Esperando al mejor Álvaro

Cuenta Mauro Pérez, gran artífice y valedor de su fichaje, que Álvaro Jiménez Guerrero (Córdoba, 1995) es «la evolución» del joven futbolista que se enroló en la factoría del Real Madrid con 16 años y jugó a continuación para el Getafe en varias etapas, Castilla, Sporting de Gijón, Cádiz, Albacete, Las Palmas e Ibiza, entre otros clubes. «Que sea un trotamundos no quiere decir nada malo», subraya su compañero en el club merengue, Carlos Abad, que por el afecto que le profesa y su condición de acérrimo seguidor del CD Tenerife –del que fue portero titular– le desea el mayor de sus éxitos.

La larga y variopinta trayectoria del andaluz invita a conversar con futbolistas y técnicos que le conocieron en sus diversas etapas para aproximarse a sus virtudes, a los cambios que ha vivido en una carrera tan intensa y, lo más importante, a su actitud intachable y esfuerzo innegociable. Son los dos valores que más destacan quienes compartieron caseta con Álvaro J.G. (que así luce en su camiseta), «futbolista alegre y buen compañero». Así le ven todos.

Con el gallego Álvaro Lemos hizo buenas migas en Las Palmas, equipo con el que firmó el ansiado salto de categoría. «Tiene descaro, es atrevido, destaca en el uno para uno y destacaría de él que es un tío trabajador», explica en declaraciones a EL DÍA.

«A nivel personal, el trato fue muy bueno; teníamos una relación muy estrecha tanto con Álvaro como también con su familia. Y en lo profesional es fácil entenderse con él, ya que es una persona extrovertida y muy alegre en el día a día, a la hora de entrenar y trabajar. Siempre da el 100% y va al máximo», define el gallego.

Cuando se le pregunta a Lemos por alguna anécdota del paso del cordobés por Las Palmas, sonríe y desvía la cuestión. «Mejor sería preguntarle a los laterales izquierdos de nuestro equipo ya que entrenando, como es tan intenso, tenían sus más y sus menos pues siempre había un pisotón de por medio o alguna patadita. Siempre sin mala fe, claro», bromea.

Jiménez subió a Primera con Las Palmas y celebró de amarillo mismo que con el Getafe de azulón. Lleva dos ascensos y busca el tercero ahora con el Tenerife. Cuando era mucho más joven ya soñaba con llegar lejos. «Fue hace tiempito ya, pero sí es verdad que le he estado siguiendo la pista y alguna vez nos hemos cruzado», retoma Carlos Abad, feliz por su incorporación al Tenerife. «A mí me parece un muy buen jugador», resume.

«Hoy en día, ir de un lado para otro, pasar por otros países... no quiere decir nada malo de un futbolista. Las decisiones se toman por muchos aspectos», responde sobre la lejana procedencia de Álvaro, que aterrizó en Navidades proveniente del Tractor de Irán. «Él va a ser capaz de jugar y rendir en España otra vez», pronostica el de Puerto de la Cruz, que no difiere demasiado en la descripción que otros hacen del nuevo 20 blanquiazul. «Es un extremo con descaro, desborde, busca el uno para uno; y lo que más me llama la atención es su despliegue en defensa. Es un jugador intenso siempre, que se entrega, y además es muy buen compañero. Creo que su tendencia al trabajo se agradece por parte del vestuario», opina.

«Para mí lo más importante en un futbolista es que no negocie el esfuerzo. Lo que está en sus manos, Álvaro lo da. Puede estar más o menos inspirado, pero siempre va a cumplir en cuanto a actitud y compromiso», garantiza el portero, quien le desea «por supuesto» que triunfe en la Isla y sea partícipe del objetivo colectivo. «Que no es otro que el ascenso que queremos todos», completa Abad.

«Hay futbolistas que encajan mejor en un sitio u otro, y Tenerife es obviamente un sitio peculiar y con mucha exigencia, pero también creo que el fútbol es una cuestión de momentos. Y ahora Álvaro parece estar en un momento de querer agradar, competir y ofrecerse. Hay que tener paciencia. Él ya lo ha hecho muy bien en muchos sitios; y eso es indicativo de que puede aportar en un proyecto al que se sube ya con el tren en marcha», completa.

Otro que lo conoce bien –y que ya se ha aprovechado de sus asistencias– es Ángel Rodríguez, uno de los futbolistas del Tenerife que ya había coincidido con Jiménez en una estación anterior. Fue en Getafe, y ambos forjaron pronto en una sociedad del gol. «Él bromea a menudo conmigo y me recuerda que mi primer gol allí fue gracias a una asistencia suya, ante el Celta», remarca. Casi con las mismas palabras que Lemos o Abad, el lagunero indica que Jiménez «es un gran compañero, tiene muchísima experiencia en Primera y Segunda y va a ayudar mucho en esta segunda vuelta, como ya lo está haciendo».

El nueve tinerfeñista le ve «como un jugador de equipo; y va a aportar tanto dentro como fuera del vestuario». En todo caso, puntualiza y rebaja las expectativas grandilocuentes: «Confío en los fichajes de invierno, pero también en la recuperación de Enric, en la energía de Waldo, lo que ya está aportando León... Todos nos van a ayudar a conseguir los objetivos», dice desde la certidumbre de que la fortaleza del Tenerife «estaba y estará en el grupo».

Además, elogia Rodríguez la premura de la dirección deportiva en cerrar los fichajes pronto. «Es la última oportunidad de reforzar las plantillas hasta final de liga y muchos equipos con más presupuesto harán movimientos potentes, seguro. Nosotros lo que tenemos que hacer apretar todos e integrar rápido a Álvaro, así como a Yanis. Lo bueno es que los fichajes que el club ya ha hecho están aquí con nosotros», celebra.

En la misma línea se maneja Mauro Pérez, el responsable de la contratación. «Yo destacaría de Álvaro sobre todo la calidad humana», expone. «¿Por qué viene? Viene porque he trabajado con él en Getafe y Albacete, y conozco sus condiciones, sus cualidades y lo que puede ofrecer. He visto su evolución. Es un futbolista de banda derecha diestro; y aquí nos encaja porque todos los diestros que tenemos se desenvuelven mejor por la izquierda», apunta.

Pérez espera la mejor de las versiones del cordobés. «Saca muchos centros, tiene buen balón parado diestro, algo que ya teníamos pero solo por la izquierda», matiza. El arquitecto del plantel incide en que el ex de Las Palmas «ha mejorado bastante su capacidad para adaptarse al otro costado, como así demostró en la Unión Deportiva».

«Viene a sumar calidad y competitividad a la plantilla. Con el tipo de delanteros que tenemos, nos va a venir muy bien», augura Mauro, feliz por los fichajes ya resueltos por el representativo y que, salvo sorpresa, cierran la plantilla. Con el descaro por bandera, actitud, ganas de comerse el mundo y experiencia en ascensos, Álvaro quiere sumar. Su pasado le avala.