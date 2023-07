El centrocampista del CD Tenerife Javi Alonso estuvo presente este martes en el Casino de Santa Cruz en una jornada en la que también participó el jugador tinerfeño de la UD Las Palmas Alberto Moleiro, el luchador Camara y la entrenadora del CD Tenerife femenino Vanesa Plasencia. Un diálogo moderado por el periodista de EL DÍA Manoj Daswani en el que el tema central de la conversación que tuvieron los deportistas fue la capacidad mental que hay que tener para superar momentos complicados y la importancia de pedir ayuda a la familia y profesionales, para afrontar situaciones difíciles a lo largo de la carrera deportiva. También se habló del deporte como herramienta contra el racismo o el machismo y el trabajo que aun queda por hacer por parte de la sociedad.

Javi Alonso, tras una grave lesión, sabe de dificultades. "Estar en el primer equipo del Tenerife para mí es una gran ilusión y cuando tuve la lesión se te pasa por la cabeza que todo se puede acabar. Necesité de mi familia y también de un psicólogo deportivo para ir poco a poco superando etapas. Aprendí que no todo es blanco o negro, que también hay grises y me ayudó a gestionar las emociones. Ahora lo tengo claro. Si antes trabajaba bien ahora lo haré el triple, para aprovechar la oportunidad que me ha dado el club. Ahora estoy más fuerte a nivel muscular y contento de empezar una pretemporada desde el inicio ya que las anteriores no he podido", dijo el del sur de la Isla.

Nuevo proyecto. El CD Tenerife para la temporada 23/24 cuentan con el futbolista tinerfeño y así se lo han hecho saber. Junto a Aitor Sanz, Álex Corredera y una incorporación que está por llegar, completaría la nómina de pivotes en la medular. "Desde dentro del club saben lo que puedo dar y como he ido evolucionando porque me han visto muy de cerca. Me alegra mucho que confíen en mí, es una segunda oportunidad y voy a poner todo para aprovecharla. No existe mayor satisfacción que el club de tu tierra te quiera y poder jugar en él", comentó el centrocampista blanquiazul.

En el mercado de fichajes tinerfeñista un nombre suena con más fuerza que cualquier otro y es el del delantero Ángel Rodríguez. Su vuelta a casa ha despertado la ilusión en la afición y también en Javi Alonso. "Cada verano estaba pendiente si se daba y volvía al Tenerife y al final este año se ha podido hacer. Lo sigo desde que jugaba aquí y era muy joven. Salió y no ha parado de hacer goles, por lo que vendrá más maduro y nos ayudará. No viene un jugador cualquiera. No tengo dudas de que va a empezar muy bien y hacer goles como los has hecho siempre", explicó.

Javi Alonso, que tiene contrato como tinerfeñista hasta junio de 2025, suma 51 partidos con el CD Tenerife en Segunda y es un ejemplo de levantarse tras caerse y no desistir en la búsqueda de conseguir cumplir su objetivo. En este caso, ser jugador del primer equipo, algo que ya pensaba cuando estaba en las categorías inferiores y tenía que venir desde el sur de la Isla hasta La Laguna y Santa Cruz para entrenar. "He vivido momentos complicados, he cometido errores pero ahora soy más maduro" concluyó el canterano.