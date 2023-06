La base del futuro Tenerife, en casa

Por el número de jugadores que tienen una o más temporadas de contrato con el Tenerife, a Asier Garitano le dará para adentrarse en el curso venidero con materia prima suficiente. Seguramente no todos formarán parte de la plantilla 2023/2024, y se da por hecho que el nuevo entrenador contará con fichajes en todas las líneas, pero el punto de partida indica que no será necesaria una renovación profunda del plantel. Entre otras cosas, permanece el armazón que rozó el ascenso a Primera hace dos años y que no llegó tan lejos en la Liga recién finalizada.

De los diecinueve profesionales con contrato a partir del 30 de junio, doce están comprometidos por una temporada; es decir que quedarán desligados del club en 2024 a no ser que prosperen las gestiones para mejorar las condiciones de algunos. Con este grupo se podría formar una alineación (sobraría uno). Hay un portero, Juan Soriano; cinco defensas, Aitor Buñuel, Sergio González, Nikola Sipcic, José León y Nacho Martínez; cuatro centrocampistas, Aitor Sanz, Pablo Larrea, Alexandre Corredera, José Ángel Jurado; y dos atacantes, Waldo Rubio y Enric Gallego. Por contrato, todos deberían iniciar la Liga a las órdenes de Garitano. Es más, en paralelo con las gestiones orientadas a incorporar refuerzos este verano, el área deportiva del club se ha marcado el objetivo ampliar el vínculo de jugadores que terminan 2024, como Juan Soriano León, Sipcic, Corredera y Waldo. Fuera del círculo de profesionales, hay algún que otro blanquiazul con el mismo límite. Por ejemplo, el lateral izquierdo grancanario Jeremy Socorro. El canterano vuelve tras su etapa a préstamo en el Antequera, con el que vivió el ascenso a la Primera RFEF. Volviendo a las renovaciones. Otra que está pendiente es la de Mellot, quien a finales de 2022, con Juan Carlos Cordero todavía en el club, firmó una ampliación hasta el final de la temporada 24/25. Algo parecido pasó con Elady. Unos meses más adelante quedó afianzada la relación laboral del jienense con elTenerife. Al igual que al lateral francés, al atacante le quedan dos temporadas más en el equipo blanquiazul. Mellot y Elady comparten fecha de caducidad con el centrocampista tinerfeño Javi Alonso, con el portero Javi Díaz –queda en el aire su continuidad por la competencia que tendría con Soriano y, falta de que sea oficial, Tomeu Nadal–, Rubén Díez –está cedido en el Deportivo de La Coruña, equipo que disputará la fase de ascenso a Segunda División– y Jorge Padilla –vuelve con ficha del filial tras un año de rodaje en el Racing de Ferrol–. En la nómina blanquiazul hay tres futbolistas que, por lo que tienen firmado, saben que podrán seguir haciendo carrera en el Tenerife después de 2025. Uno de ellos es Mohammed Dauda, cuyo fichaje, resuelto el verano pasado, fue anunciado como una cesión del Anderlecht con una ventajosa opción de compra añadida. Con el paso de los meses, el consejero deportivo Juan Guerrero reveló que realmente existía un acuerdo con el equipo belga para que el delantero ghanés se uniera al Tenerife en propiedad por tres años, a cambio de unos pagos anuales. Entre los contratos de larga duración también está el de Teto Martín. Hace un año, por estas fechas, era un jugador del filial que participaba con cierta regularidad en los entrenamientos del primer equipo. Sin más. Lo que pasó después de la pretemporada cambió su vida. Luis Miguel Ramis empezó a tirar del joven centrocampista para compensar las bajas que se le habían acumulado en ese puesto y Teto no solo respondió, sino que se ganó un lugar en las alineaciones titulares y, de paso, la firma de un contrato hasta junio de 2027 que tendrá categoría de profesional a partir del ejercicio 23/24. El suyo es el ejemplo a seguir por los canteranos que aspiran a dar el último salto dentro la cadena de formación. En ese proceso está Ethyan González. El prometedor delantero firmó hasta junio de 2026 antes de marcharse cedido al Atlético B. Volverá a casa con la esperanza de quedarse.