Noche dura para Asier Garitano, a quien el Heliodoro señaló con silbidos por la regresión sufrida por el representativo, que aún no ha sido capaz de ganar en liga en el nuevo año. «Me los tomo como parte del fútbol y como algo normal en un equipo que no está teniendo resultados, y que lleva tiempo sin vencer», adujo respecto a los pitos y señales de reprobración. «El público ha vuelto a venir al campo, con más de 14.000 espectadores;y lo interpreto ccomo una señal de que la gente quiere ver a su equipo ganar y no lo estamos haciendo. Lo acepto con normalidad, y con deportividad», manifestó.

