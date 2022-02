Partido inédito y lleno de alicientes

El Tenerife-Ibiza (17:15) con el que finaliza el segundo tercio del calendario –qué rápido pasa–, reúne alicientes de sobra por la trayectoria que está describiendo el equipo de Ramis. Pero añade alguno más por el visitante del Heliodoro, un rival sin pasado como oponente de los blanquiazules, si no se cuenta el duelo de la primera vuelta en Can Misses, aquel plano 0-0 del 4 de noviembre. Y es que este Ibiza es otro desde que Jémez fue nombrado sustituto del destituido Carcedo. Los números lo dicen todo: presenta la segunda mejor puntuación de las seis últimas jornadas –13, uno más que el Tenerife– y es, con diferencia, el que más goles ha marcado –17–. El efecto Jémez ha acercado a los celestes al grupo de aspirantes a conquistar una plaza en la promoción. Su desventaja es de 4 puntos. En definitiva, un equipo que, por ejemplo, fue capaz de vencer por 0-5 en La Rosaleda es para tomarlo en consideración. Algo tendrá.

En un encuentro con el ingrediente extra del descarado –y poco frecuente– estilo del nuevo Ibiza, se puede esperar casi cualquier cosa. O no, porque esta vez tendrá como contrapunto la estabilidad, la regularidad y la fiabilidad de un Tenerife que tiene en la solidez defensiva su principal garantía. Los blanquiazules repiten una jornada más como los que menos tantos han encajado (19 en 27 jornadas). Además, han dejado su puerta a cero en doce partidos;el más reciente, el de Alcorcón (0-2).

Puestos a poner el foco en el teórico margen de mejora que todavía puede aprovechar el Tenerife, como aspirante a todo, seguramente saltan a la vista sus estadísticas en casa. Si bien es el mejor visitante, con 25 puntos, aparece como un equipo de media tabla si solo se tienen en cuenta los dígitos correspondientes a los encuentros en campo propio (24). En lo que va de 2022 ha tenido un poco de todo, la derrota en el derbi, la goleada al Real Oviedo y el empate sin goles con el Leganés.

Tras ese 0-0, Ramis tuvo que prescindir de Enric Gallego por su positivo en coronavirus. El delantero ya está recuperado de la enfermedad, tal como confirmó este viernes el técnico, pero no pudo preparar el partido en las mejores condiciones y no es seguro que vaya a entrar en la convocatoria. El que sí lo tiene todo a favor para estar en la lista es Nahuel Leiva. La suya sería la gran novedad, dado que lleva de baja desde agosto por una grave lesión de rodilla. Javi Alonso, que pasó por una situación similar, ya recibió el alta médica, pero tendrá que esperar un poco más para reencontrarse con la competición. Tampoco estará disponible Pablo Larrea. El centrocampista madrileño jugó por última vez el 15 de diciembre. No termina de dejar atrás una dolencia muscular.

Con todo esto, la alineación de este sábado se parecerá bastante a la de Santo Domingo. Los posibles cambios, si los hay, se centrarían en el bloque ofensivo: Elady por Mario en el puesto de 9, el regreso de un Shashoua que va recuperando sensaciones, las alternativas de Mollejo y Rubén Díez...

En el Ibiza se espera la vuelta al once del central Alejandro Gálvez, una vez cumplida una jornada de suspensión. En cambio, Álvaro Jiménez continúa con molestias. De resto, pocos movimientos en un equipo que solo ha perdido una vez con Jémez, en Almería.