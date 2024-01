El CD Tenerife confía en anunciar este domingo a su segundo y último refuerzo invernal, Yanis Rahmani, que el viernes no jugó contra el Eibar y este sábado aterrizó en Los Rodeos minutos antes de las once de la noche. En el aeropuerto le esperaba Toño Hernández. Ahora, faltan solo los últimos trámites burocráticos previos a la confirmación de su fichaje.

«El mercado de invierno está cerrado», apuntó el máximo accionista del club, José Miguel Garrido, en una entrevista en Espacio Blanquiazul. «La ventana obviamente está abierta y puede haber salidas, movimientos en ese sentido, seguimientos,... pero nuestra planificación se cierra con un futbolista más (Rahmani)», verbalizó. De paso, desmintió que estén próximos a cerrar a Alan Godoy, ariete isleño del Mirandés. «Es un futbolista en seguimiento, pero no para este mercado», aclaró.

También se refirió a la opción de ver juntos a Enric y Ángel muchas veces, como ocurrió ayer en la segunda mitad. «No me gustaría estar en los zapatos de Asier porque es una decisión de él. No corresponde a ningún otro hacer las alineaciones, pero tenemos a dos futbolistas que ya han demostrado su nivel», indicó. También se refirió a los motivos que les han hecho descartar la contratación de un nueve más:«Tenemos la suerte de contar con dos delanteros que están en el top 6 de Segunda; y probablemente a la mejor dupla de la categoría. Yhoy lo que no hay en el mercado son justamente delanteros. Somos muy afortunados. Ya han jugado juntos en el pasado, en el Getafe; son compatibles, pero han sufrido una serie de circunstancias desde el principio que explican algunas suplencias», adujo.

«Yo pienso que vamos a ver juntos a los dos muchas veces, como así ya dijo Asier en una entrevista. La suerte es tener a dos arietes de ese nivel, que los dos estén funcionando y su compromiso sea total», fue otro de sus mensajes. «En la plantilla hay competencia, mucha, en todas las demarcaciones», resumió en declaraciones previas al partido contra el Elche. Por último, hizo balance de la primera vuelta. «Ha habido momentos en los que nos han faltado ocho futbolistas profesionales. Y eso es un problema hasta para confeccionar una convocatoria pero ahora afrontamos la segunda parte de la temporada con mucha ilusión», cerró.