Ramis: «El equipo ha estado serio»

Luis Miguel Ramis ofreció ayer sus primeras manifestaciones de la pretemporada. En declaraciones a los medios de comunicación del club, tras la visita al Tenisca, el entrenador destacó la seriedad y la consistencia de su equipo en el partido amistoso inaugural del verano, y aseguró que está «satisfecho» con el mercado de fichajes.

Ramis explicó que planificó la visita a La Palma para repartir minutos y que los jugadores fueran «cogiendo otra vez distancias en el campo y confianza», y a «nivel colectivo» para que el equipo plasmara en el césped lo que necesita para «crecer» y llegar al debut en Liga contra el Eibar «en buenas condiciones». Por el tiempo que invirtió el Tenerife en la disputa del playoff de ascenso, la pretemporada está siendo «un poco más corta de lo habitual», de manera que debe «concentrarlo todo» en menos semanas. Pero lo hace con la ventaja de contar con una «base importante» de futbolistas que tienen «cosas mecanizadas». Ese funcionamiento representa la mejor bienvenida para los que se han sumado a la plantilla, es decir, para Javi Díaz, Nacho, José Ángel Jurado, Borja Garcés y Mohammed Dauda. «El grupo está siendo capaz de transmitir las ideas a los que compañeros que han venido, que están prestando mucha atención», destacó Ramis convencido de que «como mejor» se consolida el funcionamiento colectivo de un equipo es en los partidos, «cuando te pones la camiseta».

El técnico opinó que el Tenerife estuvo «serio», fue «consistente» y miró «adelante» en el test con el Tenisca. «Ha buscado la portería, pero tenemos que ir creciendo».

En cuanto al estreno de cuatro de los cinco fichajes realizados por el club este verano –Javi Díaz, Nacho, José Ángel y Borja Garcés–, comentó que ya sabía que se podían «adaptar muy bien» a lo que necesita el equipo, pero apuntó que «pueden dar más cosas para mejorar en muchos aspectos».

Ramis también se refirió al papel que están teniendo los diez canteranos no profesionales que iniciaron la pretemporada a sus órdenes. El técnico insistió en que todos los futbolistas parten con las mismas opciones. «El mensaje en el vestuario desde que estoy aquí siempre ha sido el mismo, que cuando uno se pone la camiseta del Tenerife, tiene que aprovechar cada minuto que tenga, 1, 30, 60 o 90. En el mundo profesional, y más en un club de la exigencia del Tenerife, todo se mide en rendimientos, y los rendimientos se aprovechan con esas oportunidades que les damos para acumular minutos. Por lo tanto, se lo tienen que tomar, sea amistoso o no, con la misma responsabilidad, y así lo están haciendo. Cada cosa tiene su proceso, pero en una categoría como la nuestra, miro los rendimientos, que sumen lo que pedimos para poder estar donde queremos; y en ese sentido, todos parten con las mismas opciones. Luego tendré que seleccionar cuando esos rendimientos son altos o considero que no lo son lo suficiente», finalizó Ramis.

La colección de prendas Hummel para la nueva temporada se va conociendo poco a poco. Ya se sabe cómo visten los jugadores del Tenerife para entrenar. Y también qué se ponen en los viajesque hace el equipo. Ayer estrenaron la ropa de paseo, de color negro con detalles dorados. |