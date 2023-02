Partido para levantar otra racha

Con la victoria del 7 de diciembre ante el Alavés, el Tenerife abrió su mejor serie de resultados en la Liga 22/23, consistente en ocho jornadas seguidas sumando. El empujón de esos 14 puntos de 24 posibles sirvió para que el equipo pasara de tener un colchón de solo dos puntos con la zona de descenso a triplicar esa ventaja, y a quedarse a 8 de la puerta de entrada al playoff. Pero las rachas comienzan y terminan, las buenas y las malas, y la más productiva de los blanquiazules en el presente curso se cortó con el 2-0 en Granada;sí, el partido de los dos penaltis en contra y de la polémica jugada anulada que acabó con un gol de Elady.

Situado ahora a medio camino de todo –más 6 con el decimonoveno y menos 11 con el sexto–, y con el último tercio del calendario por delante, al Tenerife no le queda mejor alternativa que avanzar sin levantar la cabeza para ver hasta dónde es capaz de llegar. Se trata de construir otra racha para asegurar la permanencia lo antes posible –le daría con cinco victorias y poco más– y apurar al máximo el fino margen de error que le queda como aspirante a jugar el playoff.

El rival

Su rival de este sábado (20:00), el Mirandés, podría hacer los mismos planes, ya que tiene un punto menos (33). Pero los de Joseba Etxeberria, ubicados cuatro puestos por debajo, no piensan en otra cosa que en repetir en Segunda División por quinta temporada consecutiva para, como mínimo, igualar su mejor etapa en esta categoría. Los de Anduva no las han tenido todas consigo. De hecho, tuvieron que esperar a la séptima jornada para lograr el primer triunfo, ante el Zaragoza, y no repitieron hasta la decimocuarta fecha, contra el Tenerife (1-0). A esas alturas parecían atascados en la cola de la tabla. Pero la tendencia fue cambiando poco a poco, con confianza en Etxeberria, sin contraproducentes giros de timón, con aportaciones como la de Raúl García, segundo anotador de la Liga (11), por detrás de Uzuni... En definitiva, argumentos suficientes para haber abierto un hueco con el pelotón que cierra la tabla. Aún así, todo tiene su cuota de mejora, y la del Mirandés está en sus números a domicilio. El equipo jabato es el noveno mejor local (25) y también el cuarto peor visitante (8). Su única victoria lejos de Miranda de Ebro tuvo lugar el 11 de diciembre en Santander. Desde entonces, un empate en La Romareda y derrotas en Gran Canaria y El Alcoraz. En medio, un tropiezo en Anduva con el Alavés para acabar con un balance de tres jornadas sin sumar. El posterior 2-1 ante el Villarreal B le devolvió la tranquilidad a un Mirandés que para el encuentro en el Rodríguez López, donde ganó en sus dos últimas visitas, tiene la baja de uno de sus titulares fijos, el mediocentro Oriol Rey.

Por su parte, el Tenerife pierde a Sergio González, por la acumulación de tarjetas amarillas, y recupera a Aitor Sanz e Iván Romero. Por el primero podría entrar Sipcic después de tres jornadas sin jugar, mientras que Aitor y Romero regresarían su sitio en una alineación de la que saldrían Javi Alonso y Teto. Todo esto, siempre que Ramis decida dar cierta continuidad a un bloque sujeto a algún retoque, por ejemplo en el frente ofensivo, con un Elady pidiendo paso.