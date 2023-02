Premio a la resistencia del Tenerife (1-0)

El Tenerife de Luis Miguel Ramis es así, como el que ganó este sábado. En realidad es mucho más que eso, pero su esencia tiene todos los argumentos que puso en práctica para superar a un aspirante a disputar la promoción de ascenso como el Albacete. Fue el fiel reflejo de aquellas tardes que le fueron acercando al pasado playoff. Un equipo con recursos para aproximarse al gol y conseguirlo –esta vez, de penalti–, y también solidario en los esfuerzos y capaz de resistir y conservar su ventaja. Tan simple y tan efectivo cuando está fino e inspirado, cuando tiene la maquinaria engrasada. Un reflejo y, también, la realidad de un equipo que ha ido encontrando su camino poco a poco. Un camino de sobra conocido. La duda está en si llega tarde o no, si la racha de ocho jornadas que lleva sin dejar de sumar –14 puntos de 24– es algo más que un pasaporte hacia los puestos tranquilos de la clasificación.

A falta de respuestas a medio plazo, valen las que salen de partidos como este. De entrada, el arranque fue prometedor. El Tenerife salió decidido y no tardó en mostrar sus cartas. Nada más empezar, balón largo dirigido a Iván Romero, un generador de peligro constante, e insistencia por el carril derecho, explorado también por un Mellot al que nunca le fallan las fuerzas. El equipo blanquiazul comenzó mandón, dispuesto a domar el partido desde el primer minuto ante un Albacete que, como si hubiera aceptado ese guion, esperaba con orden su momento, sin descomponerse. Es un rival con confianza, lanzado por unos números que lo situaban como el mejor de la segunda vuelta, un candidato inesperado a meterse en la promoción de ascenso. Le sobraban argumentos para no tenerle miedo al balón, para plantarle cara a un oponente despierto. Un Albacete con personalidad.

Así transcurrió el tramo inicial. El Tenerife, muy activo, presionaba con acierto, ganaba metros sin mirar por el retrovisor. Así propició el primer remate. Mellot taponó y forzó una pérdida que Garcés transformó en un pase a Waldo, cuyo disparo salió desviado (8’). Acto seguido fue Maikel el encargado de contestar con un tiro raso y centrado, fácil para Soriano.

Eran indicios de que el duelo iba a ser entretenido. La cosa prometía. Y el espectáculo no decayó. De hecho, el Tenerife fue a más y obtuvo su recompensa. Con la perseverancia, el gol podía llegar de cualquier manera. Glauder derribó a Gallego en el área, después de un centro de Waldo, y el árbitro dirigió su brazo a los once metros. No lo dudó. Tampoco lo hizo Enric en la ejecución del penalti. No engañó a Bernabé, pero acercó el balón a la escuadra y anotó (12’).

Premio para un Tenerife superior, ambicioso, un equipo que no se conformó. Aprovechó el impulso del gol para enlazar una llegada tras otra por las dos bandas, para cerrar cada jugada con remates, no siempre bien dirigidos pero remates al fin y al cabo:Waldo (14’), Jurado (14’), Nacho (15’), José León (17’)... Había que probar fortuna.

Pero con todo esto, el Albacete nunca tuvo la pinta de ser un rival derrotado. Enseguida se adueñó del balón, quizás con la complicidad de un Tenerife desconsolado por sorprender con zarpazos al contragolpe que ya serían definitivos. Alos visitantes les tocó asumir otro papel, de conjunto dominante, con una mayor propuesta. Lo cierto es que no se sintieron incómodos. Si había que tocar, se tocaba. De esta manera, Dubasin metió el miedo en el cuerpo a la afición tinerfeña con un remate de cabeza en el minuto 22. Al rato (30’) fue Maikel quien lo intentó con una volea a media vuelta desde la frontal del área. Poco a poco, la escuadra manchega fue creciendo con un juego rápido y vertical, volcado por momentos hacia el lado derecho, donde Nacho empezaba a pasarlo mal con el lateral Álvaro y el atacante Dubasin. Para colmo, a esas alturas, los dos centrocampistas locales, Aitor Sanz y Jurado, habían recibido tarjeta amarilla. No iba a ser tan fácil. El 1-0 seguía siendo un tesoro. Lo que había empezado siendo un repliegue conveniente, acabó convirtiéndose en un ejercicio de supervivencia, porque el Albacete se hizo definitivamente con el control de camino al descanso y puso a prueba a un Tenerife que hizo lo que pudo para aguantar.

La ventaja de los blanquiazules, esta vez de rosa, está en que saben ponerse el traje de sufridores. Y Ramis es el primero en cuidar el menor detalle sabiendo que prevenir es mejor que curar. Por eso quitó del campo en el intermedio a dos jugadores que estaban amonestados, Nacho y Aitor. Organizó la defensa con Buñuel por la derecha y Mellot por la izquierda y puso a Javi Alonso como pareja de Jurado.

La pauta a seguir estaba clara:que no ocurriera nada relevante en el área propia y, si era posible, se pisara la contraria con opciones de marcar. Porque el balón fue de un Albacete con buenas intenciones, pero que se fue apagando con el paso del tiempo. Su posesión no se tradujo en una alta producción ofensiva. La prueba está en que su primer remate en el segundo tiempo se produjo en el minuto 79, y no fue nada inquietante, de Riki por alto, fuera. En cambio, el Tenerife había merecido el segundo tanto. Lo hizo gracias a un jugadón de Waldo por la banda derecha. Se fue de dos defensas y conectó con Garcés, que envió el balón demasiado alto con todo a favor (61’). A pesar de la ocasión desperdiciada, el plan iba saliendo.

Lo más interesante estaba en que al Albacete le iba costando cada vez más encontrar fisuras en el armazón defensivo tinerfeño. Rubén Albés buscó otras fórmulas, pero los relevos no alteraron esa tendencia, favorable a un Tenerife que se iba haciendo cada vez más fuerte, en el que las ayudas eran constantes, en el que Juan Soriano anulaba la alternativa del juego directo por alto...

Ya solo quedaba la recta final, una etapa en la que el Albacete puso lo que le quedaba para evitar la derrota. Ahí, ya en el alargue, el guardameta sevillano atrapó un remate de cabeza de Carlos Isaac y, acto seguido, Escriche no acertó orientar una acción ofensiva similar. Lo peor ya había pasado.