Las renovaciones se estancan en el CD Tenerife

En punto muerto. La temporada 2022/23 acaba sin más renovaciones que la del capitán del CD Tenerife, Aitor Sanz, sumadas a las anteriormente suscritas con Elady y Enric Gallego, en el caso del barcelonés por la ejecución de una cláusula de ampliación automática por partidos jugados (más de 60 en dos años). Entretanto, no hay visos de acuerdo con ninguno de los futbolistas con contratos perecederos en 2024 y que el club quiere atar por más tiempo. Esto es: José León, Corredera, Waldo Rubio, Sipcic, Soriano y Mellot.

A día de hoy, la distancia es muy considerable entre la posición de los jugadores y la del club, ya materializada con ofertas remitidas a algunos de estos futbolistas (o sus agentes) por parte del director deportivo blanquiazul, Mauro Pérez. La colisión es evidente en dos aspectos fundamentales. Por un lado, el representativo se niega a modificar los emolumentos que contemplan los contratos de estos jugadores para la campaña 23/24 y entiende que las cifras para el venidero curso son inamovibles. El otro punto de conflicto tiene que ver con la nueva cláusula de rescisión que pretende y que en casi todos los casos resulta estratosférica: 15 millones.

De este modo, en situaciones particulares como la de Corredera, su precio se duplicaría, pero en cambio su salario no. La sensación de disgusto ha sido muy ostensible en futbolistas como Jeremy Mellot, quien está lejos de aceptar la proposición tinerfeñista. Con otros jugadores parecía haber buena sintonía en los encuentros que inicialmente mantuvieron con la parcela deportiva del club e incluso con la propiedad, pero fuentes consultadas por EL DÍA aseguran que el encontronazo llegó en el momento de recibir las propuestas formales.

La sensación de decepción en algunos de estos jugadores y sus respectivos entornos reproduce idéntico guion al del caso Ángel, cuyo fichaje parecía ir por muy buen camino hasta la cumbre que el club y el futbolista mantuvieron en Palma de Mallorca, donde le bosquejaron un proyecto ambicioso, con hambre y fichajes potentes. Le trasladaron verbalmente que le harían una oferta que no podría rechazar, pero a continuación la proposición formal que remitió la dirección deportiva a su representante, Eduardo Llanos, dista mucho de ser competitiva respecto a las cifras que manejan otros clubes de Segunda interesados en su fichaje. El paisaje no es irreversible pero tampoco el deseado para estos momentos. En las oficinas del Heliodoro habrían querido llegar a estos compases finales del mes de mayo en posición mucho más ventajosa respecto a Ángel y también con más avances en el esprint iniciado por las renovaciones. No obstante, todo apunta a que no habrá noticias a corto plazo, al menos en las negociaciones referidas a jugadores con contratos perecederos en 2024, por cuanto «se van de vacaciones y no van a estar atendiendo a un asunto que no es tan urgente como si sus contratos vencieran el mes que viene», relata uno de sus agentes.

Visión diferente tienen en la institución que preside Paulino Rivero. En el club pretenden que el nuevo curso no se inicie con tantos futbolistas en esta tesitura porque ya en enero podrían negociar con terceros. De ahí los esfuerzos, de momentos baldíos, para prorrogar sus contratos. «Estamos hablando», confirmó el sábado Corredera. Pero en el club se han topado con dos escollos ahora mismo insalvables. Desde el lado de los jugadores consideran inviable una renovación que no revise sus salarios para el curso 23/24, en casos como los de Waldo y el propio Álex muy escasos para el rendimiento que han ofrecido; y además tampoco les parece razonable multiplicar sus cláusulas en proporción alejada de los salarios que, en todo caso, se les plantea mejorar solo para los ejercicios 24/25 y 25/26. Todas las ofertas son del mismo corte y con la misma caducidad. La negociación continúa.