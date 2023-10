La renovación de Aitor Buñuel Redrado (Tafalla, Navarra, 25 años) por el CD Tenerife está muy cerca de cristalizar. Ambas partes han llevado con suma discreción las negociaciones, que comenzaron hace algunas semanas y están a punto de devenir en un satisfactorio acuerdo para el club y el futbolista. Buñuel llegó al representativo de la mano deJuan Carlos Cordero y firmó por dos temporadas. En la primera de ellas fue un hombre relevante para Luis Miguel Ramis, con 1.281 minutos repartidos en 25 comparecencias. Dígitos muy notables si se tiene en consideración que su competidor por el puesto era y sigue siendo Jeremy Mellot, uno de los valores más fiables de la plantilla.

La proposición que el club insular ha trasladado a los agentes de Buñuel contempla un solo año. A tenor de las últimas manifestaciones realizadas desde la cúpula blanquiazul, la prioridad de la comisión deportiva es tener renovados a todos los jugadores con contratos perecederos en junio. Según ha asegurado el máximo accionista en varias ocasiones, no es aconsejable que el Tenerife pueda estar jugándose un ascenso o una clasificación para el playoff con un alto número de futbolistas que aún no hayan clarificado su futuro. El límite temporal que les han marcado expira en diciembre, puesto que en enero ya la reglamentación FIFAles faculta para negociar con terceros.

El grupo de jugadores en último año de contrato es cada vez más reducido. El principio de acuerdo con Buñuel se une al ya alcanzado (y firmado)con Enric Gallego, en el caso del delantero barcelonés por una campaña y otra más opcional. Fuentes del club aseguran que la situación de Aitor Sanz es excepcional, pues existe «un pacto no escrito» por el cual se le extenderá el contrato en caso de ascenso para que el capitán pueda disfrutar y ser partícipe de las mieles de un año con el Tenerife en Primera.

Los casos de José León y Juan Soriano siguen siendo los más espinosos. El consejero Juan Guerrero ya aseguró en su momento que la voluntad del club era «renovar a todos los futbolistas en último año», lo cual evidentemente incluía al defensa madrileño y al arquero andaluz. Al primero de ellos se le ha mantenido la oferta por dos temporadas y una tercera por objetivos que ya se había trasladado a sus agentes antes de su grave lesión de rodilla; en cuanto a Soriano, las posturas siguen distantes y el mensaje de su agente, René Ramos, invita a pensar al club que no existe voluntad de seguir. Ni tan siquiera si fuese un acuerdo condicionado al ascenso y que le dejase la puerta abierta a marcharse si el Tenerife no logra aterrizar en la máxima categoría el próximo mes de junio.

En todo caso, en el club están muy satisfechos con haber atado a Enric y Buñuel. Aunque no sea de los futbolistas más mediáticos o con mayor cuota de participación, la actitud y prestaciones del ex del Almería son muy apreciadas por Asier. «¿Cómo les voy a decir que están trabajando muy bien y luego no darles minutos? Yeso que a veces puedo llegar a ser injusto con gente como Teto, Dauda o Buñuel, pero entrenan fenomenal y su actitud es la que quiero», apuntó el vasco la semana pasada.