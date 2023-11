2 puntos de 12, cuatro salidas consecutivas sin una sola alegría, problemas evidentes de gol y una muy mala imagen ayer en Valladolid. Momento de extraer conclusiones y las de Asier Garitano no eran fatalistas, ni mucho menos. «Desde la tranquilidad, creo que el equipo va a seguir compitiendo bien», aseveró el profesional vasco, quien vio a los suyos mejor «sin balón que con él». Los números hablan por sí solos: el representativo no fue capaz de chutar entre los tres palos en los 90 minutos de juego. Pobre bagaje ante un rival que estaba necesitado y canjeó el partido por tres puntos de oro.

«En la primera parte hemos estado bien sin balón. El rival nos ha generado poco, pero queríamos atacarles más y no lo hemos hecho. Cuando haces tan poco fuera de casa, lo normal es que el partido caiga a favor del equipo que juega en casa. Intentamos mejorar tras el descanso con las bandas para Elady y Waldo. Empezamos mejor, pero nos costó finalizar», relató el profesional vasco, muy contrariado con las facilidades que se le dieron a los anfitriones para ponerse por delante. «A partir de ahí, se han dado situaciones para poder haber empatado. Y con el 2-0, se ha acabado. Haremos una valoración para mejorar de cara al siguiente partido», sugirió.

A juicio del entrenador, al equipo le está faltando ser mucho más incisivo en sus comparecencias lejos del Rodríguez López: «Nos hace falta más». Además, recordó que en Elche lograron lo más difícil, cobrar ventaja, y luego no supieron administrarla. «A todos nos está costando fuera de casa. Más que el resultado, tenemos que ver por qué este tipo de encuentros con un perfil concreto están cayendo en nuestra contra. De cara a los siguientes, tendremos que buscar otras alternativas», avanzó.

También se explicó respecto a su inesperada apuesta para el eje de la retaguardia, donde eligió a Mellot ante la baja de José Amo (sancionado). «Había posibilidad de que pudieran usar dos delanteros, tanto con Kenedy como Sylla. Tanto Mellot como Löic podían ser fuertes cuando ellos salían de la zona. Y luego, buscaba tener centímetros con Bodiger, que nos podía ayudar también a balón parado. Los cuatro de atrás han estado bien defensivamente, pero tras robo nos ha costado mucho», admitió el entrenador.

Garitano hizo un balance no satisfactorio de estos diez días en la Península. «Hemos estado regular, porque en Copa sí nos hemos clasificado. En liga han sido dos partidos en dos escenarios importantes ante rivales que hace poco estaban en Primera. No hemos tenido el juego deseado, pero desde la tranquilidad, creo que el equipo va a seguir compitiendo», cerró.

Antes, hubo margen para preguntarle por la secuencia del 1-0, que según Garitano debió ser anulado. «Habría que preguntarle a los porteros qué piensan de esta jugada. El del VAR no sé si ha jugado a fútbol, pero para mí es un tanto que no debió subir al marcador», dijo, tajante.

«A mí me da que a Soriano no le molesta [la presencia de] Sylla en el tiro de Monchu, pero en la trayectoria encontrarte con un jugador en fuera de juego sin saber su intención… eso sí tiene una consecuencia para el portero. Si no estuviera, quizá Juan podía haber tenido mejor reacción, pero que esté ahí por supuesto condiciona. Cuando eso sucede, creo que no debería ser gol. Los del VAR no sé si han sido porteros y quizá no sepan hasta qué punto condiciona, pero sí que lo hace», subrayó. En todo caso, no quiso Asier escudarse en el arbitraje. Sí subrayó que toca «analizar». Y mejorar.