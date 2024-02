«Un adolescente tímido descarga su ira en el fútbol, en un barrio donde los sueños compiten con el hambre y la violencia. Ahora él debe decidir entre proteger a su familia o seguir su pasión por el fútbol». Es la sinopsis bajo la que se presenta a los espectadores Me dicen el Panzer, la ambiciosa producción audiovisual que pretende hacer «revivir» al icono Rommel Fernández más de 30 años después de su fallecimiento en un accidente de carretera.

El estreno en su país natal no ha podido tener mayor impacto. Se trata de una película de Rodrigo Quintero producida por Jairo Ramos –que hace también de guionista– bajo el paraguas de la productora panameña Infocus Video Factory. Para el mes de mayo, su socio en España, Marco Antonio Toledo, tiene prevista su primera reproducción en la Isla, con previsible estreno en el Auditorio de Tenerife Adán Martín y la presencia sobre el escenario de algunas de las figuras más reconocibles de aquel Tenerife que acarició las mieles del éxito.

La película narra desde todos los ángulos la irrepetible historia deRommel Fernández Gutiérrez, uno de los deportistas panameños más importantes de la historia. Nacido el 15 de enero de 1966, fue internacional por su país en la década de los ochenta y desarrolló el segmento más brillante de su carrera en tres clubes españoles: CDTenerife, Valencia y Albacete. La producción muestra secuencias icónicas de su trayectoria, que tuvo un final inesperado e indeseado el 6 de mayo de 1993.

Cuentan los responsables de la producción que han escogido como imagen central para la promoción y estreno del largometraje una imagen del preciso momento en que anotó uno de los goles que llevó al Tenerife al ansiado ascenso. «Es un tributo visual a la leyenda misma, cuya habilidad excepcional lo convirtió en un icono tanto en el fútbol panameño como en Tenerife», explican los responsales del proyecto.

Aunque el estreno ha sido en 2024, las raíces del proyecto encuentran origen en 2018 y en el impulso que a la pelicula le dio el Ministerio de Cultura de Panamá, a través de la Dirección Nacional de Cine. Director y productor han tenido acceso a un «impagable»material bibliográfico que reposa en los fondos documentales del país americano, un manantial de datos y fuentes sin el cual habría sido imposible una aproximación tan precisa a la historia, logros y experiencias de Rommel.

En conversación con este periódico, el actor que encarnó al Panzer cuenta que ha sido su primer gran trabajo. «Estoy muy agradecido por la oportunidad de encarnar a Rommel. Para mí es un símbolo del país, una leyenda», expone Orlando Ortiz. «Fernández forma parte de nuestra iconografía. Es un héroe para Panamá junto alos Dely Valdés, Roberto Durán o Cascarita Tapia. Es una felicidad poder contar su historia y poder disfrutarlo en la pantalla grande, la del cine. Ha sido una experiencia increíble», aduce.

Ortiz explica que «hay cierta gente en Panamá, sobre todo las nuevas generaciones, que no conoce aún su historia». De ahí que ponga «todo el énfasis» en el impacto que este largometraje pueda tener «en la gente joven, que así sabrá quien era Rommel y por qué le decía el Panzer». El actor tuvo que pasar por una particular clase de historia para conseguir «en apenas un mes» lo que Rommel hizo en años. El viaje del ariete lo hizo también él, solo que caracterizado con sus rasgos, su indumentaria y su semblante.

«Es un trabajo que se pudo hacer con mucha emoción y dedicación. Me puse al 100%para resaltar su imagen y figura. La gente suya le ama, y un poco mi trabajo es un homenaje a él. Pensé:la gente tiene que conocer su historia pero sobre todo sus circunstancias», aduce el protagonista, quien espera que después de esta película «surjan más Rommel, porque ese era su sueño, abrir camino».

«Su legado ya es incuestionable y está dando sus frutos. Hay muchos otros panameños que han emprendido el camino que él, no solo en el deporte sino también en la vida Entretanto, la selección del país ha ascendido mucho en el ránking FIFA. Todo eso en parte es gracias a la historia de nuestro Panzer», completa.

