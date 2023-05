Carlos Ruiz recibe el elogio unánime del tinerfeñismo

El tinerfeñismo y el fútbol profesional reaccionaron ayer de forma unánime ante el anuncio del cierre de etapa de Carlos Ruiz Aranega (Baza, Granada, 1983), que emocionó con un mensaje directo al corazón emitido a través de las redes sociales. De este modo se despedía del CD Tenerife, el club que más le ha marcado en su trayectoria profesional.

A primera hora de la mañana, fue el representativo el que difundía la noticia del adiós, que Carlos explicó con unas palabras pronunciadas en el vestuario, mientras escenificaba la última vez que se enfundará la elástica blanquiazul en un partido en el Heliodoro. Ocurrirá este sábado frente al Burgos (20:00 horas) y lo previsible es que Luis Miguel Ramis abogue por darle la titularidad en su última cita ante su afición.

«He vivido muchos momentos, he disfrutado de muchos compañeros y sobre todo, de la enorme afición que tanto me ha dado», fueron las palabras de Carlos para explicitar que «ha llegado el momento de la despedida». «Cuando llegué, algunos me llamaban godo. Ahora, me marcho siendo un tinerfeñista y un birria más. Quiero dar las gracias a toda la gente con la que he compartido el día a día: dirigentes, personal de oficinas, fisioterapeutas, médicos...y sobre todo a los compañeros con los que he coincidido en esta etapa», cerró.

«Siempre les llevaré en mi corazón», promete Ruiz tras diez temporadas en blanco y azul. En cuestión de solo unos minutos, las redes sociales se convirtieron en depositarias de un sinfín de muestras de afecto y reconocimiento. «Un señor», escribió Joseba Etxeberria, uno de sus entrenadores en el representativo, para referirse al hombre y al futbolista.

Afecto y gratitud

«Ejemplo, compañero, líder y amigo», anotó desde Zaragoza el extinerfeñista Víctor Mollejo. «Un grande fuera y dentro del campo, te mereces lo mejor», le dijo Álex Muñoz, ahora en el Levante, mientras su amigo Dani Hernández se extendía unas líneas más. «Un orgullo haber estado contigo muchos de esos diez años. Pedazo de compañero, gran capitán y un amigo de los grandes», expuso el cancerbero, quien también pasó por el amargo momento de decir adiós al Tenerife.

Los mensajes también llegaron al otro lado del océano, por ejemplo con la rúbrica de Marc Crosas. «¡Qué grande eres, Carlos! Siempre al nivel y a la altura de las circunstancias dentro y fuera del campo», adujo el exfutbolista y ahora comentarista. De otros compañeros suyos como Aarón Ñíguez u Omar Perdomo también llegaron palabras de aliento, ánimo y reconocimiento. «El mejor capitán que puede tener un club», resumió el primero de ellos.

Desde dentro de la caseta, José León destacó a Carlos Ruiz como «una leyenda» y Elady Zorrilla, como «un ejemplo de capitán, compañero y persona». Sugirió el jienense que «será difícil reemplazar lo que transmite en el día a día» el central de Baza, al que catalogó como el eterno 14.

Las muestras de afecto se sucederán hoy en el transcurso del homenaje preparado por el CD Tenerife, que ha diseñado un acto del mismo perfil que el tributado a Borja Lasso cuando tuvo que retirarse prematuramente por una grave lesión. Será en idéntico escenario, en el Hotel Escuela, con la presencia del consejo de administración casi al completo, cuadro técnico, jugadores, empleados y otros estamentos del tinerfeñismo. Entre ellos la Federación de Peñas, que también ofreció ayer su cariñoso mensaje para el jugador: «¡Eterno capitán! Un 10 dentro y fuera del terreno de juego».

Para la jornada de hoy se espera el primer discurso público del bastetano después de una noticia esperada, pero que ha tenido un extraordinario impacto. Será esta mañana cuando Ruiz clarifique si ha decidido estirar un año más su carrera deportiva, si acepta la proposición del Tenerife para incorporarse a su estructura o si se dedica a la docencia, opción que dejó entrever en una entrevista reciente en EL DÍA. «Es para lo que me he preparado», sugirió en voz alta el central de Baza.

El duelo de la penúltima jornada ante el Burgos supondrá una doble despedida, la del segundo capitán blanquiazul y la del primer entrenador, Luis Miguel Ramis, quien también emitirá una despedida a través de las redes. En su caso, el mensaje ha sido filmado a los pies del Cabildo Insular, adonde pretendía llevar al tinerfeñismo con un ascenso que se esfumó en el último partido contra el Girona. Ese es el motivo de que se haya elegido este enclave para grabar su adiós, que vendrá acompañado de un almuerzo institucional que le tributará la directiva el viernes. Por tal motivo, su habitual rueda de prensa del profesional tarraconense se adelanta a mañana jueves.