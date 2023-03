Ramis: «Voy a vivir este derbi como si fuera el primero»

Luis Miguel Ramis pasará a ser este sábado, cuando termine el Tenerife-Las Palmas, el entrenador con más derbis canarios dirigidos. El técnico blanquiazul llegará a siete y dejará por detrás, entre otros, a José Luis Oltra. La duda está en si será su último clásico o no. El tarraconense termina contrato en junio y no ha desvelado todavía si negociará su continuidad. Pase lo que pase, tiene los cinco sentidos puestos en esta semana, en este derbi. Antes de recordar que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro, aseguró que quiere disfrutar este partido «como si fuera el primero, o como si fuera el último, ya que cada uno es especial». Pero más que saborearlo, el técnico pone por delante su prioritaria intención de «sacarlo adelante».

En su anterior intento, no tuvo éxito. El Tenerife cayó con claridad en el estadio Gran Canaria por 3-1, en noviembre. Pero Ramis prefiere tomar otras referencias. En concreto, la de la promoción de ascenso de la pasada temporada, resuelta con dos victorias blanquiazules. «Queremos que sea diferente al de la primera vuelta, pero en estas cosas, cada uno se acuerda de lo que quiere, porque si yo pienso en este partido, lo hago con la mente en el playoff; cada uno se agarra a lo que quiere y yo también lo hago», advirtió deslizando, de paso, cuál debería ser el camino a seguir en esta ocasión.

La pasión y los superpoderes. En la víspera, aseguró tener clara la alineación, aunque no concedió la menor pista. Sí se extendió en la descripción del escenario perfecto para competir en un encuentro de este tipo. «Tenemos que creer en lo que hemos trabajado, y ponerle mucha pasión, ilusión y energía; tendremos que hacer un muy buen partido ante un muy buen rival», continuó sin dejar de avisar que el Tenerife tampoco puede «multiplicar por dos» su velocidad, por muy apasionante que sea el encuentro. «No vamos a llenarnos de superpoderes», añadió convencido de que el Tenerife reúne argumentos de sobra para hacer una actuación «completa».

¿Yqué hay del factor emocional?Ramis no concibe la competición sin la mezcla de corazón y cabeza. «Si no, no puedes jugar al fútbol», aseguró. «Debes ser inteligente para saber qué elegir, y para eso trabajamos todas las semanas, pero también tienes que ponerle emoción, ilusión, energía, contagio entre unos y otros...», repasó el tarraconense, consciente de que «esas conexiones» no siempre son exitosas. «Pero continuamos intentándolo y nos vemos capaces de hacer un buen partido y superar al rival», confesó el entrenador.

Semana de mucha obediencia. En la cuenta atrás, Ramis ha palpado mucha «obediencia» en sus futbolistas. Nadie quiere dormirse en su propósito de participar. «En semanas como esta, no hace falta estar tan encima de ellos», contó sin hacer distinciones, ni destacar más a los veteranos que a los menos expertos. «Los ves muy atentos desde el primer día. Le ponen mucha voluntad, perseverancia, seriedad...», remarcó Ramis sabiendo que su equipo se va a encontrar esta tarde con un «ambiente chulísimo para jugar y para disfrutar, con la afición llenando el estadio y la ilusión de sacarlo adelante para pasar una buena tarde y demostrar de lo que es capaz este equipo».

Ni siquiera aceptaría como excusa una supuesta desconexión por la diferencia de objetivos de blanquiazules y amarillos en el presente curso, ya que «un jugador que se pone la camiseta del Tenerife, no puede tener desilusión, sino todo lo contrario». En cualquier caso, garantizó que el estado de ánimo no está siendo un lastre para el representativo. «Intento no dejar que el jugador no tenga ilusión», aclaró Ramis. «Por más que la situación sea complicada, formamos un buen grupo, somos unos privilegiados, atraemos a mucha gente y disfrutamos de lo que hacemos, así que no debemos desilusionarnos por ver que algo no funciona», indicó.

Ramis no ocultó que le gustaría que el Tenerife se estuviera moviendo por otras posiciones en la tabla, y no en las medianías, pero insistió en que la «ilusión»nunca falta. «Sinceramente, durante la temporada pasada, con el equipo arriba todo el tiempo, estuve contento, pero ahora también lo estoy, aunque todavía no he conseguido lo que quiero», admitió. «Y dentro también hay ilusión», retomó. «Todos somos conscientes de que no estamos donde queremos, merecida o inmerecidamente, y tenemos en nuestra cabeza la idea de hacer disfrutar a nuestra gente. Si ganamos el derbi, será un plus y seguiremos sumando, que es muy importante, porque después de un derbi no solo quedan las sensaciones, también los puntos», dijo.

Marcar primero. Para conseguir esos puntos, el Tenerife necesitará mejorar su producción ofensiva. Por supuesto, Ramis asume el reto. «Estamos bien en cuanto a generar ocasiones, pero no en cuanto a efectividad», opinó. «Pero el fútbol da muchos vaivenes:de repente tienes dos oportunidades y haces dos goles, o tienes seis y no marcas», puso como ejemplo. «No es algo que me preocupe, porque no depende tanto del plan, sino de las situaciones, de estar más concentrados... Son situaciones rápidas que se dan en poco tiempo y creo que tenemos capacidad para que el porcentaje de efectividad sea más alto», señaló el técnico con la sospecha de que el equipo que logre marcar antes, tendrá muy cerca el premio, porque «en partidos de este tipo es difícil darle la vuelta a los resultados, el golpe es duro».

Tal como avisó el pasado mes de junio, cuando Tenerife y LasPalmas se enfrentaron en un duelo sin precedentes para acceder a la final de la promoción de ascenso, ayer recordó que «no todos van a sonreír, uno sí y otros no».