En cuanto al rodaje en la Isla, exponen guionista y actor que fue «sumamente increíble», pero tan rápido que no les dio tiempo a sumergirse en las aguas de Las Teresitas, como sí había Rommel. «Era la primera que viajaba. Me impresionó la gente cómo me hablaba de Rommel, ver el mosaico, que se le glorificara en su propio estadio», afirma Ortiz. Ahora, tanto él como el productor aspiran a que el trabajo sea valorado como se merece. Las primeras críticas en su país son excepcionales y ahora les falta dar el salto que firmó el protagonista. «Lo que falta es triunfar y gustar en Tenerife, como lo hizo él», coinciden los protagonistas.

Desde que se supo de la existencia del proyecto, los perfiles en las redes de la película y las visitas a su portal web no han hecho sino crecer. Prometen sus creadores «una experiencia cinematográfica inolvidable» que emocionará a quienes disfrutaron con los goles de Rommel en el Heliodoro. Por supuesto cuentan con que el Tenerife se volcará en el estreno y con la complicidad de los amigos del delantero, que ya han prometido que se desplazarán para estar presentes el primer día que la película luzca en su «islita», como así la llamaba.

Jairo Ramos: «Esta película es también de los tinerfeños»

Al otro lado del charco, el gran artífice de la película que glosa los méritos y logros de Rommel Fernández atiende a las preguntas de EL DÍA. Subraya que es una obra para Panamá, pero también para los chicharreros.

¿Cómo nace este proyecto?

La idea surge de forma casual. Tengo más de 25 años en televisión y ocho años atrás me encontraba junto al director produciendo un programa de fútbol. Ese día nos tocaba hacer unas tomas desde las afueras del Estadio Rommel Fernández. Mi compañero me formuló una pregunta que muchos otros panameños se hacen:«¿Y por qué el nombre?». Le expliqué quién es, cuál fue la historia de rommel... y a la noche me escribió un mensaje:«Hagamos su película», me dijo. Y aquí estamos.

¿Qué significa Rommel para los panameños?

Después de investigar, de escuchar a sus amigos y conocer las anécdotas de su bonita carrera, tuvimos la dicha de que se nos otorgase la oportunidad de viajar también a Tenerife. Fue ahí cuando creo que nos dimos cuenta de su trascendencia no solo en Panamá, también fuera. Pero si tuviera que resumirlo en unas pocas palabras, te diría queRommel exportó los valores de cualquier panameño. Rommel era corazón, humildad, don de gentes. De algún modo Rommel es como todo buen panameño, una persona que lo daba todo sin esperar nada a cambio. Él metió mucho sgoles, pero hizo otras muchas cosas. Yeso justamente se plasma en esta película.

¿Contento con el resultado final de la obra?

Sí. Fueron ocho años de mucha planificación, de mucho sacrificio, de muchas manos forjando la película y hoy día sí, estoy conforme con lo que se logró. Es una película muy bonita, que supera las expectativas. Quedó un producto muy cercano al espectador, con una jerga panameña muy conseguida. Creo que los ciudadanos de Panamá se van a ver muy identificados con las situaciones y las experiencias. La idea era conectar a la gente con lo que se relata. Y por supuesto también a la gente de Tenerife, que van a encontrarse con un homenaje a Rommel, pero también un homenaje al barrio donde creció. No es una historia fabulada, es una historia real:la de El Chorrillo.

¿Cuáles diría que son las secuencias más especiales?

No haré spoiler. Pero sí hay momentos icónicos, por ejemplo se retrata muy bien la eferverscencia del fútbol del barrio, la rivalidad entre los equipos, el esfuerzo de los chicos en una cancha de tierra... Esas secuencias nos van a teletransportar a aquella época y nos van a permitir identificarnos con el Rommel niño. Pero sobre todo emociona la escena en la que el protagonista toma la decisión de partir con rumbo Tenerife. Esa es una escena muy interesante, un momento crucial en el camino.

Y rodaron en la Isla.

Estuvimos en el aeropuerto Tenerife Norte, en el Heliodoro Rodríguez López y visitamos también el apartamento donde vivió Rommel en la calle Tomé Cano. Allí también grabamos, como también en la playa de Las Teresitas, porque tuvimos constancia de que entrenaba alli también. Por eso no me canso de repetirlo. Esta película es de los tinerfeños también. Y por supuesto de todos y cada uno de los aficionados que latieron con Rommel y sus goles.