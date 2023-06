Pedro reúne talento tinerfeño

El tinerfeño Pedro Rodríguez juntó en el mismo escenario a algunas de las principales figuras del deporte tinerfeño. Futbolista que hace unos años veían en el de Abades a un referente y que ahora comparten profesión con él. Kirian Rodríguez y Alberto Moleiro, protagonistas isleños en el último ascenso a Primera de la Unión Deportiva Las Palmas; David Rodríguez y Teto, canteranos que acudieron en representación del CD Tenerife; y José Ángel Herrera, entrenador de la UDG Tenerife Egatesa fueron los protagonistas de diferentes conversaciones alrededor del fútbol y sus experiencias. Hubo tiempo para las anécdotas, las confidencias y los consejos de un Pedro Rodríguez hacia los jóvenes jugadores de los dos equipos canarios. Moderó la conversación el periodista Manoj Daswani, quien comenzó el acto con unas palabras sobre la importante labor solidaria de la Fundación.

Fútbol y Fundación

Desde el primer momento, cuando Pedro tomó la palabra, quiso poner en valor el trabajo que ha realizado la Fundación que lleva su nombre a desde su inicio. «Es verdad que he conseguido muchos títulos y me ha ido bien en los equipos en los que he estado. En la Lazio esta temporada hemos conseguido entrar en la Champions League. Sin embargo uno al final se queda con el cariño que recibe de la gente a través de la Fundación. Hemos estado ayudando en momentos complicados, como en la pandemia por el coronavirus. Venir a Tenerife es encontrarme con gente que trabaja en este sentido, amigos y familia. Es una alegría estar otra vez en la Isla», declaró el atacante, que no quiso avanzar la decisión que tomará sobre su futuro ya que puede renovar con la Lazio o sumarse a otro proyecto. «En las próximas semanas se verá, ahora no se sabe porque ni yo lo tengo decidido», dijo.

Kirian, un ejemplo

«Ha demostrado una gran fortaleza para recuperarse de la enfermedad. Le felicito a él y a Moleiro por el ascenso de Las Palmas; siempre que sube un equipo canario es bueno aunque ya saben que tenemos nosotros otro escudo», declaró Pedro ante las carcajadas de los presentes. Kirian destacó de Pedro su capacidad para conducir el balón, estirar al equipo, y luego parar y empezar la jugada. «Yo decía, a dónde va ese loco. Ahora yo, como soy interior, le digo a los exteriores que juegan conmigo que se fijen en él porque yo necesito espacio», comentó el centrocampista amarillo. Moleiro, por su parte, ante los rumores de una posible salida, no quiso tratar mucho el tema. «A mi familia les digo que no se crean nada, y yo lo llevo bien», afirmó. Al mismo tiempo, tanto él como su compañero de equipo explicaron que es un «poco raro» ser de Tenerife y jugar en Las Palmas. «He estado siempre animando en el Rodríguez López y verme dentro, jugando y encima para Las Palmas es normal que se haga raro, pero uno siempre quiere ganar», apuntó Moleiro. Kirian por su parte aprovechó para mandar un mensaje cariñoso al Tenerife. «Siempre estaré agradecido a este club, gracias a él empecé a jugar en diferentes posiciones y entender más el juego»

El fichaje de Ángel

Si una noticia ha tenido un gran alcance en la Isla en las últimas semanas es la vuelta del delantero Ángel Rodríguez al CD Tenerife. «Vi la noticia y me alegré. Puede aportar muchas cosas. Lleva haciendo goles en Primera mucho tiempo. Lo conozco y es buena persona. Ojalá nos dé alegrías y se consiga el ascenso», afirmó Pedro. Sus compañeros de equipo, Teto y David Rodríguez, también valoraron positivamente la llegada del de Geneto. «Antes de que se hiciera oficial se oían cosas y cuando se dio, lo primero que pensé es que nos va a ayudar mucho y que era una gran apuesta por parte del club», declaró el centrocampista tinerfeñista. David reconoció que «las expectativas están altas y depende de nosotros que sigan así». Al acto asistieron Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular; Laura Castro, recientemente nombrada consejera de Deportes de la corporación; y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, entre otras autoridades.