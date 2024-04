Donato: "Estar en Tenerife es recordar a Rommel, a Fernando Redondo..."

Donato Gama da Silva (Río de Janeiro, 30/12/1962) visitó Tenerife con motivo de la Nacional Cup de Los Realejos, un torneo de categoría benjamín de la que fue padrino. LaIsla no es un lugar desconocido para el que fuera futbolista del Atlético y el Deportivo. Su relación con el Rodríguez López, como rival, fue constante en la década de los 90.

¿Le sorprendió la propuesta para ser padrino del torneo Nacional Cup de Los Realejos?

Para mí fue una sorpresa que me llamaran a La Coruña para que viniera a ser el padrino del torneo. Lo tomé con mucho gusto. Me encanta ser parte del deporte, principalmente del fútbol. Es una pasada. En estos días pude ver a muchos niños haciendo atletismo en el estadio –Iván Ramallo–, me pareció un lugar volcado con el deporte, que es algo que me encanta.

¿Qué piensa al venir a Tenerife?¿Recueda algo en particular de sus tiempos como jugador del Atlético y el Deportivo?

Claro que sí. Uno de los primeros torneos que jugué con el Atlético fue en el Heliodoro. Nos enfrentamos al PSVy al Tenerife en un triangular de verano. Creo que en el PSVestaba Seedorf. Era un chaval, algo tremendo para aquella época. Venir a la Isla era estupendo, sobre todo para la familia, que podía disfrutar del Loro Parque, del Teide... En aquella época venía a jugar; ahora lo hago más para disfrutar de todo lo que hay aquí. Pero si hablamos de fútbol, tengo muchos recuerdos del Heliodoro. Por ejemplo, cuando el Tenerife nos eliminó de la Copa del Rey, estando en el Deportivo. En cuanto a nombres, hablar de Tenerife es hacerlo de Rommel Fernández, que fue una persona encantadora y un delantero difícil por su estatura, Fernando Redondo, Dertycia, Emerson, que jugó conmigo en el Deportivo...

Tenerife y Deportivo fueron dos de los animadores de la Primera División en los años 90, principalmente el equipo gallego por los títulos que consiguió. ¿Cómo definiría esa etapa?

Fue una muy buena. El objetivo del Deportivo no era ganar la Liga, sino estar arriba. Pero cuando vimos que el Barcelona y el Real Madrid fallaban, tuvimos nuestra opción. La Coruña tenía en aquellos tiempos algo más de 200.000 habitantes y el Deportivo, igual que el Tenerife, compitió contra los dos grandes favoritos, dos entidades con un poder adquisitivo mucho mayor. Fue algo muy difícil. Espero que el Tenerife vuelva a ser lo que fue, y no estoy hablando de que aspire a jugar en Europa, sino a que regrese a Primera. Y lo que hizo el Deportivo durante doce años, es casi imposible. Teníamos jugadores del nivel de Mauro Silva, Djalminha, Diego Tristán...

¿Se podría repetir algo parecido, y no me refiero al Deportivo, sino a cualquier otro club que le pelee el título de Liga a Real Madrid, Barcelona y Atlético? Algo así como el Girona, pero con opciones hasta el final.

Ahora mismo, lo veo humanamente imposible. Competir de igual a igual contra el Real Madrid o el Barcelona a lo largo de toda una Liga, no es tan fácil. Ganarle el título al Real Madrid o al Barcelona a 38 partidos, es casi imposible. Puedes derrotar a estos grandes rivales una vez, pero no mantener un pulso tan largo. Ellos no fallan dos veces seguidas. Y ahora mismo, con todo el respeto para el Barcelona, el Real Madrid es más fuerte. De todos modos, tampoco me gusta mucho el tipo de fútbol que se está viendo ahora. Es muy táctico:robas el balón y tocas para detrás. Los que queremos ver finalizaciones y ocasiones de gol, casi nos tenemos que conformar con el balón parado, faltas laterales, algún saque de esquina..

¿En qué equipos piensa?

En el fútbol en general. En nuestra época, no era tan táctico como ahora. Es como la Fórmula 1: el que tiene una buena estrategia y un buen coche, es el favorito.

El Tenerife repetirá una temporada más en Segunda División y el Deportivo tiene cerca el ascenso a esa categoría. ¿Da por hecho que serán rivales?

Esta es la cuarta temporada del Dépor entre Segunda B y Primera RFEF, y para nosotros ha sido una decepción, pero me quedo con la cantidad de aficionados que están asistiendo aRiazor. Van más que a algunos estadios de Primera División y Segunda. Estoy hablando de más de 25.000 espectadores. Creo que esta temporada lo tiene todo para subir de categoría. Es un líder sólido y tiene por detrás a rivales como el Barcelona B o el filial del Celta que no van a resistir.

¿Es cierto que estuvo cerca de finalizar su carrera futbolística en la UD Las Palmas?

Sí, sí. Recibí varias ofertas de equipos de Segunda División. Cuando salió la noticia de que no iba a seguir en el Deportivo, el primero que me llamó fue el Ciudad de Murcia. También contactó conmigo el Almería. Y el Tercero fue Las Palmas. Me hicieron una oferta. Pero venía de jugar la Champions, tenía 40 años, mi hija había quedado embarazada y preferí pensar más en mi familia que en mi carrera deportiva. Después haber estado 21 años en Primera División, en Segunda me iban a decir cosas como viejo retírate, ya estás mayor... Que ya me lo decían en Primera. Decidí parar. También me había quedado muy tocado por la manera en la que el Deportivo me había echado. De repente, faltando una semana para empezar, me dijeron que no contaban conmigo. Fue un shock. No tenía la cabeza para iniciar una nueva etapa en otro club con la edad que tenía y después de tantos años compitiendo al máximo nivel. Me retiré orgulloso de mi carrera.