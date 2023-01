Enric Gallego, un pichichi a la baja en el CD Tenerife

El CD Tenerife es un equipo que se ha manejado durante toda la primera vuelta en resultados cortos, a pocos goles. Un síntoma de ello es que a estas alturas ninguno de sus futbolistas esté entre los delanteros más reconocidos de la Segunda y por ello, el club en el mercado de invierno, busca un goleador. Enric Gallego es el ejemplo de ello. El catalán hizo 12 tantos el curso pasado pero a estas alturas solo suma cuatro y es el pichichi blanquiazul. Tan solo Vicente, del Racing de Santander, es el líder de su equipo en goles con menos que Gallego, con tres tantos. Pese a ello, es el preferido por Luis Miguel Ramis en la punta de ataque y sigue destacando en otros aspectos del juego como la presión sobre el rival en la salida de balón, los duelos aéreos y el juego de espaldas. Pese a no contar con el acierto que le gustaría, sigue intentándolo y es el que más disparos ha realizado de la plantilla, con un total de 12.

Seguir trabajando. La profesionalidad es una de las características de Enric Gallego, también la paciencia y la confianza en el trabajo del día a día en el campo de entrenamiento. «Físicamente me encuentro bien pero el delantero siempre quiere más. Esto es un tema de trabajo y más trabajo y la cosa sale al final sale. Ramis más allá de goles me pide trabajo diario. Reforzar la delantera en el mercado de invierno no es cosa mía. Hay muy buenos delanteros en la plantilla ahora pero yo ni entro ni salgo. Si viene alguien y lo hace para sumar se le ayudará en todo lo posible», declaró el ariete en sala de prensa.

Goles. Los cuatro goles hasta ahora de Enric Gallego se reparten en tres partidos. Los dos primeros llegaron en la sexta jornada, ante el Málaga en el Rodríguez López (3-1). Luego ayudó a su equipo en la victoria contra el Granada (2-0), también en casa, al acertar desde el punto de penalti, en la fecha 11. En la 19 marcó contra el Alavés (2-1), en un duelo en el que falló una pena máxima. Todas sus dianas han sido como local y siempre que marca el CD Tenerife gana, en las dos últimas ocasiones ante rivales de la zona alta de la tabla.

Objetivo. No se marca cifra de goles al final de temporada. «No me siento indiscutible. Soy uno más, intento ayudar, hacer lo que me piden y ya está. El míster usa a toda la plantilla. Hay que trabajar semana a semana para ganarse un puesto en el once titular. Soy uno más y esa es la clave para que el equipo vaya bien. No me marco una cifra exacta de goles. Siempre intento mejorar el año anterior en este sentido y ahí están los datos», declaró. Muy bien lo tiene que hacer para pasar de los 12 que firmó la campaña pasada. Mientras, pone por delante el éxito del grupo al personal. «Queremos sumar, necesitamos los tres puntos y estamos trabajando bien para lograr este fin de semana el objetivo. Creo que es una semana importante, la que más porque es la que toca. La SDPonferradina es un rival directo, está a dos puntos por debajo nuestro. Son más que tres puntos en juego. Una victoria significa dejarlos un poco atrás. Es clave que la afición se anime y venga a apoyarnos, aprovechando así las promociones que ha puesto en marcha el club», afirma Enric.

Pichichi. En la tabla de máximo goleadores de la Segunda, el delantero tinerfeñista se encuentra en la vigesimoquinta posición. A los cuatro tantos hay que sumarle dos asistencias. Los referentes en este registro son Uzuni (Granada) con 12 goles, De Haro (Mirandés) con nueve, Barkis (Andorra) con ocho, los mismos que Borja Bastón (Real Oviedo) y luego una lista con siete en los que se pueden leer nombres como Sadiku (Cartagena) o Stoichkov (Eibar). La temporada pasada, Gallego acabó la temporada regular con 10 tantos y cinco asistencias, y en el playoff de ascenso sumó otros dos aciertos frente a Las Palmas. En las 42 jornadas del campeonato no fue el máximo goleador del equipo, fue Elady Zorrilla, que ahora solo lleva tres. Un jugador con poca presencia durante el inicio del curso por unas molestias físicas que no le dejaron estar al cien por cien.

Futuro. Pese a no destacar entre los máximos goleadores de Segunda, Enric Gallego se ha ganado el respeto de la afición a base de trabajo y compromiso. Su esfuerzo también es valorado por el cuerpo técnico y el club. «Estamos centrados en lo que hay que trabajar. Estoy feliz desde el primer día que llegué. En la isla y en el club. Mi familia también. Mi futuro no se ha tocado hasta el momento. Sigo tranquilo y si quieren que siga seguiremos y si no veremos. Soy una persona que no piensa más allá del día a día», declaró sobre su posible continuidad en el CDTenerife. Su contrato termina en junio de este año y ya podría negociar con otros equipos pero a sus 36 años, el jugador busca estabilidad y en el representativo la tiene. El club dentro de su agenda tiene una reunión para ofrecerle la continuidad pero también será importante conocer antes la realidad deportiva del equipo que dirige Ramis y que ahora lucha por cerrar la permanencia en la categoría de Segunda división.