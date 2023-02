«Estas cosas indignan y no las entiendo»

Luis Miguel Ramis, técnico del CD Tenerife, se mostró favorable anoche a que la institución presente una queja formal o pida explicaciones por el arbitraje sufrido ayer en el Nuevo Los Cármenes. Visiblemente afectado, el profesional blanquiazul adujo que «es mucho esfuerzo y hay mucha gente detrás, con muchos intereses de por medio» que se ven lesionados por decisiones como que anoche benefició al Granada.

El entrenador recordó que el VAR se ha implantado «para hacer el fútbol más justo», pero en situaciones como ésta «se llega al punto de dar pasos hacia atrás». «Es grave», adujo sobre el tanto anulado a Elady Zorrilla. «¿Qué más da si es el Tenerife, si están a 3.500 kilómetros? ¿Qué más da si es solo un punto?» ironizó. «¡Tranquilos, que no lo utilizaré como excusa y será la última vez que hable de esto», advirtió durante su comparecencia ante los medios.

«Estas cosas no deberían pasar», fue otro de los mensajes de Ramis, quien se mostró irritado y enojado. «Nos dice el árbitro que ha sido porque desde el VAR no le han podido ayudar. No tenían imágenes, no les han llegado imágenes que demuestran que eso es fuera de juego», denunció. «Estas cosas enfadan mucho, irritan mucho y además no las entiendo», reiteró. «Es de traca», sentenció.

«Hay ocho cámaras, seis en una banda y dos en los fondos. Más que de sobra, como ya hemos visto en otros partidos. Lo del fuera de juego no suele fallar nunca, pues nos ha tocado la jugada del año, otra vez. Ya me tocó el año pasado en Leganés con unas líneas pintadas de cualquier forma y hoy [por ayer] otra vez. No acabo de entenderlo, pero en dos días ya no se hablará nada de esto», lamentó.

Recordó Ramis que no es la primera vez que se sienten perjudicados después del parón invernal. «Ya en Santander nos anularon un gol que nos dijeron una cosa en el campo y por televisión se vio otra. Estoy decepcionado, esa es la palabra», adujo. En todo caso, quiso ensalzar los méritos futbolísticos de los suyos y subrayó que ve una mejoría ostensible en el funcionamiento del equipo.

«Estamos siendo muy completos. El equipo defensivamente trabaja muy bien y desactiva las fortalezas de los rivales; e individualmente también hemos crecido. Además, la gente que está saliendo del banquillo nos está aportando energías. Eso se está traduciendo en mejores sensaciones y en más confianza por parte de los jugadores, que cada vez se atreven a hacer más cosas», indicó.

«Salimos a los partidos con una idea clarísima de competir a alto nivel. Y a mí me ha gustado bastante el trabajo a nivel futbolístico, que de eso me gustaría hablar y no de lo otro», sugirió. A renglón seguido, también lamentó los fallos individuales –en esta ocasión de Sergio González, que cometió dos penaltis– y remarcó que ya en la víspera había advertido de las condiciones del rival, que ayer firmó su cuarta victoria consecutiva en liga.

«Es verdad que no podíamos equivocarnos y este equipo te penaliza, más todavía desde el punto de penalti dos veces», señaló. «Ni pienso ni tengo ningún ánimo de creer que nos tengan en el punto de mira. Le puede pasar a otros, seguro. Pero han sido acciones que no son interpretables; y esto no puede suceder. Tiene que haber un 0% de error. Tal cual está la tecnología, y tal como está de bien hecha, es imposible e inviable que algo así se te pueda escapar. Por eso digo que estoy decepcionado», fue la reflexión –sobre el uso del videoarbitraje, ante la insistencia en las preguntas de los periodistas– con la que cerró su alocución. «Pero seguiremos trabajando, y defendiendo el escudo».