trabajo y me he visto bien, con buenas sensaciones, intentando ayudar a revertir la situación», describió.

