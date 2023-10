Mauro Pérez reconoce que "no será fácil" cerrar la renovación de Soriano

Octubre traerá un nuevo acercamiento entre el CD Tenerife y el agente de Juan Soriano, René Ramos, con la renovación del contrato del jugador como asunto a abordar. Lo confirmó este miércoles Mauro Pérez en Radio Club. «No será fácil, pero por nuestra parte no va a quedar; haremos todo lo que esté en nuestra mano», comentó el director deportivo del Tenerife.

De todos modos, aclaró que esa cita no será definitiva. «Los plazos van por ahí, pero no quiere decir que cuando tengamos esa reunión, va a quedar todo zanjado. Seguramente habrá que ir puliendo aspectos», añadió el dirigente, que prefirió «obviar» la diferencia que separa al club y al portero.

Pérez afirmó que el Tenerife «está trabajando muy bien y está haciendo un esfuerzo muy grande» en su política de renovaciones de contratos. «Estamos contentos y confiamos en que las futuras renovaciones salgan bien», añadió.

Uno de los blanquiazules ligados a la entidad hasta el 30 de junio de 2024 es Enric Gallego, un futbolista que ha «ganado» a Mauro por diversos motivos. «Es fantástico a nivel personal, es uno de nuestros capitanes, se siente muy identificado, tiene a su hijo jugando en Candelaria y pasea por allí con la gente... Cuando llegue la opción de alcanzar un acuerdo para su renovación, estará encantado», avanzó el director deportivo.

Pasando a posibles objetivos a corto plazo, a modo de refuerzos, opinó que «no toca» que Nico Paz se una al Tenerife en el mercado de enero. «Está en su primer año sénior, juega en el Castilla y está en la dinámica del primer equipo. Me gustaría que no viniera ahora porque eso querría decir que está al nivel del Real Madrid. Quiero que triunfe allí. Pero si existiera la menor oportunidad, haríamos todo lo posible para traerlo», dijo sobre un jugador que «es muy tinerfeñista y estaría encantado –de vestir el uniforme blanquiazul—, pero lo mejor es que juegue la Champions con el Madrid y no que esté en Segunda División».

Pérez también analizó la evolución de Loïc Williams. «Está haciéndolo muy bien, estamos súper contentos. Tiene una madurez muy grande y unas ideas muy claras. Viene de canteras importantes, la del Valencia y el Girona. Luego fue al Atlético Paso y le cambió la vida», recordó antes de apuntar que el central valenciano «tiene años de contrato suficientes para no estar preocupado». En cualquier caso, dejó caer que está prevista una posible mejora.

Pasando al guardameta Moha Ramos, que entrena con el primer equipo y compite con el filial, se mostró convencido de que tiene en sus manos convertirse en guardameta de plantilla profesional. «Depende de su trabajo», advirtió.

Asimismo, anticipó que Aitor Sanz se incorporará «en breve» al trabajo colectivo del Tenerife después de recuperarse de la distensión de los ligamentos de la rodilla que sufrió en el partido de la primera jornada de Liga, contra el Oviedo en el Heliodoro. «Cuando se metió en la dinámica del grupo, se llevó un golpe en la misma zona y eso le hizo dar pasos hacia atrás en la recuperación. Está muy bien, o bastante bien, y estará en breve con el grupo», vaticinó. «Para la visita a Anduva –14 de octubre– puede ser que llegue recuperado, pero tendrá que coger ritmo porque lleva mucho tiempo parado», señaló.