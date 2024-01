Santiago Pozas: «La salud financiera del club se ha robustecido»

No, de hecho teníamos ya la decisión tomada con distintos escenarios según el rival que pudiera tocar. Ya estaba todo bastante avanzado, tanto la fórmula como todos los aspectos técnicos. Además, la gente podrá comprar por internet ya que no es un partido de alto riesgo.

¿Y qué le sugiere que ya hubiera colas el primer día?

Eso es porque el partido anterior dejó muy buen sabor de boca. Aprovecho la ocasión para agradecer el comportamiento ejemplar y la respuesta de la afición. Ahora, todo el mundo quiere estar. Y eso es positivo y saludable para todos. Ojalá el martes tengamos otro gran espectáculo.

¿Imposible repetir las imágenes y los registros de aquel día?

Era una ocasión muy especial por la fecha, el día después de Reyes, y el rival. Fue un partido de otra dimensión y una noche para recordar, que se la cuenten los padres a los hijos; y los abuelos a los nietos. Pero ahora estamos ante otra gran oportunidad. No olvidemos que, si pasamos, tenemos opciones de estar en unos cuartos de final de la Copa.

La otra vez hubo cierta controversia con el precio de las entradas. Esta vez habrá notado que casi hay unanimidad y que se aplaude el gesto que han tenido con los abonados, a los que han dado prioridad.

Como no podía ser de otra manera. Nosotros, y yo en concreto, actuamos y actúo con la cabeza fría. Se hizo la otra vez y se ha hecho ahora. Tenemos experiencia, recorrido, yo algún que otro derbi ya había vivido... y no sé si acertamos o no, pero siempre obramos con la mejor intención tanto para el club como para la afición. Pienso que en la ronda anterior se tuvo en cuenta el rival que era; y ahora también hemos tenido en consideración otras circunstancias. Por ejemplo, que vienen tres partidos seguidos en el Heliodoro. De ahí que sea otra la política de precios. Si la gente lo ha agradecido, yo encantado.

Y han revelado ustedes que la recaudación ha sido récord.

Para este consejo de administración te aseguro que sí. Y en la historia del club en la Copa del Rey, también. Ha sido una de las más altas. Esta competición va a darnos un buen resultado económico este año, pero sin olvidar que también nos acarreó gastos como el vuelo directo para ir al partido de A Coruña; o la estancia allí. Pero sí, probablemente ha sido una de las taquillas más elevadas de la historia del club.

¿Sirven partidos como el derbi como tarjeta de presentación para nuevos patrocinadores?

Y también para reforzar a los 34 que ya tenemos. Desde que llegamos procuramos acercarnos a todos los estamentos. He escuchado declaraciones del alcalde de la ciudad alabando esto, pero también estamos cerca del Cabildo, del Gobierno de Canarias... y por supuesto de las empresas. El otro día su imagen pudo lucir en un partido absolutamente inesperado, porque cuando firmaron con nosotros nadie podía imaginar que íbamos a tener derbi. Son días que unen. Y sus representantes en el palco [los de las empresas] te puedo asegurar que estaban exultantes. Por el resultado y por ir de la mano con nosotros. Nuestra intención es que el Tenerife cada vez vaya alcanzando más preponderancia en nuestra sociedad.

¿Y en qué porcentaje puede elevarse el tope salarial en esta coyuntura positiva?

No podemos precisarlo porque depende de muchas variables: con la salida de futbolistas vamos a liberar masa salarial, además vamos a computar la recaudación de la Copa y los datos de la ampliación de capital, que sigue abierta. Cada variable tiene un peso diferente. Pero al menos hemos transmitido a la dirección deportiva que el dinero no será un obstáculo para hacer fichajes. El club está preparado para todas esas intenciones que quiera materializar la comisión deportiva.

¿Pero crece el tope?

Claro, y más aún ante la recaudación que prevemos el martes. Así que podremos ir con tranquilidad al mercado.

¿Cómo ve la salud financiera del club en estos momentos?

Ya era estable con el anterior consejo y ahora se ha robustecido.

Recientemente anunciaban que se podrán celebrar cumpleaños en el Heliodoro, ¿hay novedades a este respecto?

Estamos adecuando el espacio. Eso complica mucho lo que queremos hacer, pero el área de Márketing. Es una actividad bonita y que la gente va a disfrutar mucho.