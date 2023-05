¿Está un futbolista que acaba de cumplir la mayoría de edad para pasar de ser un perfecto desconocido a empezar a ejercer su profesión en un estadio con 10.000 espectadores en las gradas? ¿Siente vértigo cuando de la noche a la mañana su cuenta en las redes sociales mutiplica por 100 el número de seguidores e interacciones? ¿Cómo gestionar la presión, los pensamientos negativos, la ansiedad o la sensación de bloqueo que puede aparecer en situaciones de alto voltaje? ¿Puede un chico de 19 o 20 años abstraerse de las críticas de los periodistas, los aficionados o las recibidas en las propias redes? Javier Alonso Bello, David Rodríguez Ramos y Alberto Martín, Teto, protagonizaron ayer una conversación diferente, alejada de los tópicos y ni una sola de las preguntas que comúnmente les formulan en la prensa.

El CIFP César Manrique acogió durante una hora de duración el diálogo entre los tres, la sinceridad de los canteranos para hablar de sus propios miedos y los desafíos superlativos con los que se han encontrado. En un fútbol cambiante y cada vez más global, los equipos como el CD Tenerife ya no solo han de preparar a sus jugadores para dar el mejor nivel en la competición; también para ese momento del salto al vacío –«como si fuese en paracaídas»– que se produce el día que debutan, la semana que aparecen en la prensa por primera vez y el año entero de cambios que supone su salto al profesionalismo.

«Llevo 12 años en el Tenerife. Vine como alevín y vas subiendo peldaños poco a poco. Siempre me han dicho que esto es una carrera de fondo; no es el que antes llega a la cima, sino quien se mantiene firme sobre ella. El paso más importante y cuando empieza lo gordo es cuando llego a categoría nacional. Tienes que llevar unos hábitos que a lo mejor no llevas antes. Y todo cambia». El que primero toma la palabra es Teto, protagonista de una eclosión fulgurante que le ha permitido romper el cascarón del anonimato de un día para otro. «Lo que más me costó fue asumir la repercusión», se sincera.

«Es algo que de lo que te vas dando cuenta cuando vas creciendo, quemas etapas y la exigencia aumenta. También lo hace la repercusión. Cuando estás en juveniles o Tercera, no hay tanto impacto. Es importante subir los peldaños poco a poco. La realidad es que cada año te piden una mejor versión de ti mismo», expresa Javi. «Te ambia todo de golpe. Cambian los hábitos, la exigencia, la obligación de comer bien, cuidarse... Si quieres ser futbolista profesional del Tenerife, tienes que cumplirlo», añade Javi.

«Te preparan desde chiquitito, pero nunca sabes realmente la magnitud del salto hasta que lo vives en primera persona. Hay que tomárselo todo en serio, desde la alimentación al descanso. Porque todo repercute y todo influye», relata David, otro blanquiazul de pura cepa, criado en la familia del representativo desde muy niño.

La conversación entra en otra dimensión cuando los futbolistas señalan la importancia de la salud mental. El que lo hace con más firmeza es Alonso, quien ya ha reconocido en varias ocasiones la relevancia de su psicólogo en su carrera profesional, sobre todo para capear el temporal en las situaciones más difíciles. «El deporte de élite requiere cuidar la cabeza igual que el físico. Hay personas que son capaces de aguantar toda la presión y tener el foco encima todo el rato, pero tener la ayuda de un psicólogo es esencial y hay que normalizarlo. Yo trabajo con un especialista que me ha ayudado mucho en momentos realmente complicados. Me ha ayudado a tener un mayor control de las emociones, pero también a reponerte al fallo o superar las críticas», asegura.

«Yo lo veo como una parte fundamental de mi trabajo: desarrollar con el psicólogo deportivo todas las cosas que me pasan en mi profesión. No dejamos de ser personas, que también tenemos problemas en casa, en la familia... y que deben tratarse», sugiere. Para los tres, es básico estar preparado y tener la suficiente fortaleza «para saber sobreponerse a un error si fallas una ocasión o das un mal pase que te cuesta un gol». «Eso puede repercutir en la persona y traerte problemas para afrontar futuros partidos», señalan.

Mención aparte merece la relevancia creciente de las redes sociales, ahí donde muchos jugadores han optado por suprimirse sus perfiles para no dejarse influir por la crítica. «Tenemos una repercusión grande porque el fútbol lo ve mucha gente y todo el mundo opina. Hay que normalizar la crítica, aislarla cuando conviene y por supuesto saber canalizarla para que no te afecte. Estamos demasiado expuestos», confluye el testimonio de los canteranos.

Ahí nuevamente cobra relevancia el caso personal de Teto por la extraordinaria rapidez en la que ocurre todo en su aún incipiente carrera de futbolista grande: «Me han pasado muchas cosas en poco tiempo y es difícil de gestionar. Te llega todo muy rápido y tienes que aprender a manejar las circunstancias, lo que antes podías hacer y ahora no puedes. Ahora tienes una imagen pública, también en las redes sociales y la cosa cambia. De repente todo el mundo te conoce, todo el mundo habla de ti... Que te llegue tan de sopetón es complicado, pero a la vez es una satisfacción para mí haber escalado tanto tan rápido. Yo lo habría firmado hace cinco años. ¿La clave para gestionarlo? Tener un poco de pausa», admite.

«Lo que más me ha costado llevar es la repercusión. Soy un chico muy reservado, que me abro mucho pero con las personas más cercanas. Y el tema de las entrevistas, cómo te cambia el rol en las redes... Al final tienes que concienciarte de en tu profesión debes dar la mejor imagen posible porque hay mucha gente que espera lo máximo de ti», añade el atacante. Continúa David, que habla de la importancia de tener referentes muy cerca. Nombran a Aitor Sanz, por ejemplo. «Afortunadamente hemos tenido buenos ejemplos dentro del club para que nos guíen por el buen camino», dicen.

Acaban con un recetario para sobrellevar situaciones de alta tensión: «Visualizar los partidos grandes, hacer cosas con las que estás a gusto el día antes,dejarte llevar por los cabecillas del equipo, relajarte en el calentamiento previo... Y que te describan lo que va a pasar siempre te va a tranquilizar», esgrime Teto, quien cree que la fórmula puede valer también en otras profesiones. «Lo que te da tranquilidad es el trabajo de la semana y salir al campo con los deberes hechos, a hacer lo que ya has ensayado», opinan David y Javi.

Y a petición del los presentes, acaban hablando de la opción de compatibilizar fútbol y estudios. Lo hace con una dedicación encomiable Javi Alonso, estudiante de Fisioterapia; o el propio David, que ha optado por la Formación Profesional. Pero todo son dificultades, admiten, y no hay programas específicos para El deportista profesional. El joven público aplaude. El diálogo ha sido exquisito. Una oda a la normalidad.