Han pasado ya varias semanas desde que la recuperación del atacante andaluz se ha completado y las oportunidades para Álvaro han llegado solo a cuentagotas. Entre la Liga Hypermotion y la Copa del Rey contabilizaba antes de la jornada de ayer apenas 89 minutos de competición; y su última comparecencia había sido en la derrota contra el Racing de Ferrol (11’). Desde entonces, se quedó en blanco ante el Leganés y a continuación en todos los partidos después del parón.

En la figura del consejero deportivo Juan Guerrero y después de abordar el caso de Romero con el entrenador, el club decidió trasladarle un mensaje de calma y sosiego el lunes, así como la convicción de que tendrá oportunidades pronto. La idea es que sea en su demarcación predilecta, la de mediapunta, pues el cuadro técnico y la comisión deportiva le consideran un futbolista de perfil diferente al que pueden ofrecer los jugadores que se manejan en esa posición y que están siendo más utilizados por Asier, tanto Roberto López como el canterano Teto, que ahora cotiza al alza.

El caso de Romero es singular porque frente al exiguo protagonismo que tiene en la Isla sí había equipos dispuestos a darle minutos. De hecho, el Eldense se dirigió al Tenerife para tratar su posible cesión –luego se decantó por Mo Dauda– y también lo hizo el Deportivo de La Coruña, que sufrió el talento de Álvaro en sus propias carnes, en el duelo de Copa donde el sevillano estrenó su casillero de goles con el representativo. Fue su mejor día con el Tenerife, pero a renglón seguido no halló continuidad ni muchas más oportunidades por parte del cuadro técnico. Comoquiera que el club se ha negado rotundamente a facilitar su salida en este mercado y el futbolista necesita rodaje después de un largo tiempo inactivo, desde la entidad insular decidieron dialogar con él a solas y pedirle un poco más de tiempo. Porque pronto habrán oportunidades, le dijeron.

Muy distintos son los casos del canterano Alassan y Elady Zorrilla. Ninguno de los dos iba a tener opciones de jugar con el primer equipo ni a corto ni a medio plazo, así que han asumido su salida como una solución natural. De hecho, el jienense ya trabaja aparte del grupo y fuera de la rutina colectiva. Su entorno le ha ofrecido a varios destinos de la Hypermotion, pero de momento solo cuenta con pretendientes en Primera RFEF como el CD Castellón o el propio Dépor. Ayer, volvió a quedarse fuera de la convocatoria de Garitano. Lo mismo le ocurrió a Alassan, al que también se le apartó de la convocatoria del filial para el partido de Teror «por precaución», apuntaron fuentes de la negociación para su préstamo al Melilla, que debe sustanciarse en las próximas horas.

Desde su entorno preferían que se fuera al Antequera, donde ya está David (representado por su mismo agente), pero la insistencia del club lo llevará a la UD Melilla, donde tendrá la compañía del también cedido Pablo Hernández y las perspectivas de ser importante, por el empeño que el técnico de los norteafricanos ha puesto en este fichaje. Se prevé que hoy se despida de sus compañeros y mañana viaje con rumbo a su nuevo equipo. Era una salida prevista, pues su puesto está bien cubierto en el primer equipo y el B.

León: «Duele la derrota al final»





José León Bernal volvía a competir en la Hypermotion más de 100 días después. «Creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, hemos empezado bien y hemos sometido al rival. Incluso hemos cobrado ventaja con el 1-0, pero luego no hemos sabido manejar el partido. Es más, nos hemos dejado llevar y no hemos ganado casi ninguna segunda jugada», diagnosticó el central en un lúcido análisis en la sala de prensa.«El esfuerzo está ahí, pero tenemos que dar un paso adelante, todos. Hay margen, pero el objetivo que tenemos es ambicioso y pienso que estamos capacitados para acabar con los mejores. Ahora, cabeza fría y pies en el suelo», fue otro de los mensajes.Para el madrileño, lo más lamentable del encuentro fue no saber gestionar la ventaja, pero luego también dilapidar el punto y ceder los tres en litigio.