Está siendo una temporada difícil para el Mérida porque no acabamos de obtener los resultados que querríamos. Sí estamos jugando bien y mereciendo más en todos los partidos, pero las victorias no llegan en la medida que nos gustarían. Yo sí estoy jugando y eso me hace feliz, pero evidentemente los resultados colectivos son lo prioritario y el objetivo con el que firmé en verano.

¿Por qué tantas dificultades para hallar el nivel de juego y los resultados colectivos que se propusieron cuando le presentaron el proyecto y accedió a irse a Mérida?

A todos nos gustaría hacer el mejor partido de nuestras vidas todas las semanas, pero eso está lejos de suceder. Es algo imposible o improbable en una categoría como ésta, de tanta intensidad y con tan buenos equipos. Me quedo con que el grupo está cada vez mejor, con las ideas y los conceptos cada vez más interiorizados; y la demostración es que estamos compitiendo contra todos. Los resultados van a llegar, sí o sí. Estoy convencido de ello.

Supongo que sí más satisfecho con su grado de participación y minutos. Los últimos partidos los ha jugado casi todos como titular.

Por esa parte me siento muy contento y valorado aquí. Llevaba varias temporadas que no me sentía tan importante en una plantilla, de ahí mi agradecimiento por que valoren el trabajo que hago y la implicación que tengo con el proyecto. Ya eran varias temporadas seguidas que no me sentía tan relevante y pienso que estoy aprovechando los minutos al máximo. Al menos esa es mi intención y la mentalidad con la que voy a cada partido.

¿Qué metas se plantea para lo que falta de temporada?

No me gusta pensar en metas a largo plazo, pero sí me propongo seguir participando mucho y ayudar al equipo con números. Con goles y con asistencias, que seguro llegarán.

Y del Tenerife, ¿qué me cuenta? ¿Sorprendido con el nivel que está dando el equipo?

Estoy bastante pendiente. Al final es mi equipo, son mis compañeros. Empezó bien, luego tuvo una racha mala, pero nadie duda de que es un claro candidato a pelear por ascender. ¿Sorpresa? Para mí no. Ya vi la plantilla que se armó en pretemporada y el nivel que el equipo fue capaz de ofrecer en los partidos le he podido ver por televisión. Ganó en Andorra, en Huesca, le hizo un partidazo al Zaragoza, jugó buenos minutos contra el Levante en el Heliodoro, goleó en Elda...

En pretemporada llegó a decir que una de las mejores noticias del verano había sido el regreso a casa de Ángel. ¿Es el referente perfecto para cualquier delantero canario?

Me alegra mucho que le esté saliendo todo tan bien, le veo feliz. Está cumpliendo justo con lo que imaginaba y lo que le deseaba: que hiciera goles y fuera importante. Siempre lo he seguido de cerca y le he respetado y admirado mucho. Hay varios entrenadores que me lo ponían como ejemplo y me faltaba conocerlo en persona. Y ahí fue cuando confirmé lo que me decían. Los grandes futbolistas suelen ser también grandes compañeros, y él sin duda lo es. Si me preguntas por Ángel, te digo que es un tío muy grande.

¿Cómo vaticina el partido de este domingo en A Malata? ¿Cómo está viendo al Racing de Ferrol?

Va a ser un partido bonito. Van a jugarlo con intensidad seguro, pero los dos equipos. Los conozco bien a ambos y son grupos que se dejan la piel sobre el campo. Preveo intensidad al máximo y un duelo de individualidades potentes. Ever, Carlos Vicente... que están en un nivel muy alto. Y qué decirte los del Tenerife. Hablamos de un plantillón: Ángel, Luismi, Aitor Sanz y no te digo más porque a esos ya los conoces de sobra.

Los números atestiguan que es en casa donde se hace fuerte el equipo de Cristóbal. De hecho, no pierden desde el año pasado en A Malata.

Es su fuerte, está claro. Pero pienso que la clave es que compiten siempre, que van al límite, que no dan un partido por perdido. Va un poco en el ADN del proyecto y del club. Es un equipo intenso por encima de todas las cosas.

Y si tuviera que ayudar en el scouting a Asier Garitano, ¿a qué otros futbolistas destacaría del Ferrol?

Del Racing podría destacar a todos. Todo el grupo está dando un nivel altísimo. Carlos Vicente está a un grado top. Es un poco la prolongación del buen año que le salió la temporada pasada, donde ya estaba en un momento increíble. Álex López es la experiencia, Ever es el talento. Te diría que tienen un plantel competitivo, muy equilibrado, y están dando un nivel magnífico desde que arrancó la temporada. Su inercia es muy positiva.

Se miden sexto y séptimo, ¿ve al Ferrol candidato a todo si se mantiene en estos dígitos al cierre de la primera vuelta?

Sinceramente no me sorprenden los números que están haciendo. Ya la temporada pasada estaban en buena dinámica. Es un club serio, trabajan bien; si algo puedo destacar del año que pasé e Ferrol es que toda la gente que estaba ahí metida estaba completamente implicada. Y se está cumpliendo lo que hablamos un poco en el vestuario la campaña pasada cuando se iba aproximando el momento de los playoff. Decíamos en la casetas que si había ascenso, este equipo en Segunda iba a cumplir, a dar muchas sorpresas y a consolidarse arriba. De momento, están dando la talla y a mí no me sorprende. Es más, te diría que es lo que me esperaba.