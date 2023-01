El empate persigue al CD Tenerife

Es un quiero y no puedo. Los empates no sirven de mucho para salir de la zona baja de la tabla, más bien todo lo contrario. El último del CD Tenerife, contra la Ponferradina, lo acercó al descenso, ahora a tan solo dos puntos. «Siempre estamos cerca de ganar los partidos y hay que insistir para que finalmente suceda», dijo el técnico Luis Miguel Ramis en su última rueda de prensa. Sin embargo, el insistir parece no ser el camino correcto. Los blanquiazules han empatado los últimos cuatro partidos de LaLiga SmartBank. De más reciente a más antiguo, contra la Ponferradina (0-0), Málaga (1-1), Andorra (1-1) y Villarreal (2-2). En tan solo uno mantuvo su portería a cero, y esa es una de las claves por la que el Tenerife no gana desde el 7 de diciembre, ante el Alavés (2-1) en el Heliodoro Rodríguez López.

El conjunto tinerfeñista, con nueve empates, forma parte del grupo formado por UD Las Palmas, Albacete, Mirandés y Huesca, todos ellos por encima del equipo tinerfeño en la clasificación. Tan solo dos han empatado más hasta la fecha, el Levante UD, que lucha por el ascenso directo y el Sporting que ocupa la decimoquinta plaza. Esto quiere decir que el CD Tenerife es el que menos beneficio encuentra en ser uno de los clubes que más empatan en LaLiga SmartBank. A las cuatro tablas seguidas ya mencionadas se suman las firmadas contra Cartagena (0.0), Albacete (1-1), Sporting (1-1) y Ponferradina (2-2), en otro ciclo de cuatro partidos consecutivos con reparto de puntos. El noveno pertenece a la segunda jornada del campeonato, frente al Lugo (1-1), un rival directo por la permanencia a día de hoy. Próximo rival. El Cartagena llegará a la cita contra el Tenerife de este domingo, en Cartagonova, tras empatar frente al Huesca. Sin embargo no es uno de los equipos que más ‘x’ ponga en la quiniela. Suma seis duelos con empate y tres de ellos ha sido jugando ante su afición. El equipo cartagenero pasa por su peor racha del curso, sin ganar en los últimos cinco partidos. A favor del CD Tenerife consta que los blanquinegros no se sienten cómodos en su estadio. Es el decimocuarto equipo en el registro de locales, con 18 puntos en 12 partidos y 13 goles a favor y 13 en contra. Una buena plaza para que los tinerfeñistas sumen una victoria y salgan de una peligrosa rutina, la del empate.